ФК «Рубин» может обратиться в суд в связи с отказом Ахметова подписать контракт

Ранее Российский футбольный союз (РФС) разрешил «Рубину» провести процедуру смены юридического лица. Процедура проводится, чтобы клуб стал частным. Это может способствовать привлечению частных инвестиций. На данный момент собственниками и учредителями «Рубина» являются комитет земельных и имущественных отношений и комитет по физической культуре и спорту Казани.

«21 февраля 2018 года бюро исполкома РФС разрешило футбольному клубу “Рубин” провести процедуру замены юридического лица с изменением статуса муниципального автономного учреждения на общество с ограниченной ответственностью. Замена юридического лица необходима для перехода от муниципальной формы собственности к частной. В рамках данной процедуры клуб должен был обеспечить перевод всех работников в новое юридическое лицо с сохранением текущих условий контрактов, включая зарплату и сроки. Все футболисты клуба подписали необходимые для перевода документы, кроме Ильзата Ахметова», — сказано в заявлении команды.

«Футбольный клуб «Рубин» выполнил все требования РФС, переоформил лицензию РФС на новое юридическое лицо, и 16 марта 2018 года решением бюро исполкома РФС новое юридическое лицо было допущено к участию в чемпионате России. ООО «ФК «Рубин» является полным спортивным правопреемником МАУ «ФК «Рубин», к нему перешли все экономические и федеративные права в отношении футболистов, включая право требовать трансферные выплаты и компенсацию за нарушение контракта», — говорится в сообщении.

Клуб отметил, что 20-летний Ахметов пропустил матч чемпионата России с московским «Спартаком», так как отказался подписать необходимые документы. В ближайшее время этот инцидент будет рассмотрен клубом, и будет вынесено решение о возможном применении санкций к футболисту. Ранее российские СМИ сообщали о том, что Ахметовым интересуется ряд ведущих российских клубов, куда он может перейти на правах свободного агента. «Футбольный клуб “Рубин” официально заявляет, что переход футболиста в другую команду будет расцениваться как существенное нарушение принципа стабильности трудовых отношений в футболе, которое влечет за собой компенсацию за нарушение контракта, а также применение дисциплинарных санкций к футболисту в виде дисквалификации и к его новому клубу в виде запрета на регистрацию новых игроков», — сказано в сообщении клуба.

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