Бердыев может стать для РФПЛ местным Сарри

Источник: Советский спорт

НОВЫЙ ГОД — НОВЫЙ ФУТБОЛ

«Рубин» играет в контроль мяча — что-то новое для команд Бердыева! Статистика, подтверждающая изменение в философии, есть. По данным WhoScored.com, в среднем за матч в этом сезоне казанцы делают 358 передач. В новом году данный показатель у Казани ни разу не упал ниже 400! 401 передача с «Анжи», 503 со «Спартаком» и 654 с «Тосно» — такова цифирь нынешнего года.

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Пока переход на новый игровой вариант дается «Рубину» тяжело. В игре со «Спартаком» (1:2) казанцы 31 раз потеряли мяч на своей половине поля (при передачах и приеме мяча). После одной из таких ошибок красно-белые провели победный мяч.

«Спартак» на тяжелом поле упрощал игру, действуя длинными передачами. Из 381 паса 84 оказались длинными — 22%. В одном из моментов Массимо Каррера даже попросил Максимовича делать длинные доставки мяча в штрафную площадь, избегая риска. «Рубин» игру так не упрощал. Доля длинных передач — 16% (79 из 503). Разыгрывая мяч на своей половине поля, казанцы ошибались: в одном из эпизодов Руслан Камболов даже вывел один на один с Сосланом Джанаевым бразильца Адриано.

После игры Бердыев сказал важную вещь: «В этом контроле мяча, который мы имеем, предполагаются такие ошибки. Их надо исключать, но все сразу не бывает. Обидно, но что сделаешь». Значит, переход на новый стиль для тренера сейчас первичен. Чтобы он состоялся, его нужно обкатывать, не делая исключений.

ПЕРИОД АВТОМАТИЗАЦИИ

Что свои идеи нужно автоматизировать, чтобы они работали на результат, футбол и жизнь регулярно дают возможность убедиться.

«Спартак» в начале сезона сыпался в центре поля при высоком прессинге и контротборах. Даже при победном счете, как в матче с «Динамо» (2:2). Подобные провалы вызывали недоумение: нужно же лишь удержать счет, что вы творите! Зачем агрессивная игра была нужна, показала Лига чемпионов, в которой красно-белые действовали при возможности столь же смело и превосходили соперников по пробегу. В домашних матчах с «Севильей» (5:1) и «Ливерпулем» (1:1) чемпион России удачно отыгрывал моменты с обороной на чужой половине поля, пусть их было и немного. Уже летом Массимо Каррера занимался автоматизацией коллективных отборов на чужой половине поля. Получалось не сразу.

Чаще других термин «автоматизировать» можно услышать из уст логопедов. Поставить человеку правильный звук — лишь полдела, нужно, чтобы ученик его автоматизировал — ввел в речь, иначе все было зря. Самый простой способ совершенствовать звук — при первой возможности переключиться на новый вариант в беседах.

Сделаешь себе поблажку — затянешь процесс. То же самое происходит и в футболе, в данном случае — в «Рубине». Бердыев не хочет затягивать процесс автоматизации комбинационного футбола, поэтому даже против «Спартак» не отходит к упрощенной игре.

Если к логопеду приходит взрослый человек, первый вопрос следует про мотивацию. Объясняется все очень просто: когда правильный звук появляется, то звучит комично. Настолько же, насколько был комичен футбол «Рубина» в первом тайме матча со «Спартаком» (20 потерь мяча на своей половине поля). Чтобы переключиться на новый вариант произношения в беседах, нужна сверхмотивация, которая погасит страх неловкости. Иначе нет смысла все затевать.

У Бердыева есть сильная мотивация поставить комбинационный футбол и добиться с ним результата: другим способом результат тренер давал неоднократно.

Пока нынешний сезон для «Рубина» не складывается — команда находится в середине таблицы. Но, возможно, это даже хорошо. Если бы не трудное финансовое положение и последовавшие за этим продажи игроков, результат мог быть другим. Но тогда не было бы перехода на новый стиль. Что он даст, покажет лишь время. Пока нужно отметить, что Бердыев ловко воспользовался возможностью перейти на новый стиль — когда, если не сейчас?

САРРИ КАК ОРИЕНТИР

Зимой Курбан Бердыев признался, что не пропускает матчей «Наполи». Наставнику «Рубина» нравится комбинационный футбол, который ставит Маурицио Сарри. О существование этого тренера Бердыев знал, когда тот еще возглавлял «Эмполи», который вывел из серии В в серию А, где и заявил о себе на всю Европу. К Сарри Бердыев ездил на стажировку — в «Эмполи».

Кредо Сарри — атакующий футбол. Свое место в турнирной таблице и сила соперника не имеют никакого значения. Вот что сказал наставник, когда тренировал «Эмполи»: «Даже находясь на дне турнирной таблицы, мы должны играть в свой футбол. Я хочу видеть зрелище — футбол с высокой интенсивностью и темпом. Об этом прошу свою команду». Справедливости ради, на дне таблицы в серии А его «Эмполи» не находился.

Даже против чемпиона Италии в гостевом матче «Эмполи» Сарри играл в атаку: «План на матч на “Ювентус Стэдиум”? Отвечать атакой на атаку. Мы должны выйти и получать удовольствие». «Эмполи» проиграл, но отнюдь не разгромно — 0:2. А второй гол и вовсе получил в компенсированное время.

Выведя «Эмполи» в серию А, Сарри сохранил команду в элите и очаровал всех комбинацинным футболом. Симбиоз зрелищности и результата, который дал «Эмполи» Сарри, и привлек босса «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса. «Наполи» играет очень результативно: 63 гола в 29 матчах серии А в этом сезоне. Нет неаполитанцам равных по количеству передач — 683. Футболисты «Юве» комбинирует меньше — 523. В топ-5 чемпионатах по количеству передач превосходит лишь «Манчестер Сити» — 694. Даже «ПСЖ» и «Бавария» отстают! При этом состав у «горожан» значительно сильнее — Сарри умет учить футболу. Мысль про сильные преподавательские способности тренера выражал даже Гонсало Игуаин.

Интересны корни Сарри. В футбол он пришел из банковской сферы в 90-х годах. Любовь к футболу оказалось сильнее любви к бумажным делам. Чемпионат Италии славился организованными командами, надежной игрой в обороне. «Милан» выиграл чемпионат Италии-1993/94, забив 36 голов в 34 матчах! Рано или поздно на смену такому стилю должна была прийти удалая игра. Если у Сарри была цель, перевернуть тенденцию, то ему это удалось. Интересно, что нынешняя результативность в серии А составляет 2,7 гола за игру.

Чемпионат России на данную минуту менее результативный, чем итальянский — 2 гола за игру. И столь малая результативность наблюдается уже несколько сезонов. Это минус в плане зрелищности. Но есть и плюс: когда в футболе устаканивается одна тенденция, находятся смельчаки, которые задают новую моду. Символично, что сейчас атакующую игру строит тренер, который покорил всех надежностью своих автобусов.