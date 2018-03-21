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16:51 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Россиянин попал в пятерку лучших молодых футболистов

Головина считают очень перспективным.

Источник: РИА "Новости"

Игрока ЦСКА Александра Головина включили в список пяти лучших молодых талантов на будущем Чемпионате мира.

Этот рейтинг составляли итальянские журналисты. Они считают, что Головин хорошо видит поле и работает с мячом.

Молодой полузащитник положительно отличился и обратил на себя внимание в первую очередь благодаря своей игре за ЦСКА в Лиге Европы.

В пятерку попали еще уругваец Федерико Вальверде, нигериец Вилфред Ндиди, швейцарец Димитри Оберлен и мексиканец Ирвинг Лосано.

Скоро мы всех их сможем увидеть уже в деле на Чемпионате мира.

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