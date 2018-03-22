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11:04 (мск), источник: Чемпионат.com

«Амкар» хочет играть с «Локомотивом» в Хабаровске. Невероятная чушь

РФПЛ опять безучастно наблюдает, как клубы уничтожают её имидж.

Источник: Чемпионат.com

Хабаровск мог стать великолепной фишкой РФПЛ. Уникальной особенностью, которую можно было бы продавать зрителям и рекламодателям. В этом городе любят футбол, в «СКА Хабаровск» работают отличные люди. Хочется болеть за то, чтобы Ринат Билялетдинов, набравший молодёжь, остался в высшей лиге. Чтобы Александр Довбня и дальше выдавал матчи жизни против «Спартака» именно в составе хабаровской команды.

Но Хабаровску создали имидж футбольных Соловков, на которые остальные 15 команд лиги периодически ссылают. Непродуманный календарь привёл к тому, что к «СКА Хабаровску» по осени начали негативно относиться болельщики сразу двух московских клубов. А сейчас Дальний Восток вообще выступает как средство для набора очков. Борющийся за место в РФПЛ «Амкар» готов на две недели уехать жить на Дальний Восток, чтобы сыграть там не только выездной матч против «СКА Хабаровск», но и формальные «домашки» с «Локомотивом» и «Рубином». Кто-то в руководстве пермяков решил, что это отличный шанс зацепиться за очки с лидером. Основной аргумент «Амкара»: «Раз уж нам не дают играть на нашем поле, то мы готовы ехать даже в Хабаровск».

На своем поле себе не дали играть вы сами. Те люди, которые принимали и исполняли решения по уходу за искусственным газоном. После чего он стал выглядеть по весне хуже настоящего. То есть, покрытие, созданное помогать северным странам играть в футбол, вы испортили. Причём, настолько, что к возвращению РФПЛ наверняка подрастёт трава в Екатеринбурге, Уфе и Казани. А в перспективы пермской смеси в комиссии лиги не верят.

Хорошо, что в регламенте РФПЛ присутствует хоть какой-то барьер от таких решений отдельных клубов: «Амкар» не может перенести матч в любой город по своему желанию, если готов указанный резервный стадион. В данном случае — «Нефтяник» в Уфе. Шамиль Газизов уже подтвердил, что все в городе готово вновь два дня подряд принимать матчи Премьер-лиги: 31 марта «Амкар» — «Локомотив», и 1 апреля «Уфа» — «Зенит». Но опять выпирает эта особенность существования РФПЛ, когда клубы сами принимают ключевые решения. На этот раз — вообще третья сторона. Если бы «Уфа» была как-то заинтересована в усложнении жизни «Локомотиву» или «Амкару» — привет, Хабаровск. В этой истории вообще все может еще поменяться. Окончательное решение по месту проведения игры клуб-организатор подает в лигу не позже чем за неделю до даты матча. Хочется увидеть хотя бы раз ситуацию, в которой РФПЛ не выступает наблюдателем со стороны, а вмешивается в проблему и устраняет ее. А не прячется за собственный регламент.

В чемпионате России повсеместно присутствует безразличие к собственному имиджу. Решения принимаются как угодно, только не по принципу: «А как на это отреагируют» и «Как это лучше подать». Получается как с «Амкаром». Свои болельщики за него на стадионе переживать не могут, потому что игры проходят не в Перми. Чужие болельщики испытывают негатив: а какой реакции быть на план принимать соперников в Хабаровске? Руководство области ещё зимой было готово бросить финансирование. А почему нет, если деньги из бюджета идут на оплату перелета на Дальний Восток, а на нормальный уход за полем — не идут? Мы же сейчас обсуждаем вариант, что «Амкар» сам принял решение играть в Хабаровске, за свои деньги. А не после предложения от третьей стороны, заинтересованной в полете «Локомотива» в Хабаровск. Этих сторон в ситуации можно представить даже несколько.

Имеем команду, которая не привлекает болельщиков, не привлекает руководство. Для чего она существует? Чтобы отбирать очки у топ-клубов, делая борьбу в лиге ярче. Чтобы время от времени воспитывать для сборной классных парней вроде Джикии. Чтобы там работали молодые тренеры Евсеев и Каряка. Но все перечисленное никак не влияет на клубную идентичность. Гаджиев так же воспитал бы Джикию в любой команде РФПЛ, так же доверял бы молодым помощникам. Так же отбирал очки у лидеров. То есть, это история про крутого Гаджиева — она без него невозможно. А клуб выступает только декорацией. Это почему-то всех устраивает.

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