РФПЛ обсудила с клубами возможность определения процедуры переноса матчей из-за погоды
ТАСС, 20 марта. Руководство Российской футбольной
ТАСС, 20 марта. Руководство Российской футбольной
В начале второй части нынешнего сезона чемпионата России возникали трудности с проведением матчей турнира. В частности, встреча 22-го тура первенства страны между «Тосно» из Ленинградской области и казанским «Рубином» была перенесена в Саранск
В заседании рабочей группы комитета профессионального футбола Российского футбольного союза (РФС), которое состоялось во вторник, также приняли участие руководство Футбольной национальной лиги (ФНЛ), Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), представители основного вещателя, медицинского комитета РФС, Общероссийского профессионального союза футболистов, Отечественного объединения тренеров.
Отмечается, что в ходе заседания были подготовлены предложения по внесению изменений в регламентные документы соревнований, проводимых под эгидой РФС, для последующего рассмотрения на комитете профессионального футбола.
Также была заслушана информация Российского антидопингового агентства о прохождении антидопингового контроля, правилах сдачи проб, оформлении протоколов допинг- контроля, получении результатов анализов, профилактики возможных нарушений антидопингового законодательства в футболе, выработаны предложения по повышению эффективности взаимодействия.