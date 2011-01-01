Артем Дзюба: Если в «Зените» все останется, как сейчас, то мне нужно уходить

— В любом случае у меня контракт с «Зенитом», я вернусь, а дальше посмотрим. Не факт, что останусь. Может быть, останусь. Я об этом даже не задумывался. Если там все останется, как сейчас, то, конечно, мне нужно уходить. Мне бы, честно, хотелось сыграть против «Зенита».