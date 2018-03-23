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00:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гаджи Гаджиев: Прибыль от матча с «Локо» позволит «Амкару» еще куда-то слетать — денег нет

Бывший главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев рассуждает о решении пермяков провести домашний матч с «Локомотивом» на поле соперника — в Черкизове.

Источник: Спорт-Экспресс

— Мне сложно оценивать решение руководства «Амкара». Люди же чем-то руководствовались в этой ситуации. Давайте просто порассуждаем, — сказал Гаджиев.

— Давайте.

— Мне непонятно, почему «Амкару» запретили играть на своем поле в Перми. Это неправильно.

— Почему?

— На этом поле нельзя было играть в минус 20 и в снегопад, но играли. Через 30 минут уже было ледяное месиво, на котором не принять и не отдать… Тогда можно было играть, а сегодня, когда оно на порядок лучше, нельзя?! Или в прошлом году — приехали «эксперты», потребовали засыпать поле крошкой, до «нормы». Засыпали. Стали бегать как по песку. Нагрузку на тренировках невозможно дать. В итоге что? «Полетели» мышцы, связки, суставы — 9 игроков основы травмированы. Просил убрать крошку, но Резвухин был категоричен — приедут «эксперты» и закроют наш стадион. Сегодня крошки меньше и поле лучше, лучше для игры — ровнее, не едет под ногами и не жесткое. Видимо, эксперты, которые оценивали поле, сами в футбол не играли, потому и делают такие выводы… Есть, конечно, стандарты, требования общие и правила оценки, но их должны знать не только контролеры, но и те, кто работает на поле. Оценка должна быть им понятна и достоверна. Этого не было. А какой, кстати, сейчас был резервный вариант?

— Хабаровск.

— А как «Локомотив» сыграл в этом сезоне в Хабаровске?

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— Победил — 2:1.

— Ну вот. Значит, какого-то преимущества это «Амкару» не давало бы. Или вы думаете, пермяки обязательно выиграют у «Локо» в Хабаровске?

— Во всяком случае, лидер чемпионата не будет проводить гостевой матч дома.

— В данной ситуации и «Локомотиву», и «Амкару» пришлось бы долго лететь. Примерно равные условия. А вообще «Локомотив» может победить «Амкар» и в Перми, и в Хабаровске. А вот в Москве он, кстати, в первом круге нам уступил.

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— Считаете, что ничего зазорного в решении руководства «Амкара» нет?

— Я не могу оценивать действия руководства пермского клуба. Просто сейчас рассуждаю с вами о некоторых вещах. Не более того. Я ничего не советую, не говорю ни «за», ни «против». Вот по полю в Перми я высказался. Считаю, что там можно играть. А в остальном — только предположения.

— Вы бы на месте главного тренера согласились бы провести домашний матч с «Локо» в Москве?

— Не будем допускать такую ситуацию. Не надо меня ставить на чье-то место. Мы сейчас говорим о реалиях. «Амкар» находится в крайне сложной финансовой ситуации. Команде нужно на что-то жить. Все только разговаривают, а помогать — особо не помогают. Губернатор выделил какую-то сумму, гарантировал, что по идее пермяки доиграют сезон до конца. Но клубу необходимо свою хилую финансовую составляющую каким-то образом подкрепить. «Локомотив» берет все расходы по организации предстоящего матча на себя?

— Да. Оплачивает «Амкару» переезд. Плюс вся прибыль от билетной программы достанется пермякам.

— Видимо, поэтому «Амкар» и согласился.

Думаю, это позволит пермякам еще куда-то потом поехать или слетать на выезд. Потому что на выездные игры денег по большому счету нет.

— Ничего себе. Все настолько печально?

— Да… Даже на выезд тяжело собрать. Казна пустая. Денег просто нет.

— Ужас.

— Им вроде бы должны еще заплатить за какие-то трансферы. До сих пор средства не перевели. Может быть, клуб еще дождется какой-то суммы от РФПЛ за телевидение. Не знаю. И еще небольшие деньги поступят из бюджета. А пока все очень непросто. «Амкар» должен сводить концы с концами до завершения сезона.

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— Что будет дальше?

— Не знаю…

— Значит, матч в Хабаровске особо никаких преимуществ «Амкару» бы не дал?

— «Амкар» без зрителей играл в Уфе против «Арсенала» (0:2). При однозначно плохом судействе… Так? Ну давайте представим, что матч с «Локомотивом» состоялся бы в Хабаровске. Вероятность поражения «Амкара» все равно существует. Правда? Ну повезут туда футболистов (длительный перелет), уступят железнодорожникам. И как себя будут чувствовать игроки? Столько пролететь в воздухе и получить 0 очков. Сомнительная перспектива. «Локо» все равно фаворит. Просто в Хабаровске шансов на удачный результат у команды Евсеева было бы на 5−10 процентов больше.

— А вы не боитесь, что если «Амкар» проиграет в Москве, многие начнут говорить, что пермяки особо и не напрягались?

— Нет. Я в это не верю. «Амкар» в любом случае будет напрягаться. Другого пути у команды просто нет. Им кровь из носа нужны очки.

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— Дадут бой?

— «Амкар» в оставшихся турах везде будет играть изо всех сил! И еще неизвестно, где лучше выступать.

— Почему?

— Возьмем статистику. «Амкар» выиграл на выезде у «Локомотива», победил в Казани «Рубин». Сыграл вничью в Питере с «Зенитом» и с «Краснодаром» на хорошем поле. Мы поделили очки со «Спартаком» на «Открытие Арене». Причем могли выиграть, если бы судья в концовке поставил пенальти. Потом ведь все признали, что нарушение правил там было. Так что рано хоронить пермяков. Вообще-то «Амкар» на выезде набрал больше очков, чем дома. В общем, я доверяю людям из клуба, которые приняли такое решение. Тренеры, руководители нормально подходят к делу. Не считаю, что они руководствуются какими-то корыстными интересами.

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