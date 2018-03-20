«Росгосстрах» не будет продлевать контракт с РФПЛ на титульное спонсорство

В качестве причины такого решения он назвал комплекс факторов.
«С одной стороны, РФПЛ было принято решение о пересмотре спонсорской политики и переходе от института титульного спонсорства к взаимодействию с генеральными партнёрами. С другой стороны, изменился статус самого “Росгосстраха”, который сегодня входит в Группу “Открытие”, акционером которой является Банк России. В новых условиях, предполагающих, что решения о расходовании средств принимает не частный владелец компании, а, по сути дела, государство через ЦБ, мы просто обязаны максимально ответственно подходить к анализу расходных статей бюджета компании. В этой связи ещё в прошлом году в компании начался тотальный аудит всех расходных статей и в том числе — спонсорских предложений», — сказал Фрай в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.
Как подчеркнул руководитель страховой компании, в решении не пролонгировать контракт сходятся встречные интересы «Росгосстраха» и РФПЛ. При этом обе стороны подтвердили намерение поддерживать деловые контакты и обмениваться информацией по различным проектам, которые могут представлять взаимный интерес.
«Росгосстрах» всегда не только поддерживал самый массовый и народный вид спорта в России, но и прямо выполнял свои профессиональные задачи как страховщик. Мы и далее намерены оказывать отечественному футболу поддержку, предлагая, в частности, страховую защиту от несчастного случая участникам спортивных мероприятий, — подчеркнул Фрай.
Компания «Росгосстрах» являлась титульным спонсором РФПЛ с 2006 по 2010 год. С 2011 года титульным спонсором лиги была страховая группа «Согаз», а с 2015 года — снова «Росгосстрах».