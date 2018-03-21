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19:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Слуцкий: Березуцкие, Игнашевич и Акинфеев творят историю российского футбола

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий в рамках «Студенческого футбольного фестиваля» поделился мнением о важности атмосферы в команде.

Источник: Reuters

В качестве примера специалист привёл игроков ЦСКА Игоря Акинфеева, Сергея Игнашевича и братьев Алексея и Василия Березуцких.

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«Атмосфера в коллективе — это инструмент. Самая главная задача — добиться спортивного результата. Есть примеры в профессиональном футболе, когда футболисты в жизни даже не здоровались, но на поле выкладывались на все 100% и за себя, и за одноклубников. В ЦСКА в этом отношении есть определённый костяк, который формирует настроение внутри. И его значение очень велико.

В прошлом году был неприятный инцидент, когда вывесили баннер со словами «Сергей, Василий, Алексей, спасибо — до свидания». Болельщики не только ЦСКА, но и сборной России должны быть счастливы, что у них есть такие футболисты. На протяжении стольких лет братья Березуцкие, Игнашевич и Акинфеев служат команде верой и правдой, а также создают необходимую атмосферу, помогают воспитывать новые поколения. Пока есть живые примеры непоколебимого духа и мастерства, я уверен, что нашу команду ждёт светлое будущее. Мы должны очень ценить этих людей и гордиться тем, что они являются нашими современниками. Они творят историю российского футбола, — цитирует Слуцкого «Евро-Футбол. Ру».

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