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Артем Дзюба: Если в «Зените» все останется, как сейчас, то мне нужно уходить
Форвард тульского «Арсенала» Артем Дзюба рассказал о своем будущем.
Форвард тульского «Арсенала» Артем Дзюба рассказал о своем будущем.
— Сезон-17/18 закончится. Что дальше?
— В любом случае у меня контракт с «Зенитом», я вернусь, а дальше посмотрим. Не факт, что останусь. Может быть, останусь. Я об этом даже не задумывался. Если там все останется, как сейчас, то, конечно, мне нужно уходить. Мне бы, честно, хотелось сыграть против «Зенита».
— По контракту ты можешь?
— Да, там стоит сумма.
— А сам способен пойти на сумасшедший поступок? Заплатить 120 тысяч евро, чтобы сыграть против «Зенита»?
— Да, да, да. У меня есть такая мысль.