Лодыгин говорит, что у них с Манчини все в порядке

Говорит, что его оклеветали, вторая семья для него — это «Зенит», а все трудности команда должна решать вместе.



Лодыгин написал, что хоть разногласия и бывают иногда, но решают их совместными усилиями.



Так вратарю пришлось оправдываться за то, что до этого он лайкнул в Инстаграм сообщение с хештегом про отставку тренера команды Роберто Манчини.



Лодыгин удалил свой лайк, но его успели заскринить и распространить по соцсетям болельщики.