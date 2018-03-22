Лучшие молодые футболисты из числа тех, кто еще не стал звездой, по мнению итальянских журналистов.
«Урал» обыграл кипрский АЕЛ в контрольном матче
«Урал» в контрольном матче на сборе в Кипре обыграл местный АЕЛ — 2:0.
«Урал» в контрольном матче на сборе в Кипре обыграл местный АЕЛ — 2:0.
Голами в составе екатеринбургской команды отличились Дмитрий Хомченовский и Николай Сидоркин.
«Урал»: Баклов, Бевеев, Хозин, Динга, Данцев, Бавин, Егорычев, Евсеев (Манучарян, 46), Чантурия, Глушков (Сидоркин, 46), Хомченовский.
«Урал» продолжает подготовку к матчу 24-го тура чемпионата России с «Рубином». Эта игра пройдёт на «Екатеринбург Арене» 1 апреля. Подопечные Александра Тарханова будут тренироваться на Кипре до 29 марта.