РФПЛ пока не получала от «Рубина» никаких писем о переносе матча с «Ахматом»

После матча 23-го тура чемпионата России по футболу между казанским «Рубином» и московским «Спартаком» участники игры подвергли критике состояние поля на «Казань Арене».

«Игра состоится 7 апреля в 14:00 (мск). Где состоится игра? Мы ждем письма от “Рубина” не позднее, чем за семь дней до игры. На данный момент клуб не присылал никаких писем на этот счет», — сказали в РФПЛ по телефону.