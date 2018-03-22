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18:08 (мск), источник: Чемпионат.com

7 отложенных, но всё ещё ожидаемых дебютов в РФПЛ

Среди ожидающих своего шанса в запасе есть очень колоритные персонажи.

Источник: AP 2018

Сергей Ерёменко (19 лет, Финляндия/Россия, «Спартак»)

Про младшего из русско-финской династии Ерёменко столько говорилось, в том числе обоими старшими братьями, что уже не терпится взглянуть на него в серьёзном деле. Удостовериться, правда ли так техничен и сообразителен, как родственники говорят.

Коль скоро Массимо Каррера эту аренду одобрил — значит, видит потенциал для роста.

Пока доказывать и реализовывать его Сергею надлежит в молодёжном составе. Проявит себя там — перейдёт на следующий уровень. Упрощённой процедуры попадания в основу в «Спартаке» ни для кого не предусмотрено — даже для обладателей «футбольных» фамилий.

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Игорь Калинин (22 года, Россия/Украина, «Краснодар»)

В перманентном поиске сильных латералей пребывает «Краснодар». В прошлом сезоне Рамиреса взял, в этом Янбаева с Шишкиным — всё мало. Теперь Игорь Шалимов к проблемной позиции Калинина примеряет — но пока только на тренировочных занятиях. В своё время уроженец Керчи подавал большие надежды, вызывался в юношеские сборные Украины, просматривался «Зенитом», однако в полной мере щедрых авансов пока не оправдал. Две полугодичные паузы в карьере росту мастерства молодого бека, разумеется, не способствовали.

В «Краснодар» Калинин попал транзитом через Астрахань. Наличие российского паспорта, автоматически обретённого крымчанином в результате известных геополитических событий, повысило ценность кадра в глазах тренеров южан. Но всё же не настолько, чтобы автоматически выписать ему пропуск в стартовый состав — главенство спортивного принципа никто не отменял.

Кирилл Суслов (26 лет, Россия, «Амкар»)

«Амкару» не впервой возвращать «блудных сыновей» российского футбола в отечественный чемпионат. Лимит на легионеров вынуждает искать обладателей паспортов с двуглавым орлом на обложке даже на второсортных, с точки зрения привередливой Европы, рынках. Пару лет назад пермяки вернули на родину Гиголаева из Польши и Комолова из Литвы, а теперь отыскали соотечественника ещё дальше — в Норвегии.

К 26 годам воспитанник «Динамо» и ЦСКА успел изучить родимое футбольное «подземелье» и даже побывать в финале норвежского Кубка, а в РФПЛ по сей день не играл.

В свете острого дефицита в стране центральных защитников вдвойне любопытно будет взглянуть на Суслова в красно-чёрной майке. Пока его даже в запасе «Амкара» ни разу не было.

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Абдул Азиз Теттех (27 лет, Гана, «Динамо»)

Ганский странник изрядно поколесил по миру (Италия, Испания, Греция, Польша) до России. Не смотрите на обезоруживающую улыбку Теттеха — в игре он вовсе не добродушный малый, а весьма жёсткий, даже злой опорник. По крайней мере, так о нём отзываются люди знающие. Проверить это у нас пока не было возможности: Дмитрий Хохлов предпочитает в центре поля других исполнителей. Возможно, даёт африканскому джокеру возможность спокойно осмотреться. А может, потепления ждёт. Вот травка зазеленеет, солнышко пригреет — и Абдул Азиз нам всем покажет…

Дмитрий Хомченовский (27 лет, Украина, «Урал»)

Причудливым маршрутом добирался из Украины в соседнюю Россию Хомченовский — через испанскую Понферраду, польский Белосток. С «Понферрадиной» блондин с Донбасса вылетел из Сегунды, с «Ягеллонией» добыл национальное серебро.

В Екатеринбурге ни оглушительные падения, ни головокружительные взлёты Дмитрию, очевидно, не грозят.

Но прежде чем задумываться о глобальных целях, ему следует достичь цель локальную — завоевать место в основе «Урала». В идеале — стать не менее важной фигурой для команды, нежели земляк Кулаков.

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Джон Чансельор (26 лет, Венесуэла, «Анжи»)

Практически всех зимних новичков за три мартовских тура предъявил публике Вадим Скрипченко — кроме самого большого. В прямом смысле слова. Выше венесуэльского гиганта (198 см) в «Анжи» никого нет — притом что в целом бригада у Скрипченко подобралась рослая. Чансельор пока дожидается шанса в запасе. Возможно, издержки адаптации — ведь для Джона это первый в жизни зарубежный опыт, и сразу такой специфический — со снегопадами, морозами, полями-огородами.

Реза Шекари (19 лет, Иран, «Рубин»)

В то время как матёрые и высокооплачиваемые иноземцы двинули на выход из «Рубина», Шекари проследовал в противоположном направлении. Курбан Бердыев предельно аккуратно доводит талантливых мальчишек до нужных физических и психологических кондиций, и поэтому не стал сразу бросать юного иранца в горнило конкуренции со взрослыми мужиками — сперва устроил ему курс молодого бойца в дубле.

Появление 19-летнего опорника в запасе первой команды можно расценивать как свидетельство прогресса и успешной адаптации.

Пример земляка Азмуна, дебютировавшего в Казани в 18 с половиной лет, должен дополнительно мотивировать Шекари. Да и Сердару теперь в России не так одиноко — есть с кем поболтать на родном языке. Двойная выгода для «Рубина» получается.

Олег Лысенко

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