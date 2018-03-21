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17:57 (мск), источник: Р-Спорт

РФПЛ пока не получала от «Рубина» никаких писем о переносе матча с «Ахматом»

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости, Вероника Столбунова. Российская футбольная премьер-лига на данный момент не получала писем о переносе матча 25-го тура чемпионата России между казанским «Рубином» и грозненским «Ахматом» с «Казань-Арены» на другой стадион, сообщили корреспонденту РИА Новости в пресс-службе РФПЛ.

После матча 23-го тура чемпионата России по футболу между казанским «Рубином» и московским «Спартаком» участники игры подвергли критике состояние поля на «Казань Арене».

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Матч 25-го утра РФПЛ между «Рубином» и «Ахматом» должен пройти в Казани 7 апреля.

«Игра состоится 7 апреля в 14:00 (мск). Где состоится игра? Мы ждем письма от “Рубина” не позднее, чем за семь дней до игры. На данный момент клуб не присылал никаких писем на этот счет», — сказали в РФПЛ по телефону.

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