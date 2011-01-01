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rfc_date, источник: Onedivision.ru

Артем Дзюба: Если в «Зените» все останется, как сейчас, то мне нужно уходить

Форвард тульского «Арсенала» Артем Дзюба рассказал о своем будущем.

Источник: РИА "Новости"

— Сезон-17/18 закончится. Что дальше?

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— В любом случае у меня контракт с «Зенитом», я вернусь, а дальше посмотрим. Не факт, что останусь. Может быть, останусь. Я об этом даже не задумывался. Если там все останется, как сейчас, то, конечно, мне нужно уходить. Мне бы, честно, хотелось сыграть против «Зенита».

— По контракту ты можешь?

— Да, там стоит сумма. Довольно-таки приемлемая. Может быть, кто-то… сам «Арсенал» заплатил бы ее. Или, может, конкуренты бы осилили.

— А сам способен пойти на сумасшедший поступок? Заплатить 120 тысяч евро, чтобы сыграть против «Зенита»?

— Да, да, да. У меня есть такая мысль.

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