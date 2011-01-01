Директор «Амкара»: Выберем наиболее удобный стадион для домашних матчей

Источник: РИА "Новости"

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ближайшие домашние матчи против московского «Локомотива» в 24-м туре и казанского «Рубина» в 26-м туре «Амкар» может провести в Хабаровске.

«Не знаю, откуда появилась информация про Хабаровск, но мы рассматриваем все возможные варианты. Выберем для домашнего матча тот стадион, который будет наиболее выгоден для нас, — заявил Маслов по телефону. — С самим домашним стадионом “Амкара” (“Звезда”) все в порядке. Приостановлен сертификат, который выдается на футбольное поле. При этом на наш взгляд, на взгляд наших футболистов, поле отвечает всем стандартам. На нем проходят тренировки, наши игроки говорят, что сейчас оно лучше, чем было раньше».

«Комиссия, которая не приняла поле, приезжала 28 февраля, перед этим сутки шел снег. До этого мы сыграли матч (против курского “Авангарда” в ¼ финала) Кубка России в тяжелейших погодных условиях. Ни одно поле в стране не выдержало бы такой нагрузки. Посмотрите на газон в Казани, например. Разве он хороший? Наше поле отвечает всем требованиям на уровне тех газонов, что сейчас есть в стране», — отметил Маслов.