Оплата за ганца: поляки требуют денег от «Динамо»
Польский «Лех» подал жалобу в ФИФА на московское «Динамо», так как не получил деньги за зимний трансфер полузащитника
Польский «Лех» подал жалобу в ФИФА на московское «Динамо», так как не получил деньги за зимний трансфер полузащитника
Продолжаются финансовые скандалы вокруг московского «Динамо». 21 марта в Международную федерацию футбола (ФИФА) жалобу на
В январе «Динамо» договорилось о приобретении футболиста за 800 тысяч евро. Тетте перебрался в столицу России, прошел с новой командой сборы и был заявлен на чемпионат России, хоть еще и не появлялся на поле в официальных матчах.
«Деньги за трансфер должны были поступить после подписания всех документов. После того как документы были подписаны, переход состоялся. Однако деньги так и не поступили на счет клуба», — цитирует «Чемпионат»
В московском «Динамо» эту информацию опровергли, заявив, что деньги за переход футболиста были переведены польскому клубу.
«Трансфер Тетте в “Динамо” оплачен. Польский клуб “Лех” об этом уведомлен», — заявили в
В матчах весенней части сезона с «Уфой» и «Краснодаром», которые динамовцы свели к ничейным исходам (1:1 и 0:0), Тетте оставался на скамейке запасных.
Впрочем, сам ганский хавбек с оптимизмом смотрит в свое будущее в новой команде, в которую его убеждал перейти лично главный тренер
«Это происходит во всем мире, не только в Польше. Со мной — несколько раз. Я никак не отвечал. Порой накатывают эмоции, но если подумать… Ну, называют меня черным — но что поделать, если я в самом деле черный и не могу это поменять?
Если я расстроюсь
Да, я черный, и добавить к этому нечего. Просто продолжу играть в футбол и жить своей жизнью.
Что касается «Динамо», то с ним в последнее время постоянно возникают неприятные ситуации, связанные с финансами.
Последним скандалом было расторжение контракта с бывшим форвардом
Погребняк заключил свой контракт с «Динамо» еще при прежнем руководстве клуба, однако с приходом на пост генерального директора Евгения Муравьева оказался в глухом запасе, получая два миллиона евро в год.
Сам футболист рассказывал, что ему было предложено пойти на сокращение заработной платы, а вне игр он оказался, отказавшись пойти на подобный шаг.
В итоге в начале 2018 года
Поводом для увольнения футболиста стало посещение Павлом вместе с братьями матча туринского «Ювентуса» в Серии А, фотографии с которого Погребняк выложил в инстаграме.
«Динамо» заявило, что в тот день игрок должен был присутствовать на тренировке команды, хотя сам Павел с этим не согласился.
В итоге на данный момент между игроком и клубом идет разбирательство с участием палаты по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС), так как обе стороны требуют финансовой компенсации.
«Динамо» должно мне
«Я не комментирую ситуацию с Погребняком. Не делал этого раньше и не буду делать сейчас, — ответил в разговоре со «Спорт-Экспрессом» на это Муравьев.
— Единственное, что могу сказать: все, что он готов мне предъявить, я готов обсудить с ним в компетентных органах.
Чуть позже юрист футболиста Михаил Прокопец рассказал, что Погребняк подал заявление в палату по разрешению споров РФС, но при этом финансовые претензии есть и у клуба к игроку.
«Динамо» требует 20 миллионов с Погребняка за расторжение контракта. Чем обосновывает? Тем, что такой пункт был в соглашении, — рассказал Прокопец. — Пока это только претензия. Просят расплатиться в течение 10 дней.
История разбирательства «Динамо» с футболистом обещает быть долгой и напряженной, а пока сам Погребняк играет в футбол в составе «Тосно», подписавшего с ним контракт зимой.
Нападающий забил важнейший гол в матче четвертьфинала Кубка России против «Луча-Энергии» из Владивостока (2:1), в котором дебютировал за новую команду, после чего провел три поединка в составе «Тосно» в РФПЛ, результативными действиями, правда, не отличившись.
Александр Седов