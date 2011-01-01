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rfc_date, источник: Р-Спорт

Директор «Амкара»: Выберем наиболее удобный стадион для домашних матчей

С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 мар — РИА Новости, Сергей Яременко. Исполнительный директор пермского «Амкара» Денис Маслов заявил РИА Новости, что в клубе выберут наиболее удобный стадион для проведения ближайших матчей чемпионата России по футболу.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ближайшие домашние матчи против московского «Локомотива» в 24-м туре и казанского «Рубина» в 26-м туре «Амкар» может провести в Хабаровске.

«Не знаю, откуда появилась информация про Хабаровск, но мы рассматриваем все возможные варианты. Выберем для домашнего матча тот стадион, который будет наиболее выгоден для нас, — заявил Маслов по телефону. — С самим домашним стадионом “Амкара” (“Звезда”) все в порядке. Приостановлен сертификат, который выдается на футбольное поле. При этом на наш взгляд, на взгляд наших футболистов, поле отвечает всем стандартам. На нем проходят тренировки, наши игроки говорят, что сейчас оно лучше, чем было раньше».

«Комиссия, которая не приняла поле, приезжала 28 февраля, перед этим сутки шел снег. До этого мы сыграли матч (против курского “Авангарда” в ¼ финала) Кубка России в тяжелейших погодных условиях. Ни одно поле в стране не выдержало бы такой нагрузки. Посмотрите на газон в Казани, например. Разве он хороший? Наше поле отвечает всем требованиям на уровне тех газонов, что сейчас есть в стране», — отметил Маслов.

Совместная комиссия РФС и РФПЛ признала газон стадиона «Звезда» в Перми непригодным для проведения матчей чемпионата России. Домашний матч 22-го тура РФПЛ против тульского «Арсенала» «Амкару» пришлось проводить в Уфе.

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