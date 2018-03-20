Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Музыкальное видео мам детей с синдромом Дауна растрогало соцсети
«Немного забавно»: в Польше о том, почему не поздравляют Путина
Дмитрий Тарасов повеселился на вечеринке
Текущие события
Футбол. Зарубежный
18.03
Наполи1
Дженоа0
Футбол. Зарубежный
18.03
Марсель2
Лион3
Футбол. Сборные
21.03
Иордания
Кувейт
Футбол. Сборные
21.03
Ирак
Катар
Футбол. Сборные
22.03
Замбия
Зимбабве
Футбол. Сборные
22.03
Словакия
ОАЭ
Все события
Жители Британии попросили прощения у россиян
СМИ: Киевляне массово покидают город
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
Минус один? Камболов не завершил тренировку сборной России
Слуцкий назвал преимущество английского футбола перед российским
Дмитрий Тарасов повеселился на вечеринке
Мелания Трамп споткнулась прямо перед папарацци
Названы 5 способов справиться с последствиями бессонной ночи
Как собственный дом убивает вас
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
13Хет-трик Левандовски, юбилей «Интера» и другие события выходных
11«Спартак» — «Аякс»: 20 лет легендарному матчу
17:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Лодыгин: Отношения с Манчини всегда были хорошие, не допущу клевету!

Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин высказался по поводу своих отношений с главным тренером петербургской команды Роберто Манчини.

Источник: РИА "Новости"

Ранее голкипер поддержал хештег #МанчиниАут, который направлен против главного тренера клуба. Лодыгин лайкнул сообщение болельщика «Зенита», написавшего этот хештег в комментариях под одним из постов в официальном аккаунте клуба в «Инстаграме».

Читайте также
Слова Манчини: эмоции или расчет?

Позже вратарь удалил отметку «Нравится», комментарий болельщика был также удалён, но пользователь социальной сети под ником @voronov90 успел сделать скриншот и опубликовал его на своей странице.

«Не могу сидеть в стороне и смотреть на то, что я не делал! Отношения с тренером всегда были хорошие и по-настоящему рабочие, мы “Зенит” и должны добиваться результата вместе. Я прошёл через много трудностей и не допущу клевету на себя, команду и клуб! Я благодарен “Зениту” и его болельщикам за всё, что было и, дай Бог, будет! Моя вторая семья — это “Зенит”! Разногласия бывают, но мы не перестанем трудиться, биться, помогать и уважать друг друга! Таков я и моя Вера! Спасибо!» — написал Лодыгин в «инстаграме».

Во время загрузки произошла ошибка.
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Чтобы убиться. Трусова уже сейчас прыгает круче Загитовой, но это тупик
"Впечатление, что он всегда пьян". Что в Голландии пишут про Слуцкого
Минус один? Камболов не завершил тренировку сборной России
Слуцкий назвал преимущество английского футбола перед российским
Трое уже дома. Как сложился сезон для россиян, уехавших в НХЛ
ЦСКА вернулся к тренировкам без семерых игроков основы
Защитник Бразилии не сыграет в матче с Россией из-за травмы
Сборная России показала гостевую форму на ЧМ-2018 (фото)
М. Фуркад: Кто-то скрутил прицел моей винтовки перед пасьютом
Новости
Авто
Минтранс назвал новые сроки открытия моста в Крым Движение по автодороге через Керченский пролив будут запускать поэтапно. Сначала проезд разрешат легковым автомобилям и пассажирским автобусам
Hi-Tech
Борьба с пластиком может навредить природе Green Alliance предупреждают об опасности непродуманных мер борьбы с загрязнением планеты.
Кино
Марина Александрова сменила имидж для съемок продолжения «Паука» Актриса вместе с Андреем Смоляковым снимаются вот уже в пятой части популярной детективной саги
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Исторический особняк незаконно отремонтировали в Москве
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
Меган Маркл, Ольга Бузова: звезды, которым хакеры испортили жизнь Некоторые популярные личности на скандалах с похищением личной информации и фотографий сделали себе имя
Дети
Андрей Малахов подтвердил вторую беременность Ксении Собчак 36-летняя Ксения дала волю эмоциям во время недавнего телеэфира.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь