Манчини: Чемпионат России по футболу на данный момент находится не на высшем уровне

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«Чемпионат России, думаю, должен еще расти и развиваться. Он, конечно, очень сильно улучшился, и я надеюсь, что тот факт, что здесь пройдет чемпионат мира и для него построены новые и хорошие стадионы, поможет чемпионату России развиваться еще быстрее. Ведь есть много молодых и талантливых игроков, которые могут улучшить свой уровень. На данный момент чемпионат России еще не на высшем уровне», — сказал Манчини в интервью Sky Sports, текст которого приводится на официальном сайте «Зенита».

Также Манчини отметил, что его команда, несмотря на все сложности, находится на правильном пути в своем развитии.

«Я приехал сюда семь-восемь месяцев назад в тот момент, когда в команде происходила смена поколений. Команда потеряла практически всех великих чемпионов, которые за прошедшие годы приводили команду к большим успехам. В этом году мы старались построить нечто новое, мы купили несколько молодых игроков, поэтому год получается довольно сложным. Это непросто. Но я думаю, что мы на правильном пути и команда может стать сильной в будущем», — отметил итальянский специалист.