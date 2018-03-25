Футбольный и мини-футбольный «Спартак» подписали меморандум о сотрудничестве

Церемония подписания документа прошла в субботу в пресс-центре стадиона «Спартака» в Тушино. Как отмечается, меморандум будет касаться сотрудничества клубов в подготовке резерва команд.
В документе говорится о развитии федеральной сети отделений начальной мини-футбольной подготовки «Спартака», привлечении талантливых детей из спартаковской мини-футбольной академии к тренировкам в футбольной академии имени Федора Черенкова, обмене методиками, стажировке тренеров и проведении мастер-классов.
«Я рад, что проект, объединяющий все спартаковские клубы, продолжает развиваться. Решение мини-футбольного “Спартака” развивать собственную академию — событие, имеющее огромную важность. Надеюсь, что благодаря ему спортом и в частности футболом будут заниматься еще больше детей», — отметил вице-президент футбольного «Спартака» Наиль Измайлов.
Мини-футбольный «Спартак» выступает в высшей лиге России (второй по силе дивизион чемпионата страны по мини-футболу).