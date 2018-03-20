РФПЛ обсудила с клубами возможность определения процедуры переноса матчей из-за погоды

В начале второй части нынешнего сезона чемпионата России возникали трудности с проведением матчей турнира. В частности, встреча 22-го тура первенства страны между «Тосно» из Ленинградской области и казанским «Рубином» была перенесена в Саранск из-за «отсутствия технической возможности проведения матча на “Петровском” в связи с установлением в Санкт-Петербурге аномально низких температур». Также на начало апреля из-за низкой температуры в Самаре был перенесен матч ¼ финала Кубка России между «Крыльями Советов» и московским «Спартаком».