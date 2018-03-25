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00:52 (мск), источник: Р-Спорт

Футбольный и мини-футбольный «Спартак» подписали меморандум о сотрудничестве

Московский футбольный клуб «Спартак» подписал меморандум о сотрудничестве с мини-футбольным «Спартаком», сообщается на сайте действующих чемпионов России.

Церемония подписания документа прошла в субботу в пресс-центре стадиона «Спартака» в Тушино. Как отмечается, меморандум будет касаться сотрудничества клубов в подготовке резерва команд.

В документе говорится о развитии федеральной сети отделений начальной мини-футбольной подготовки «Спартака», привлечении талантливых детей из спартаковской мини-футбольной академии к тренировкам в футбольной академии имени Федора Черенкова, обмене методиками, стажировке тренеров и проведении мастер-классов.

«Я рад, что проект, объединяющий все спартаковские клубы, продолжает развиваться. Решение мини-футбольного “Спартака” развивать собственную академию — событие, имеющее огромную важность. Надеюсь, что благодаря ему спортом и в частности футболом будут заниматься еще больше детей», — отметил вице-президент футбольного «Спартака» Наиль Измайлов.

Мини-футбольный «Спартак» выступает в высшей лиге России (второй по силе дивизион чемпионата страны по мини-футболу).

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