Матч «Амкар» — «Локомотив» состоится в Москве на «РЖД Арене»

«Надеемся, что решение будет встречено нашими болельщиками с пониманием. В связи с невозможностью проводить домашние матчи на своём поле руководством клуба было предложено несколько вариантов организации поединка, и именно этот вариант правление сочло оптимальным для «Амкара» по целому ряду причин.

Во-первых, мы пришли к договорённости с коллегами из столичного клуба относительно финансовой стороны организации матча. «Локомотив» берёт на себя все расходы по проведению игры, а «Амкар» получает всю прибыль от билетной программы. С учётом нынешней ситуации в клубе, это существенно для «Амкара».



Во-вторых, игра пройдёт на хорошем поле и в истинно футбольной атмосфере. «Амкар» никогда не оставался в Москве без поддержки наших болельщиков, и мы рассчитываем на то, что голос гостевого сектора арены в Черкизово, который на этот раз фактически станет домашним, поможет нашей команде проявить себя с лучшей стороны.



Для красно-чёрных стало доброй традицией добиваться положительных результатов на лучших стадионах России. Только в текущем сезоне в активе «Амкара» выездные победы над «Локомотивом» и «Рубином», ничьи со «Спартаком» и «Краснодаром».