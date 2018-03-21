С 19 по 25 марта в итальянском Милане проходит чемпионат мира по фигурному катанию
Россиянин попал в пятерку лучших молодых футболистов
Головина считают очень перспективным.
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Головина считают очень перспективным.
Игрока ЦСКА Александра Головина включили в список пяти лучших молодых талантов на будущем Чемпионате мира.
Этот рейтинг составляли итальянские журналисты. Они считают, что Головин хорошо видит поле и работает с мячом.
Молодой полузащитник положительно отличился и обратил на себя внимание в первую очередь благодаря своей игре за ЦСКА в Лиге Европы.
В пятерку попали еще уругваец Федерико Вальверде, нигериец Вилфред Ндиди, швейцарец Димитри Оберлен и мексиканец Ирвинг Лосано.
Скоро мы всех их сможем увидеть уже в деле на Чемпионате мира.