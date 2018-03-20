Консультант по футбольным полям: На арене «Санкт-Петербург» уникальный газон

«Поле на Крестовском — уникальное. Я не знаю ни одного другого стадиона с натуральным газоном футбольного поля, крыша которого может закрываться в холодное время года для создания идеальных условий для игроков и болельщиков. Пожалуй, это лучший в мире пример использования высоких агротехнических технологий. В Петербурге подобралась отличная команда, которую возглавляет Константин Креминский. Мы регулярно встречаемся с генеральным директором стадиона Владимиром Литвиновым, который отзывается на любую просьбу и готов помогать во всём, потому что понимает, насколько важной является наша работа над футбольным полем.



Системы обогрева, полива, дренажа и ламп инсоляции поля специально были разработаны для контроля микроклимата газона на стадионе “Санкт-Петербург”. Комплекс агротехнических мероприятий, необходимых для правильного и гармоничного роста травы, ежедневно проводится под постоянным контролем Константина Креминского.



Минувшей зимой было принято решение уложить на стадионе гибридный рулонный газон по технологии “Mixto”. Эта технология заключается в выращивании натурального газона на синтетическом грунтовом ковре, который стабилизирует игровую поверхность футбольного поля.



Этот газон похож на тот, что используется на стадионе “Сантьяго Бернабеу” в Мадриде. Наша команда приступила к работе в середине декабря и продолжала трудиться на новогодних каникулах, чтобы успеть подготовить игровое поле точно в срок. 20 грузовиков, оборудованных специальными рефрижераторами, преодолели расстояние в 3 тыс. километров, они двигались на протяжении 72 часов из Дании в Петербург. Мы очень благодарны чиновникам, которые помогли нам грамотно всё спланировать. В настоящий момент газон уложен и находится в идеальном состоянии. Поле оценивают все приезжающие на стадион команды, и я уверен, что наша цель выполнена — сейчас, в марте 2018-го, у нас лучший газон в России», — цитирует Хейдена пресс-служба «Зенита».