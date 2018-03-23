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20:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Фанаты «Амкара» обратились к руководству клуба с открытым письмом

Фанатское движение «Амкара» «Пермь Великая» обратилось к руководству клуба в связи с переносом матча 24-го тура с «Локомотивом» в Москву.

«Эй, распильщики бюджетных денег, как вам по ночам спится? Кошмары не мучают? Совесть не грызёт? Нет, конечно. Вам [без разницы], сколько мячей «Амкар» пропустит за матч, на каком месте закончит сезон, на каком поле будет играть. Для вас, мрази, «Амкар» — это способ отмывать бабло, ничтожная капля власти, какой-то там статус. Каждый день вы идёте на своё рабочее место, чтобы заниматься «ничем» для развития клуба и команды.

Для фанатов же «Амкар» — это жизнь. Мы долго молчали и закрывали глаза на происходящее, но всему есть предел. Нам тошно смотреть на сложившуюся ситуацию в этом сезоне, нам больно от того, что вся эта жесть происходит с «Амкаром». Мы не раз заявляли, что будем стоять до конца за наш родной клуб, и мы не отказываемся от своих слов и теперь. Но родной клуб — это не продажное руководство, коим вы себя окончательно утвердили.

Вчера было пробито очередное дно. На этот раз прогнулись под «Локомотив». Не надоело наряжаться в костюмы терпил и клоунов, или это ваше естественное состояние?

В начале сезона мы надеялись на успешный сезон, в середине таблицы — на Кубок России. А что сейчас? Сейчас мы надеемся, что вы, ублюдки, не развалите наш любимый клуб. Вы уже дали понять, что вам абсолютно [плевать] на болельщиков, игроков и все законы логики. Вы продаёте матчи, унижаетесь, прогибаетесь, [критикуете] высказываниями своих легендарных игроков. Ваш провальный менеджмент, который год не может популяризировать клуб высшего футбольного дивизиона в городе-миллионнике. Из года в год на трибунах всё меньше и меньше народу. Люди не любят футбол? Нет. Люди поняли, что футбол не любите вы.

Нам не нужны ваши извинения — извинитесь перед игроками за предательство. Нам не нужны ваши компенсации — сохраните клуб, чтобы наши дети продолжили наше дело на трибунах. Бегите, крысы, с корабля! Терпилы ситуации вы, и это самые простые выражения, найденные в ваш адрес.

«Спасибо» за слитый сезон. «Спасибо» за домашки на выезде. «Спасибо», что продали всё. Но вам [плевать] на все наши слова. Поэтому горите в аду. Всего вам наихудшего. С ненавистью и презрением, Пермь Великая, — говорится в сообщении фанатского движения «ВКонтакте».

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