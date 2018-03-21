«Амкар» сможет сыграть с «Локомотивом» в Хабаровске в двух случаях

Источник: РИА "Новости"

В качестве запасной арены у «Амкара» заявлен стадион «Нефтяник» в Уфе. Одной из веских причин будет считаться отказ «Уфы» предоставить стадион, сославшись на большую нагрузку на поле. 1 апреля «Уфа» примет на «Нефтянике» «Зенит». По информации «Чемпионата», руководство уфимского клуба не видит никаких препятствий и готово предоставить «Амкару» поле 31 марта.

Второй веской причиной может стать отказ МВД Уфы в том случае, если ведомство не сможет обеспечить безопасность на двух играх подряд. Однако в 22-м туре РФПЛ уже произошла подобная ситуация: 9 марта матч провёл «Амкар», а на следующий день сыграла «Уфа». МВД Уфы смогло обеспечить безопасность на двух встречах.