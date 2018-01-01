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rfc_date, источник: Onedivision.ru

Василий Уткин: Дзюба всё-таки глуп непроходимо

Василий Уткин в своем Телеграм-канале резко высказался об Артеме Дзюбе.

Источник: РИА "Новости"

— Дзюба все-таки глуп непроходимо. Парень очень искренен, но как-то запредельно глуп. Карпин грозился его закатать, и он уехал в Томск, где, по собственным словам, возмужал. А ведь в Томск Дзюба уехал после всем памятного странного случая, когда в раздевалке команды из кармана Владимира Быстрова пропала крупная сумма денег. И все указывало на Артема. В аренду самая дорога, и для резких слов все основания.

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Потом его отдавали в Ростов (Кубок с Ростовом остается его наивысшим достижением) и отпустили в Зенит. Так закатывают? Так НЕ закатывают. Слова глупца. Отношения могут быть какими угодно, и люди вокруг не ангелы; жизнь вообще несправедливая штука. Но Дзюба просто глуп.

О своей карьере он говорит ерунду; виноват кто-то другой, но никак не он. Если он настолько неточен в оценке других, вообразите, что этот шкафоподобный нарцисс думает о себе.

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