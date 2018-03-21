«Амкар» примет «Локо» в Австралии? Там Перми повезет
В Перми решили провести матчи с «Локомотивом» (24-й тур) и «Рубином» (26-й тур) в Хабаровске.
В Перми решили провести матчи с «Локомотивом» (24-й тур) и «Рубином» (26-й тур) в Хабаровске.
«СЭ» предлагает не останавливаться — и играть на Зеленом континенте.
МАСЛОВ: МЫ ХОТИМ ПРИНЯТЬ С ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ И КАЗАНЦЕВ В ПЕРМИ
У Перми проблемы со стадионом — как уже сообщал в интервью «СЭ» президент РФПЛ Сергей Прядкин, сертификат у арены отозван комиссией РФС. Если коротко — поле старое, есть проблемы с покрытием.
В «Амкаре» считают иначе.
— Мы проводили встречу с «Арсеналом» в Уфе, — говорит исполнительный директор уральского клуба Денис Маслов. — И футболисты обеих команд сказали, что газон в Перми ничуть не хуже. Хотим играть у себя дома.
— А почему если не там, то в Хабаровске, а не в Уфе, ведь стадион в этом городе вы заявили как резервный?
— Между двумя турами — 24-м с «Локо» и 26-м с «Рубином» — проводим гостевой матч в Хабаровске, и планируем организовать там довольно продолжительный сбор, акклиматизироваться. Сыграем три матча, а затем полетим в Москву, на встречу с ЦСКА. Что касается резервной арены в Уфе, то вольны выбирать из спортсооружений первой категории, на которых можно выступать клубам РФПЛ. Сделали запрос в Хабаровск по 24-му и 26-му турам, на что получили положительный ответ.
В РФПЛ прокомментировали ситуацию с матчем «Амкар» — «Локомотив».
— Куда еще обращались?
— В несколько городов, где есть стадионы первой категории. И сейчас рассматриваем наиболее приемлемый для «Амкара» вариант.
— Почему бы в таком случае не слетать в Австралию — пропиарить, так сказать, РФПЛ?
— Не уверен, что там есть арены первой категории, соответствующие уровню
МОЖНО ЛИ ИГРАТЬ В ХАБАРОВСКЕ, ЕСЛИ РЕЗЕРВНАЯ АРЕНА — В УФЕ?
Смотрим регламент чемпионата страны. Статья 7, пункт 1 («Условия проведения матча»): «Организатор матча обязан направить в РФС,
«Амкар» принимает «Локо» 31 марта, следовательно, 24-го числа пермяки обязаны определиться.
Теперь о том, могут ли они играть
Вновь смотрим регламент, статья 10 (пункты 5.2) «Места проведения матчей чемпионата»: «В случае неготовности стадиона (несоответствия его регламентным требованиям) матч проводится на стадионе, заявленном клубом в качестве резервного. В случае, если по
Таким образом, порядок очередности такой.
1. Домашняя арена — ее сертификат отозван РФС.
2. Резервный стадион — в «Уфе», но там, по словам президента «Амкара» Геннадия Шилова, «плохо принимали и не везет».
3. Любая другая арена, которая соответствует первой категории. Выбор достаточно широк, и «Амкар» может сыграть в Хабаровске.
Есть формулировка — «по
Кроме того, внимательный болельщик может вспомнить прецедент. Несколько лет назад в Башкирии тоже возникали проблемы со своим стадионом, часть сезона местная команда принимала гостей в Перми (это была резервная арена), а другую часть — в Саранске. Все же просто — на Урале просили за аренду 1,5 миллиона рублей, в Мордовии согласились на 800 тысяч.
Поэтому «Амкару» нужно срочно настаивать на следующем.
1. Чтобы комиссия РФС слетала в Австралию и приняла там стадион, дав ему первую категорию.
2. Затем 24 марта прислать бумагу в РФПЛ, где объявить местом проведения встречи с «Локо» Сидней, Аделаиду или Канберру.
А еще в Мельбурне есть хорошая арена.
Остается только Австралия. Там нет чемпионата мира, зато есть стадионы.
СЕРГЕЙ ЕГОРОВ