Журналист: «Уфа» — трамплин для юных талантов. Клуб сейчас является самым подходящим для Сейдахмета

Футболист провел один матч, выйдя на замену в победной игре с «Анжи» (3:2) и поучаствовал в двух голах своей команды. При этом казахстанец попадал в заявку во всех трех официальных встречах в 2018 году.

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«Сейчас Сейдахмета считают одним из самых перспективных молодых игроков российской премьер-лиги. Его дебют в матче с “Анжи” был удачным. Он принял активное участие в двух забитых мячах “Уфы”. Все мы знаем, что эта команда является прекрасным трамплином для юных талантов. Наиболее яркий пример — это переход Зинченко в английский “Манчестер Сити”. Это самый подходящий клуб для Сейдахмета. У него есть прекрасный тренер, такой как Сергей Семак. Данный специалист всегда уделяет особое внимание молодым футболистам», — отметил Тейлор.

Ранее главный тренер «Уфы» Сергей Семак оценил дебют Сейдахмета и отметил, что нападающий хочет в будущем играть за европейский топ-клуб.

Отметим, что сейчас Сейдахмет находится в расположении сборной Казахстана, которая 23 марта проведет товарищеский матч с Венгрией, а через три дня — с Болгарией.