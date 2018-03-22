Матч «Амкар» — «Локомотив» состоится в Москве на «РЖД Арене»
По решению правления «Амкара» матч 24-го тура РФПЛ между пермской командой и «Локомотивом» состоится в Москве на домашнем стадионе «железнодорожников» — «РЖД Арене».
По решению правления «Амкара» матч 24-го тура РФПЛ между пермской командой и «Локомотивом» состоится в Москве на домашнем стадионе «железнодорожников» — «РЖД Арене».
Игра пройдёт 31 марта и начнётся в 21:30 мск.
«Надеемся, что решение будет встречено нашими болельщиками с пониманием. В связи с невозможностью проводить домашние матчи на своём поле руководством клуба было предложено несколько вариантов организации поединка, и именно этот вариант правление сочло оптимальным для «Амкара» по целому ряду причин.
Для
Не сомневаемся, что перенос матча на «РЖД Арену» только добавит нашим футболистам эмоций, что позволит им показать в матче с лидерами чемпионата всё, на что они способны.
Еще раз приносим извинения за доставленные неудобства нашим болельщикам, и в первую очередь — обладателям абонементов. В ближайшее время мы сообщим о способах предоставления им компенсации