7 отложенных, но всё ещё ожидаемых дебютов в РФПЛ

Источник: AP 2018

Сергей Ерёменко (19 лет, Финляндия/Россия, «Спартак»)

Про младшего из русско-финской династии Ерёменко столько говорилось, в том числе обоими старшими братьями, что уже не терпится взглянуть на него в серьёзном деле. Удостовериться, правда ли так техничен и сообразителен, как родственники говорят.

Коль скоро Массимо Каррера эту аренду одобрил — значит, видит потенциал для роста.

Пока доказывать и реализовывать его Сергею надлежит в молодёжном составе. Проявит себя там — перейдёт на следующий уровень. Упрощённой процедуры попадания в основу в «Спартаке» ни для кого не предусмотрено — даже для обладателей «футбольных» фамилий.

Игорь Калинин (22 года, Россия/Украина, «Краснодар»)

В перманентном поиске сильных латералей пребывает «Краснодар». В прошлом сезоне Рамиреса взял, в этом Янбаева с Шишкиным — всё мало. Теперь Игорь Шалимов к проблемной позиции Калинина примеряет — но пока только на тренировочных занятиях. В своё время уроженец Керчи подавал большие надежды, вызывался в юношеские сборные Украины, просматривался «Зенитом», однако в полной мере щедрых авансов пока не оправдал. Две полугодичные паузы в карьере росту мастерства молодого бека, разумеется, не способствовали.

В «Краснодар» Калинин попал транзитом через Астрахань. Наличие российского паспорта, автоматически обретённого крымчанином в результате известных геополитических событий, повысило ценность кадра в глазах тренеров южан. Но всё же не настолько, чтобы автоматически выписать ему пропуск в стартовый состав — главенство спортивного принципа никто не отменял.

Кирилл Суслов (26 лет, Россия, «Амкар»)

«Амкару» не впервой возвращать «блудных сыновей» российского футбола в отечественный чемпионат. Лимит на легионеров вынуждает искать обладателей паспортов с двуглавым орлом на обложке даже на второсортных, с точки зрения привередливой Европы, рынках. Пару лет назад пермяки вернули на родину Гиголаева из Польши и Комолова из Литвы, а теперь отыскали соотечественника ещё дальше — в Норвегии.

К 26 годам воспитанник «Динамо» и ЦСКА успел изучить родимое футбольное «подземелье» и даже побывать в финале норвежского Кубка, а в РФПЛ по сей день не играл.

В свете острого дефицита в стране центральных защитников вдвойне любопытно будет взглянуть на Суслова в красно-чёрной майке. Пока его даже в запасе «Амкара» ни разу не было.

Абдул Азиз Теттех (27 лет, Гана, «Динамо»)

Ганский странник изрядно поколесил по миру (Италия, Испания, Греция, Польша) до России. Не смотрите на обезоруживающую улыбку Теттеха — в игре он вовсе не добродушный малый, а весьма жёсткий, даже злой опорник. По крайней мере, так о нём отзываются люди знающие. Проверить это у нас пока не было возможности: Дмитрий Хохлов предпочитает в центре поля других исполнителей. Возможно, даёт африканскому джокеру возможность спокойно осмотреться. А может, потепления ждёт. Вот травка зазеленеет, солнышко пригреет — и Абдул Азиз нам всем покажет…

Дмитрий Хомченовский (27 лет, Украина, «Урал»)

Причудливым маршрутом добирался из Украины в соседнюю Россию Хомченовский — через испанскую Понферраду, польский Белосток. С «Понферрадиной» блондин с Донбасса вылетел из Сегунды, с «Ягеллонией» добыл национальное серебро.

В Екатеринбурге ни оглушительные падения, ни головокружительные взлёты Дмитрию, очевидно, не грозят.

Но прежде чем задумываться о глобальных целях, ему следует достичь цель локальную — завоевать место в основе «Урала». В идеале — стать не менее важной фигурой для команды, нежели земляк Кулаков.

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Джон Чансельор (26 лет, Венесуэла, «Анжи»)

Практически всех зимних новичков за три мартовских тура предъявил публике Вадим Скрипченко — кроме самого большого. В прямом смысле слова. Выше венесуэльского гиганта (198 см) в «Анжи» никого нет — притом что в целом бригада у Скрипченко подобралась рослая. Чансельор пока дожидается шанса в запасе. Возможно, издержки адаптации — ведь для Джона это первый в жизни зарубежный опыт, и сразу такой специфический — со снегопадами, морозами, полями-огородами.

Реза Шекари (19 лет, Иран, «Рубин»)

В то время как матёрые и высокооплачиваемые иноземцы двинули на выход из «Рубина», Шекари проследовал в противоположном направлении. Курбан Бердыев предельно аккуратно доводит талантливых мальчишек до нужных физических и психологических кондиций, и поэтому не стал сразу бросать юного иранца в горнило конкуренции со взрослыми мужиками — сперва устроил ему курс молодого бойца в дубле.

Появление 19-летнего опорника в запасе первой команды можно расценивать как свидетельство прогресса и успешной адаптации.

Пример земляка Азмуна, дебютировавшего в Казани в 18 с половиной лет, должен дополнительно мотивировать Шекари. Да и Сердару теперь в России не так одиноко — есть с кем поболтать на родном языке. Двойная выгода для «Рубина» получается.