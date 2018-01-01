Назван самый высокооплачиваемый футболист России

При составлении рейтинга учитывалась как зарплатная часть, так и бонусы, выплаченные спортсменам за подписание контрактов. Самым высокооплачиваемым футболистом российского чемпионата признан полузащшитник Леандро Паредес, выступающий в составе петербургского «Зенита». За год аргентинец зарабатывает 5 миллионов евро. Вместе с ним в тройку лидеров входят хорватский защитник «Локомотива» Ведран Чорлука (4,5 миллиона евро в год) и одноклубник Паредеса сербский защитник Бранислав Иванович (4,1 миллиона евро в год).