Фанаты «Амкара» обратились к руководству клуба с открытым письмом

«Эй, распильщики бюджетных денег, как вам по ночам спится? Кошмары не мучают? Совесть не грызёт? Нет, конечно. Вам [без разницы], сколько мячей «Амкар» пропустит за матч, на каком месте закончит сезон, на каком поле будет играть. Для вас, мрази, «Амкар» — это способ отмывать бабло, ничтожная капля власти, какой-то там статус. Каждый день вы идёте на своё рабочее место, чтобы заниматься «ничем» для развития клуба и команды.

Для фанатов же «Амкар» — это жизнь. Мы долго молчали и закрывали глаза на происходящее, но всему есть предел. Нам тошно смотреть на сложившуюся ситуацию в этом сезоне, нам больно от того, что вся эта жесть происходит с «Амкаром». Мы не раз заявляли, что будем стоять до конца за наш родной клуб, и мы не отказываемся от своих слов и теперь. Но родной клуб — это не продажное руководство, коим вы себя окончательно утвердили.

Вчера было пробито очередное дно. На этот раз прогнулись под «Локомотив». Не надоело наряжаться в костюмы терпил и клоунов, или это ваше естественное состояние?

В начале сезона мы надеялись на успешный сезон, в середине таблицы — на Кубок России. А что сейчас? Сейчас мы надеемся, что вы, ублюдки, не развалите наш любимый клуб. Вы уже дали понять, что вам абсолютно [плевать] на болельщиков, игроков и все законы логики. Вы продаёте матчи, унижаетесь, прогибаетесь, [критикуете] высказываниями своих легендарных игроков. Ваш провальный менеджмент, который год не может популяризировать клуб высшего футбольного дивизиона в городе-миллионнике. Из года в год на трибунах всё меньше и меньше народу. Люди не любят футбол? Нет. Люди поняли, что футбол не любите вы.

Нам не нужны ваши извинения — извинитесь перед игроками за предательство. Нам не нужны ваши компенсации — сохраните клуб, чтобы наши дети продолжили наше дело на трибунах. Бегите, крысы, с корабля! Терпилы ситуации вы, и это самые простые выражения, найденные в ваш адрес.