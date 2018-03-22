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00:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Команда мечты» Луиза Адриану: от Неймара до Джикии

В конце нашего разговора с Луизом Адриану, во вторник побывавшего в гостях у «СЭ», мы попросили форварда составить символическую сборную футболистов, с которыми он когда-либо выступал вместе. Дольше всего бразилец думал, кого поставить в центр атаки.

Источник: Спорт-Экспресс

— Может, Пату? Кто еще-то? Не знаю, — рассуждал вслух Адриану. — Лучше впишу себя.

А вот по позиции на правом фланге нападения больших вопросов не возникло. Корреспондент «СЭ» предложила кандидатуру Неймара, с которым Луиз пересекался в сборной своей страны. Адриану сразу согласился.

— Слева точно Виллиан, мы с ним в «Шахтере» здорово играли, — сказал наш гость про кандидатуру на другой край.

А дальше он вновь задумался. Кого сделать «десяткой»?

— Вот тут пусть будет Пату. А можно я прямо сейчас поменяю расстановку на 4−4−2? — спросил Луиз. — Ну ладно, Алешандре может под нападающим сыграть.

Одного из опорных полузащитников форвард красно-белых выбрал, не раздумывая — это Фернандинью, который сейчас выступает за «Манчестер Сити», а с Адриану пересекался в Донецке.

— А вторым пусть будет Фернанду, он и правда один из лучших в России, — размышлял Луиз.

На края обороны он определил еще двух игроков сборной Бразилии: Марселу и Дани Алвеса. Но долго не мог решить, кого поставить правым и левым центральным защитником.

— Давайте левее Джикию! Как его фамилия пишется? — сделал выбор Адриану.

Написание непростое, в итоге бразилец под нашу диктовку нарисовал первые четыре буквы и заметил: «Ну, а дальше вы сами поймете!».

В пару к Джикии нападающий поставил Тиагу Силву. А в ворота отправил Джанлуиджи Доннарумму, голкипера «Милана», которого назвал просто Джиджи.

«Команда мечты» ЛУИЗА АДРИАНУ | Источник: Спорт-Экспресс
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