Россиянин попал в пятерку лучших молодых футболистов

Игрока ЦСКА Александра Головина включили в список пяти лучших молодых талантов на будущем Чемпионате мира.



Этот рейтинг составляли итальянские журналисты. Они считают, что Головин хорошо видит поле и работает с мячом.



Молодой полузащитник положительно отличился и обратил на себя внимание в первую очередь благодаря своей игре за ЦСКА в Лиге Европы.



В пятерку попали еще уругваец Федерико Вальверде, нигериец Вилфред Ндиди, швейцарец Димитри Оберлен и мексиканец Ирвинг Лосано.



Скоро мы всех их сможем увидеть уже в деле на Чемпионате мира.