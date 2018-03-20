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16:13 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Лодыгин говорит, что у них с Манчини все в порядке

Вратарь отчитывается за ляп в Инстаграм.

Голкипер «Зенита» теперь уже пишет, что с тренером у них прекрасные отношения.

Во время загрузки произошла ошибка.

Говорит, что его оклеветали, вторая семья для него — это «Зенит», а все трудности команда должна решать вместе.

Лодыгин написал, что хоть разногласия и бывают иногда, но решают их совместными усилиями.

Так вратарю пришлось оправдываться за то, что до этого он лайкнул в Инстаграм сообщение с хештегом про отставку тренера команды Роберто Манчини.

Лодыгин удалил свой лайк, но его успели заскринить и распространить по соцсетям болельщики.

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