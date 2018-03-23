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19:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Амкар» — «Локо»: сговор на законных основаниях

Обозреватель «СЭ» — о переносе домашнего для пермского клуба матча 24-го тура чемпионата в Москву на стадион «Локомотива».

Источник: Спорт-Экспресс

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ

Сергей Прядкин прав — это безобразие. Но не в том смысле, в каком говорил он, ругая плохое поле в Перми. С этим все и так понятно. Настоящее безобразие это когда борьба за чемпионство в разгаре, а клуб получает гостевой матч — потенциально тяжелый — к себе домой. И неважно, кто это делает — «Локо», ЦСКА, «Зенит» или «Спартак». Нарушается спортивный принцип, причем на законных основаниях. И когда «Локомотив» станет чемпионом (а в этом сомнений мало), пермская рокировка останется пятном на чемпионском кубке.

Впрочем, кого эти пятна волнуют? Когда-то «Зенит» поступал так же, сыграв два раза дома с «Уфой», а ЦСКА дважды встречался с тульским «Арсеналом» в Москве. Клубы тогда тоже подвергались жесткой критике, но ситуация вновь повторяется.

Кто-то говорит, что судьба «Амкара» и так предрешена — хоть дома, хоть на выезде. Но разве это что-то меняет? Даже если бы у пермяков было 22 поражения в 22 матчах, есть четкие правила — один матч дома, второй на выезде. Правила для всех, в которых может быть исключение только из-за форс-мажора. И если форс-мажор случается, можно сыграть на резервном стадионе первой категории. Об этом говорят и регламент, и здравый смысл.

Но регламент составлен очень странно — так, что резервным стадионом может быть любая арена, включая ту, на которой проводит домашние матчи соперник, а здравый смысл у каждого свой.

У «Амкара» — извлечь максимальную выгоду из проблемной ситуации, превратить убытки в прибыль (это, очевидно, удалось).

У «Локомотива» — использовать все возможности для достижения цели.

Когда на кону чемпионство, видимо, хороши все средства.

Вспоминается мой разговор с президентом клуба Ильей Геркусом. Мы обсуждали желание «Зенита» переиграть матч все с тем же «Амкаром». И я спросил — а поступили бы вы на месте питерцев так же.

— Наверное, нет, — ответил Геркус.

— Не все законные средства хороши в битве за титул? — спросил я далее. И прямого ответа не получил.

— Борьба становится острее, да, но и концентрация на таких темах повышенная, — заметил Геркус. — В том числе и в СМИ.

Кстати, если кто считает, что и так все было ясно — у «Амкара» нет 22 поражений. В этом сезоне Пермь отнимала очки у «Зенита», «Спартака», «Краснодара» и, кстати, того же «Локомотива», который вообще проиграл в первом круге. То есть «Амкар» умеет биться с фаворитами и портить им жизнь. «Локо» об этом хорошо знает.

Подстраховался?

Лидер не нарушил закон, поэтому мы его не обвиняем. Но лидер нанес себе репутационный удар, и мы имеем право давать оценки договору, который стороны отказываются комментировать.

Наверное, на месте «Локо» так поступил бы каждый, кто претендует на титул. Таковы реалии российского футбола — с его странными гибкими законами. И в логике «цель оправдывает средства» железнодорожников можно понять.

Но какие оправдания у «Амкара», который откровенно торгует местом проведения матчей, делает из болельщиков дураков («нам не везет в Уфе») и шантажирует соперников («сыграем в Хабаровске»)? Или этот шантаж — тоже часть игры?

Называйте это как угодно — уговор, купля-продажа, хитрость. Главное, что все произошло на совершенно законных основаниях. И вот это настоящее безобразие, господин Прядкин.

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