«Амкар» хочет играть с «Локомотивом» в Хабаровске. Невероятная чушь
РФПЛ опять безучастно наблюдает, как клубы уничтожают её имидж.
РФПЛ опять безучастно наблюдает, как клубы уничтожают её имидж.
Хабаровск мог стать великолепной фишкой РФПЛ. Уникальной особенностью, которую можно было бы продавать зрителям и рекламодателям. В этом городе любят футбол, в «СКА Хабаровск» работают отличные люди. Хочется болеть за то, чтобы Ринат Билялетдинов, набравший молодёжь, остался в высшей лиге. Чтобы Александр Довбня и дальше выдавал матчи жизни против «Спартака» именно в составе хабаровской команды.
Но Хабаровску создали имидж футбольных Соловков, на которые остальные 15 команд лиги периодически ссылают. Непродуманный календарь привёл к тому, что к «СКА Хабаровску» по осени начали негативно относиться болельщики сразу двух московских клубов. А сейчас Дальний Восток вообще выступает как средство для набора очков. Борющийся за место в РФПЛ «Амкар» готов на две недели уехать жить на Дальний Восток, чтобы сыграть там не только выездной матч против «СКА Хабаровск», но и формальные «домашки» с «Локомотивом» и «Рубином».
На своем поле себе не дали играть вы сами. Те люди, которые принимали и исполняли решения по уходу за искусственным газоном. После чего он стал выглядеть по весне хуже настоящего. То есть, покрытие, созданное помогать северным странам играть в футбол, вы испортили. Причём, настолько, что к возвращению РФПЛ наверняка подрастёт трава в Екатеринбурге, Уфе и Казани. А в перспективы пермской смеси в комиссии лиги не верят.
Хорошо, что в регламенте РФПЛ присутствует хоть
В чемпионате России повсеместно присутствует безразличие к собственному имиджу. Решения принимаются как угодно, только не по принципу: «А как на это отреагируют» и «Как это лучше подать». Получается как с «Амкаром». Свои болельщики за него на стадионе переживать не могут, потому что игры проходят не в Перми. Чужие болельщики испытывают негатив: а какой реакции быть на план принимать соперников в Хабаровске? Руководство области ещё зимой было готово бросить финансирование. А почему нет, если деньги из бюджета идут на оплату перелета на Дальний Восток, а на нормальный уход за полем — не идут? Мы же сейчас обсуждаем вариант, что «Амкар» сам принял решение играть в Хабаровске, за свои деньги. А не после предложения от третьей стороны, заинтересованной в полете «Локомотива» в Хабаровск. Этих сторон в ситуации можно представить даже несколько.
Имеем команду, которая не привлекает болельщиков, не привлекает руководство. Для чего она существует? Чтобы отбирать очки у