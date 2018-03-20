Безуглов: Перенос матча при температуре ниже 15 градусов будет прописан в регламенте РФПЛ

Во вторник состоялась встреча представителей медицинских штабов клубов Российской футбольной премьер- лиги (РФПЛ) и медицинского комитета РФС, в которой приняли участие сотрудники Российского антидопингового агентства. В рамках встречи, как пояснил Безуглов, были обсуждены предложения ранее созданной рабочей группы, которая занимается вопросом проведения встреч при определенных погодных условиях. В группу вошли, в частности, тренер Борис Игнатьев, главный врач «Краснодара» Марина Валова, руководитель профсоюза Александр Зотов, который стал инициатором рассмотрения вопроса с погодными условиями, а также представитель основного вещателя чемпионата. Из-за низкой температуры был перенесен на 4 апреля матч ¼ финала Кубка России в Самаре между «Крыльями Советов» и московским «Спартаком», который должен был пройти 28 февраля.

«Пока можно сказать, что одна норма будет прописана в регламенте точно — это запрет на проведение матча при температуре ниже минус 15 градусов. В этом году уже были прецеденты, и здесь надо подчеркнуть, что и РФПЛ, и РФС никогда не запрещали командам выходить на поле при температуре ниже минус 15 градусов, и все домыслы на эту тему являются спекуляциями, — сказал Безуглов. — У всех делегатов и судей матчей есть инструкция по этому поводу, и если команды выходили на поле при такой температуре — это их решение и никого другого. Никто никогда никого не принуждал, а сейчас это станет обязательным правилом: ниже минус 15 — матч переносится».

По словам врача, важные поправки будут внесены и по высоким температурам, в том числе и в детском футболе.

«Они пока в стадии рассмотрения, пока речь идет о температурной планке в плюс 28 градусов. При такой температуре будут изменения, прописанные в регламенте, но какие, пока неясно. В числе вариантов — дополнительные паузы на то, чтобы попить воды, перенос матча на ранее утреннее время или на позднее вечернее. В детском футболе это может быть сокращение времени игры, в течение двух недель какая-то конкретика должна появиться», — подчеркнул Безуглов.