Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Скрипаль — не Фердинанд»: в США резко осадили Мэй за угрозы РФ
К 38 годам «человек-бабочка» стал силачом
Из-за эпидемии ОРВИ школьникам устроили каникулы
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
Дженнифер Гарнер поделилась рецептом здоровых чипсов
Текущие события
Футбол. Зарубежный
18.03
Наполи1
Дженоа0
Футбол. Зарубежный
18.03
Лацио1
Болонья1
Футбол. Зарубежный
18.03
Марсель2
Лион3
Футбол. Сборные
21.03
Иордания
Кувейт
Футбол. Сборные
21.03
Ирак
Катар
Футбол. Сборные
22.03
Замбия
Зимбабве
Все события
Жители Британии попросили прощения у россиян
СМИ: Киевляне массово покидают город
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
Минус один? Камболов не завершил тренировку сборной России
Слуцкий назвал преимущество английского футбола перед российским
Мелания Трамп споткнулась прямо перед папарацци
Данила Козловский украсил обложку мужского глянца
Названы 5 способов справиться с последствиями бессонной ночи
Как собственный дом убивает вас
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
24Армейское чудо: ЦСКА прошел «Лион»
15«Локомотив» — 1, Торрес — 2, «Атлетико» — 5
16:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Консультант по футбольным полям: На арене «Санкт-Петербург» уникальный газон

Международный консультант по футбольным полям Ричард Хейден, который в марте прибыл в Санкт-Петербург для работы над новым гибридным полем стадиона, оценил качество газона.

Источник: РИА "Новости"

«Поле на Крестовском — уникальное. Я не знаю ни одного другого стадиона с натуральным газоном футбольного поля, крыша которого может закрываться в холодное время года для создания идеальных условий для игроков и болельщиков. Пожалуй, это лучший в мире пример использования высоких агротехнических технологий. В Петербурге подобралась отличная команда, которую возглавляет Константин Креминский. Мы регулярно встречаемся с генеральным директором стадиона Владимиром Литвиновым, который отзывается на любую просьбу и готов помогать во всём, потому что понимает, насколько важной является наша работа над футбольным полем.

Системы обогрева, полива, дренажа и ламп инсоляции поля специально были разработаны для контроля микроклимата газона на стадионе “Санкт-Петербург”. Комплекс агротехнических мероприятий, необходимых для правильного и гармоничного роста травы, ежедневно проводится под постоянным контролем Константина Креминского.

Минувшей зимой было принято решение уложить на стадионе гибридный рулонный газон по технологии “Mixto”. Эта технология заключается в выращивании натурального газона на синтетическом грунтовом ковре, который стабилизирует игровую поверхность футбольного поля.

Этот газон похож на тот, что используется на стадионе “Сантьяго Бернабеу” в Мадриде. Наша команда приступила к работе в середине декабря и продолжала трудиться на новогодних каникулах, чтобы успеть подготовить игровое поле точно в срок. 20 грузовиков, оборудованных специальными рефрижераторами, преодолели расстояние в 3 тыс. километров, они двигались на протяжении 72 часов из Дании в Петербург. Мы очень благодарны чиновникам, которые помогли нам грамотно всё спланировать. В настоящий момент газон уложен и находится в идеальном состоянии. Поле оценивают все приезжающие на стадион команды, и я уверен, что наша цель выполнена — сейчас, в марте 2018-го, у нас лучший газон в России», — цитирует Хейдена пресс-служба «Зенита».

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Чтобы убиться. Трусова уже сейчас прыгает круче Загитовой, но это тупик
"Впечатление, что он всегда пьян". Что в Голландии пишут про Слуцкого
Минус один? Камболов не завершил тренировку сборной России
Слуцкий назвал преимущество английского футбола перед российским
Трое уже дома. Как сложился сезон для россиян, уехавших в НХЛ
Колобков: Российский спорт держат в заложниках
Защитник Бразилии не сыграет в матче с Россией из-за травмы
Сборная России показала гостевую форму на ЧМ-2018 (фото)
М. Фуркад: Кто-то скрутил прицел моей винтовки перед пасьютом
Новости
Авто
Минтранс назвал новые сроки открытия моста в Крым Движение по автодороге через Керченский пролив будут запускать поэтапно. Сначала проезд разрешат легковым автомобилям и пассажирским автобусам
Hi-Tech
Борьба с пластиком может навредить природе Green Alliance предупреждают об опасности непродуманных мер борьбы с загрязнением планеты.
Кино
Марина Александрова сменила имидж для съемок продолжения «Паука» Актриса вместе с Андреем Смоляковым снимаются вот уже в пятой части популярной детективной саги
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
У петербуржцев из кранов потек бензин
В Лондоне выставили на продажу дом знаменитого художника
Леди
Меган Маркл, Ольга Бузова: звезды, которым хакеры испортили жизнь Некоторые популярные личности на скандалах с похищением личной информации и фотографий сделали себе имя
Дети
Андрей Малахов подтвердил вторую беременность Ксении Собчак 36-летняя Ксения дала волю эмоциям во время недавнего телеэфира.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь