У Бердыева новые очки, которые меняют цвет

Журналисты заметили, что у Курбана Бердыева меняется цвет стекол в очках. Хотя сами очки при этом вроде бы как одни и те же.



На самом деле никакой мистики в этом нет.



Бердыев носит очки с фотохромным стеклом. При дневном свете это стекло затемняется, а в помещении снова становится прозрачным.



Меняется цвет линз постепенно. Поэтому многие удивлялись, что у Бердыева во время одного матча очки были темными и прозрачными.



Стало известно, что Бердыев носит «Cartier». Его модель стоит 51 500 рублей. Для тренера такого клуба это совсем недорого. Даже достаточно скромно.