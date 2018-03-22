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21:10 (мск), источник: Чемпионат.com

«Урал» обыграл кипрский АЕЛ в контрольном матче

«Урал» в контрольном матче на сборе в Кипре обыграл местный АЕЛ — 2:0.

Источник: РИА "Новости"

Голами в составе екатеринбургской команды отличились Дмитрий Хомченовский и Николай Сидоркин.

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«Урал»: Баклов, Бевеев, Хозин, Динга, Данцев, Бавин, Егорычев, Евсеев (Манучарян, 46), Чантурия, Глушков (Сидоркин, 46), Хомченовский.

«Урал» продолжает подготовку к матчу 24-го тура чемпионата России с «Рубином». Эта игра пройдёт на «Екатеринбург Арене» 1 апреля. Подопечные Александра Тарханова будут тренироваться на Кипре до 29 марта.

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