«Команда мечты» Луиза Адриану: от Неймара до Джикии
В конце нашего разговора с Луизом Адриану, во вторник побывавшего в гостях у «СЭ», мы попросили форварда составить символическую сборную футболистов, с которыми он
В конце нашего разговора с Луизом Адриану, во вторник побывавшего в гостях у «СЭ», мы попросили форварда составить символическую сборную футболистов, с которыми он
— Может, Пату? Кто
А вот по позиции на правом фланге нападения больших вопросов не возникло. Корреспондент «СЭ» предложила кандидатуру Неймара, с которым Луиз пересекался в сборной своей страны. Адриану сразу согласился.
— Слева точно Виллиан, мы с ним в «Шахтере» здорово играли, — сказал наш гость про кандидатуру на другой край.
А дальше он вновь задумался. Кого сделать «десяткой»?
— Вот тут пусть будет Пату. А можно я прямо сейчас поменяю расстановку на 4−4−2? — спросил Луиз. — Ну ладно, Алешандре может под нападающим сыграть.
Одного из опорных полузащитников форвард
— А вторым пусть будет Фернанду, он и правда один из лучших в России, — размышлял Луиз.
На края обороны он определил еще двух игроков сборной Бразилии: Марселу и Дани Алвеса. Но долго не мог решить, кого поставить правым и левым центральным защитником.
— Давайте левее Джикию! Как его фамилия пишется? — сделал выбор Адриану.
Написание непростое, в итоге бразилец под нашу диктовку нарисовал первые четыре буквы и заметил: «Ну, а дальше вы сами поймете!».
В пару к Джикии нападающий поставил Тиагу Силву. А в ворота отправил Джанлуиджи Доннарумму, голкипера «Милана», которого назвал просто Джиджи.