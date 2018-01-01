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rfc_date, источник: Lenta.Ru

Назван самый высокооплачиваемый футболист России

Портал Sports.ru представил читателями рейтинг зарплат игроков, выступающих в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ). Данные основываются на сведениях, предоставляемых руководителями и работниками футбольных клубов.

Источник: Reuters

При составлении рейтинга учитывалась как зарплатная часть, так и бонусы, выплаченные спортсменам за подписание контрактов. Самым высокооплачиваемым футболистом российского чемпионата признан полузащшитник Леандро Паредес, выступающий в составе петербургского «Зенита». За год аргентинец зарабатывает 5 миллионов евро. Вместе с ним в тройку лидеров входят хорватский защитник «Локомотива» Ведран Чорлука (4,5 миллиона евро в год) и одноклубник Паредеса сербский защитник Бранислав Иванович (4,1 миллиона евро в год).

Самым высокооплачиваемым российским футболистом признан нападающий Артем Дзюба (3,6 миллиона евро в год), расположившийся на шестом месте рейтинга. Игрок принадлежит «Зениту», но выступает на правах аренды в тульском «Арсенале».

В январе Football Leaks сообщил, что аргентинец Лионель Месси, выступающий в составе каталонской «Барселоны», является самым высокооплачиваемым игроком в истории футбола. По оценке ресурса, его годовой доход в клубе превышает 100 миллионов евро.

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