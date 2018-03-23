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14:26 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

У Бердыева новые очки, которые меняют цвет

Теперь тренера «Рубина» будут узнавать не только из-за четок.

Источник: РИА "Новости"

Журналисты заметили, что у Курбана Бердыева меняется цвет стекол в очках. Хотя сами очки при этом вроде бы как одни и те же.

На самом деле никакой мистики в этом нет.

Бердыев носит очки с фотохромным стеклом. При дневном свете это стекло затемняется, а в помещении снова становится прозрачным.

Меняется цвет линз постепенно. Поэтому многие удивлялись, что у Бердыева во время одного матча очки были темными и прозрачными.

Стало известно, что Бердыев носит «Cartier». Его модель стоит 51 500 рублей. Для тренера такого клуба это совсем недорого. Даже достаточно скромно.

Во время загрузки произошла ошибка.

Очки со стеклами, которые сами меняют цвет, советуют водителям. Они достаточно удобны, ведь водитель часто заезжает в туннели, где нет света.

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