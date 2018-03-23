«Амкар» — «Локо»: сговор на законных основаниях
Обозреватель «СЭ» — о переносе домашнего для пермского клуба матча 24-го тура чемпионата в Москву на стадион «Локомотива».
Обозреватель «СЭ» — о переносе домашнего для пермского клуба матча 24-го тура чемпионата в Москву на стадион «Локомотива».
Дмитрий ЗЕЛЕНОВ
Сергей Прядкин прав — это безобразие. Но не в том смысле, в каком говорил он, ругая плохое поле в Перми. С этим все и так понятно. Настоящее безобразие это когда борьба за чемпионство в разгаре, а клуб получает гостевой матч — потенциально тяжелый — к себе домой. И неважно, кто это делает — «Локо», ЦСКА, «Зенит» или «Спартак». Нарушается спортивный принцип, причем на законных основаниях. И когда «Локомотив» станет чемпионом (а в этом сомнений мало), пермская рокировка останется пятном на чемпионском кубке.
Впрочем, кого эти пятна волнуют?
Но регламент составлен очень странно — так, что резервным стадионом может быть любая арена, включая ту, на которой проводит домашние матчи соперник, а здравый смысл у каждого свой.
У «Амкара» — извлечь максимальную выгоду из проблемной ситуации, превратить убытки в прибыль (это, очевидно, удалось).
У «Локомотива» — использовать все возможности для достижения цели.
Когда на кону чемпионство, видимо, хороши все средства.
Вспоминается мой разговор с президентом клуба Ильей Геркусом. Мы обсуждали желание «Зенита» переиграть матч все с тем же «Амкаром». И я спросил — а поступили бы вы на месте питерцев так же.
— Наверное, нет, — ответил Геркус.
— Не все законные средства хороши в битве за титул? — спросил я далее. И прямого ответа не получил.
— Борьба становится острее, да, но и концентрация на таких темах повышенная, — заметил Геркус. — В том числе и в СМИ.
Кстати, если кто считает, что и так все было ясно — у «Амкара» нет 22 поражений. В этом сезоне Пермь отнимала очки у «Зенита», «Спартака», «Краснодара» и, кстати, того же «Локомотива», который вообще проиграл в первом круге. То есть «Амкар» умеет биться с фаворитами и портить им жизнь. «Локо» об этом хорошо знает.
Подстраховался?
Лидер не нарушил закон, поэтому мы его не обвиняем. Но лидер нанес себе репутационный удар, и мы имеем право давать оценки договору, который стороны отказываются комментировать.
Наверное, на месте «Локо» так поступил бы каждый, кто претендует на титул. Таковы реалии российского футбола — с его странными гибкими законами. И в логике «цель оправдывает средства» железнодорожников можно понять.
Но какие оправдания у «Амкара», который откровенно торгует местом проведения матчей, делает из болельщиков дураков («нам не везет в Уфе») и шантажирует соперников («сыграем в Хабаровске»)? Или этот шантаж — тоже часть игры?
Называйте это как угодно — уговор,