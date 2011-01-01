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rfc_date, источник: Vesti.kz

Журналист: «Уфа» — трамплин для юных талантов. Клуб сейчас является самым подходящим для Сейдахмета

Редактор спортивного портала rt.com Лиам Тейлор прокомментировал корреспонденту Vesti.kz перспективы казахстанского форварда российской «Уфы» Еркебулана Сейдахмета.

Футболист провел один матч, выйдя на замену в победной игре с «Анжи» (3:2) и поучаствовал в двух голах своей команды. При этом казахстанец попадал в заявку во всех трех официальных встречах в 2018 году.

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«Сейчас Сейдахмета считают одним из самых перспективных молодых игроков российской премьер-лиги. Его дебют в матче с “Анжи” был удачным. Он принял активное участие в двух забитых мячах “Уфы”. Все мы знаем, что эта команда является прекрасным трамплином для юных талантов. Наиболее яркий пример — это переход Зинченко в английский “Манчестер Сити”. Это самый подходящий клуб для Сейдахмета. У него есть прекрасный тренер, такой как Сергей Семак. Данный специалист всегда уделяет особое внимание молодым футболистам», — отметил Тейлор.

Ранее главный тренер «Уфы» Сергей Семак оценил дебют Сейдахмета и отметил, что нападающий хочет в будущем играть за европейский топ-клуб.

Отметим, что сейчас Сейдахмет находится в расположении сборной Казахстана, которая 23 марта проведет товарищеский матч с Венгрией, а через три дня — с Болгарией.

В следующем туре РФПЛ «Уфа» 1 апреля на своем поле примет «Зенит». Интересно, что в 2017 году Сейдахмет ездил на сборы с молодежной командой питерцев, но тогда клуб не смог организовать трансфер из-за правила ФИФА о переходах несовершеннолетних игроков.

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"Уфа" - трамплин для юных талантов. Клуб сейчас является самым подходящим для Сейдахмета - журналист
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