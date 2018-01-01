Василий Уткин: Дзюба всё-таки глуп непроходимо

Источник: РИА "Новости"

— Дзюба все-таки глуп непроходимо. Парень очень искренен, но как-то запредельно глуп. Карпин грозился его закатать, и он уехал в Томск, где, по собственным словам, возмужал. А ведь в Томск Дзюба уехал после всем памятного странного случая, когда в раздевалке команды из кармана Владимира Быстрова пропала крупная сумма денег. И все указывало на Артема. В аренду самая дорога, и для резких слов все основания.

Потом его отдавали в Ростов (Кубок с Ростовом остается его наивысшим достижением) и отпустили в Зенит. Так закатывают? Так НЕ закатывают. Слова глупца. Отношения могут быть какими угодно, и люди вокруг не ангелы; жизнь вообще несправедливая штука. Но Дзюба просто глуп.