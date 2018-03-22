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20:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Матч «Амкар» — «Локомотив» состоится в Москве на «РЖД Арене»

По решению правления «Амкара» матч 24-го тура РФПЛ между пермской командой и «Локомотивом» состоится в Москве на домашнем стадионе «железнодорожников» — «РЖД Арене».

Источник: РИА "Новости"

Игра пройдёт 31 марта и начнётся в 21:30 мск.

«Надеемся, что решение будет встречено нашими болельщиками с пониманием. В связи с невозможностью проводить домашние матчи на своём поле руководством клуба было предложено несколько вариантов организации поединка, и именно этот вариант правление сочло оптимальным для «Амкара» по целому ряду причин.

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Во-первых, мы пришли к договорённости с коллегами из столичного клуба относительно финансовой стороны организации матча. «Локомотив» берёт на себя все расходы по проведению игры, а «Амкар» получает всю прибыль от билетной программы. С учётом нынешней ситуации в клубе, это существенно для «Амкара».

Во-вторых, игра пройдёт на хорошем поле и в истинно футбольной атмосфере. «Амкар» никогда не оставался в Москве без поддержки наших болельщиков, и мы рассчитываем на то, что голос гостевого сектора арены в Черкизово, который на этот раз фактически станет домашним, поможет нашей команде проявить себя с лучшей стороны.

Для красно-чёрных стало доброй традицией добиваться положительных результатов на лучших стадионах России. Только в текущем сезоне в активе «Амкара» выездные победы над «Локомотивом» и «Рубином», ничьи со «Спартаком» и «Краснодаром».

Не сомневаемся, что перенос матча на «РЖД Арену» только добавит нашим футболистам эмоций, что позволит им показать в матче с лидерами чемпионата всё, на что они способны.

Еще раз приносим извинения за доставленные неудобства нашим болельщикам, и в первую очередь — обладателям абонементов. В ближайшее время мы сообщим о способах предоставления им компенсации из-за сложившихся форс-мажорных обстоятельств", — говорится в сообщении на сайте «Амкара».

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