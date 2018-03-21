Купили на 345, продали на 185. Круговорот бразильцев в нашем футболе

Источник: Спорт-Экспресс

Российские клубы активно мониторили бразильский рынок футболистов еще с 1990-х. Первыми легионерами из Бразилии стали Луис Андре Да Силва из «Арагуари» (первый дивизион штата Минас-Жерайс) и Марио Дос Сантос Жуниор из «Гуасуаны» (Гуасуана, второй дивизион штата Сан-Паулу). Бразильцы приехали выступать за нижегородский «Локомотив» в 1995 году и продержались всего один год. Их прозвали «пляжными футболистами» за странную манеру игры. После «Локомотива» на профессиональном уровне они не выступали.

Но маршрут из Бразилии в Россию эти парни открыли. В 1997-м им воспользовался Луис Робсон, хорошо проявивший себя в «Спартаке» и получивший от фанатов прозвище Максимка. Потом целую охапку бразильцев взял тульский «Арсенал», а в нулевые почти в каждом клубе РФПЛ побывал хотя бы один соотечественник легендарного Пеле. В последние годы тренд на бразильцев потихоньку спал. В текущем сезоне только шесть клубов премьер-лиги имеют бразильцев в составе, больше всех — в «Ахмате» (пять).

За 16 лет российские клубы заявили 145 бразильцев. Трое из них получили российское гражданство — Гильерме, Жоаозинью, Мариу Фернандес. Еще один — Ари — должен стать обладателем российского паспорта в ближайшее время.

Если не брать в расчет бесплатные аренды и переходы игроков в качестве свободных агентов, наши клубы заплатили за бразильских футболистов в общей сложности 346,4 миллиона евро (здесь и далее — по данным портала transfermarkt.de).

КТО БОЛЬШЕ ВСЕХ ПОТРАТИЛ?

«Зенит» и «Анжи» благодаря громким покупкам оказались среди тех, кто больше других в России тратил на бразильцев. Но по числу приобретенных игроков, за которых были заплачены деньги, в РФПЛ лидируют ЦСКА и «Спартак». Армейцам бразильские легионеры Даниэл Карвалью и Вагнер Лав помогли команде выиграть Кубок УЕФА в 2005-м, а Фернанду и Луиз Адриану подарили красно-белым первое золото за 16 лет.

75 футболистов приехали в наш чемпионат прямо из Бразилии. 13 бразильских игроков перешли в российские клубы из португальских команд, шестеро — из итальянских. Больше всего на таких сделках заработал «Порту», продав в Россию четырех бразильских игроков (Халка, Дерлея, Тьягу Силву, Ибсона). Из бразильских клубов наибольшую прибыль собрал «Гремиу», пославший чемпионату России Фернандеса, Педро Рошу, Жулиану и Рафаэля Кариоку.

КТО БОЛЬШЕ ВСЕХ ЗАРАБОТАЛ?

Сумма почти в два раза меньше той, которая ушла на их покупки, — 183,5 миллиона евро. Благодаря щедрости китайских клубов первое место по продажам держит «Зенит», заработавший на трансферах Халка и Жулиану. Следом идет «Анжи», который после финансового краха вынужден был отдавать своих бразильцев (Виллиан, Жусилей). Тройку замыкает ЦСКА, выручивший две три своего «бразильского» заработка на сделке с «Манчестер Сити» по Жо.