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19:29 (мск), источник: ТАСС

РФПЛ обсудила с клубами возможность определения процедуры переноса матчей из-за погоды

ТАСС, 20 марта. Руководство Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) обсудило с представителями клубов возможность определения параметров и процедуры переноса матчей чемпионата России и молодежного первенства при неблагоприятных погодных условиях. Об этом сообщает пресс-служба РФПЛ.

В начале второй части нынешнего сезона чемпионата России возникали трудности с проведением матчей турнира. В частности, встреча 22-го тура первенства страны между «Тосно» из Ленинградской области и казанским «Рубином» была перенесена в Саранск из-за «отсутствия технической возможности проведения матча на “Петровском” в связи с установлением в Санкт-Петербурге аномально низких температур». Также на начало апреля из-за низкой температуры в Самаре был перенесен матч ¼ финала Кубка России между «Крыльями Советов» и московским «Спартаком».

В заседании рабочей группы комитета профессионального футбола Российского футбольного союза (РФС), которое состоялось во вторник, также приняли участие руководство Футбольной национальной лиги (ФНЛ), Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), представители основного вещателя, медицинского комитета РФС, Общероссийского профессионального союза футболистов, Отечественного объединения тренеров.

Отмечается, что в ходе заседания были подготовлены предложения по внесению изменений в регламентные документы соревнований, проводимых под эгидой РФС, для последующего рассмотрения на комитете профессионального футбола.

Также была заслушана информация Российского антидопингового агентства о прохождении антидопингового контроля, правилах сдачи проб, оформлении протоколов допинг- контроля, получении результатов анализов, профилактики возможных нарушений антидопингового законодательства в футболе, выработаны предложения по повышению эффективности взаимодействия.

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