Оплата за ганца: поляки требуют денег от «Динамо»

Источник: Газета.Ру

Продолжаются финансовые скандалы вокруг московского «Динамо». 21 марта в Международную федерацию футбола (ФИФА) жалобу на бело-голубых подал польский «Лех», который утверждает, что так и не получил денег за оформленный зимой трансфер ганского полузащитника Абдул-Азиза Тетте.

В январе «Динамо» договорилось о приобретении футболиста за 800 тысяч евро. Тетте перебрался в столицу России, прошел с новой командой сборы и был заявлен на чемпионат России, хоть еще и не появлялся на поле в официальных матчах.

«Деньги за трансфер должны были поступить после подписания всех документов. После того как документы были подписаны, переход состоялся. Однако деньги так и не поступили на счет клуба», — цитирует «Чемпионат» пресс-службу «Леха».

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В московском «Динамо» эту информацию опровергли, заявив, что деньги за переход футболиста были переведены польскому клубу.

«Трансфер Тетте в “Динамо” оплачен. Польский клуб “Лех” об этом уведомлен», — заявили в пресс-службе бело-голубых.

В матчах весенней части сезона с «Уфой» и «Краснодаром», которые динамовцы свели к ничейным исходам (1:1 и 0:0), Тетте оставался на скамейке запасных.

Впрочем, сам ганский хавбек с оптимизмом смотрит в свое будущее в новой команде, в которую его убеждал перейти лично главный тренер бело-голубых Дмитрий Хохлов.

Футболист пока успел прокомментировать прессе случаи расизма, с которыми он сталкивался в своей карьере в Польше, сказав, что не переживает о возможных подобных проблемах в России.

«Это происходит во всем мире, не только в Польше. Со мной — несколько раз. Я никак не отвечал. Порой накатывают эмоции, но если подумать… Ну, называют меня черным — но что поделать, если я в самом деле черный и не могу это поменять?

Если я расстроюсь из-за проявлений расизма, белее от этого не стану. Называйте, как хотите — что с того?

Да, я черный, и добавить к этому нечего. Просто продолжу играть в футбол и жить своей жизнью.

Что касается «Динамо», то с ним в последнее время постоянно возникают неприятные ситуации, связанные с финансами.

Последним скандалом было расторжение контракта с бывшим форвардом бело-голубых Павлом Погребняком, ныне выступающим за «Тосно» из Ленинградской области.

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Погребняк заключил свой контракт с «Динамо» еще при прежнем руководстве клуба, однако с приходом на пост генерального директора Евгения Муравьева оказался в глухом запасе, получая два миллиона евро в год.

Сам футболист рассказывал, что ему было предложено пойти на сокращение заработной платы, а вне игр он оказался, отказавшись пойти на подобный шаг.

В итоге в начале 2018 года бело-голубые расторгли с нападающим соглашение, обвинив того в прогуле тренировки.

Поводом для увольнения футболиста стало посещение Павлом вместе с братьями матча туринского «Ювентуса» в Серии А, фотографии с которого Погребняк выложил в инстаграме.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BcfkR9wF4q4/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:41.388888888888886% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BcfkR9wF4q4/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">У нас с братьями давно сложилась традиция, которую мы стараемся не нарушать, каждый год выбираться в Европу, на футбольный матч⚽️. В этот раз у нас появился шанс увидеть настоящий матч жизни и смерти, супер дерби, в котором будет идти борьба за первое место. По правде говоря для меня это будет мечта моего детства, увидеть противостояние Ювентуса и Интера???. В котором я подниму флаг "Старой Синьоры"!⚪️⚫️?? #Brothers#Italy#Torino#Juventus#Inter#Footballday</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/kirill_poga/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Kirill Pogrebnyak</a> (@kirill_poga) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-12-09T19:28:46+00:00">9 Дек 2017 в 11:28 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Динамо» заявило, что в тот день игрок должен был присутствовать на тренировке команды, хотя сам Павел с этим не согласился.

В итоге на данный момент между игроком и клубом идет разбирательство с участием палаты по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС), так как обе стороны требуют финансовой компенсации.

«Динамо» должно мне довольно-таки большую сумму. И клуб выплатит все, что должен, — заявил недавно Погребняк.

«Я не комментирую ситуацию с Погребняком. Не делал этого раньше и не буду делать сейчас, — ответил в разговоре со «Спорт-Экспрессом» на это Муравьев.

— Единственное, что могу сказать: все, что он готов мне предъявить, я готов обсудить с ним в компетентных органах.

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Чуть позже юрист футболиста Михаил Прокопец рассказал, что Погребняк подал заявление в палату по разрешению споров РФС, но при этом финансовые претензии есть и у клуба к игроку.

«Динамо» требует 20 миллионов с Погребняка за расторжение контракта. Чем обосновывает? Тем, что такой пункт был в соглашении, — рассказал Прокопец. — Пока это только претензия. Просят расплатиться в течение 10 дней.

История разбирательства «Динамо» с футболистом обещает быть долгой и напряженной, а пока сам Погребняк играет в футбол в составе «Тосно», подписавшего с ним контракт зимой.

Нападающий забил важнейший гол в матче четвертьфинала Кубка России против «Луча-Энергии» из Владивостока (2:1), в котором дебютировал за новую команду, после чего провел три поединка в составе «Тосно» в РФПЛ, результативными действиями, правда, не отличившись.