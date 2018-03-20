«Росгосстрах» не будет продлевать контракт с РФПЛ на титульное спонсорство

«С одной стороны, РФПЛ было принято решение о пересмотре спонсорской политики и переходе от института титульного спонсорства к взаимодействию с генеральными партнёрами. С другой стороны, изменился статус самого “Росгосстраха”, который сегодня входит в Группу “Открытие”, акционером которой является Банк России. В новых условиях, предполагающих, что решения о расходовании средств принимает не частный владелец компании, а, по сути дела, государство через ЦБ, мы просто обязаны максимально ответственно подходить к анализу расходных статей бюджета компании. В этой связи ещё в прошлом году в компании начался тотальный аудит всех расходных статей и в том числе — спонсорских предложений», — сказал Фрай в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.