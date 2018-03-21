«Амкар» примет «Локо» в Австралии? Там Перми повезет

Источник: Спорт-Экспресс

«СЭ» предлагает не останавливаться — и играть на Зеленом континенте.

МАСЛОВ: МЫ ХОТИМ ПРИНЯТЬ С ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ И КАЗАНЦЕВ В ПЕРМИ

У Перми проблемы со стадионом — как уже сообщал в интервью «СЭ» президент РФПЛ Сергей Прядкин, сертификат у арены отозван комиссией РФС. Если коротко — поле старое, есть проблемы с покрытием.

В «Амкаре» считают иначе.

— Мы проводили встречу с «Арсеналом» в Уфе, — говорит исполнительный директор уральского клуба Денис Маслов. — И футболисты обеих команд сказали, что газон в Перми ничуть не хуже. Хотим играть у себя дома.

— А почему если не там, то в Хабаровске, а не в Уфе, ведь стадион в этом городе вы заявили как резервный?

— Между двумя турами — 24-м с «Локо» и 26-м с «Рубином» — проводим гостевой матч в Хабаровске, и планируем организовать там довольно продолжительный сбор, акклиматизироваться. Сыграем три матча, а затем полетим в Москву, на встречу с ЦСКА. Что касается резервной арены в Уфе, то вольны выбирать из спортсооружений первой категории, на которых можно выступать клубам РФПЛ. Сделали запрос в Хабаровск по 24-му и 26-му турам, на что получили положительный ответ.

В РФПЛ прокомментировали ситуацию с матчем «Амкар» — «Локомотив».

— Куда еще обращались?

— В несколько городов, где есть стадионы первой категории. И сейчас рассматриваем наиболее приемлемый для «Амкара» вариант.

— Почему бы в таком случае не слетать в Австралию — пропиарить, так сказать, РФПЛ?

— Не уверен, что там есть арены первой категории, соответствующие уровню премьер-лиги.

МОЖНО ЛИ ИГРАТЬ В ХАБАРОВСКЕ, ЕСЛИ РЕЗЕРВНАЯ АРЕНА — В УФЕ?

Смотрим регламент чемпионата страны. Статья 7, пункт 1 («Условия проведения матча»): «Организатор матча обязан направить в РФС, премьер-лигу письмо с указанием времени начала матча, места его проведения не позднее чем за семь календарных дней до даты матча».

«Амкар» принимает «Локо» 31 марта, следовательно, 24-го числа пермяки обязаны определиться.

Теперь о том, могут ли они играть где-либо, кроме резервной арены, если уж основная закрыта комиссией РФС.

Вновь смотрим регламент, статья 10 (пункты 5.2) «Места проведения матчей чемпионата»: «В случае неготовности стадиона (несоответствия его регламентным требованиям) матч проводится на стадионе, заявленном клубом в качестве резервного. В случае, если по каким-то причинам матч не может быть проведен ни на одном из заявленных клубом стадионов, организатор матча должен сообщить премьер-лиге о выборе другого стадиона не позднее семи дней до даты проведения очередного домашнего матча».

Таким образом, порядок очередности такой.

1. Домашняя арена — ее сертификат отозван РФС.

2. Резервный стадион — в «Уфе», но там, по словам президента «Амкара» Геннадия Шилова, «плохо принимали и не везет».

3. Любая другая арена, которая соответствует первой категории. Выбор достаточно широк, и «Амкар» может сыграть в Хабаровске.

Сейчас премьер-лига ждет письма от пермского клуба. Вопрос, почему матч не пройдет в Уфе — тема трактовки регламента, который не запрещает играть где-то, кроме основной и резервной арен.

Есть формулировка — «по каким-либо причинам». Причина есть — не фартит в Уфе «Амкару», уступили «Арсеналу».

Кроме того, внимательный болельщик может вспомнить прецедент. Несколько лет назад в Башкирии тоже возникали проблемы со своим стадионом, часть сезона местная команда принимала гостей в Перми (это была резервная арена), а другую часть — в Саранске. Все же просто — на Урале просили за аренду 1,5 миллиона рублей, в Мордовии согласились на 800 тысяч.

Поэтому «Амкару» нужно срочно настаивать на следующем.

1. Чтобы комиссия РФС слетала в Австралию и приняла там стадион, дав ему первую категорию.

2. Затем 24 марта прислать бумагу в РФПЛ, где объявить местом проведения встречи с «Локо» Сидней, Аделаиду или Канберру.

А еще в Мельбурне есть хорошая арена.

В год чемпионата мира играть в Самаре нельзя (два стадиона, но оба не готовы принять матч Кубка со «Спартаком» в феврале), в Санкт-Петербурге не выходит на поле «Тосно» (две арены, но невозможно договориться по условиям аренды). Можно в Саранске (те же два стадиона), но нет клуба даже уровня ФНЛ. Есть стадион в Сочи, но там никто не играет — просто нет команды.

Остается только Австралия. Там нет чемпионата мира, зато есть стадионы.