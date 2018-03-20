Лодыгин: Отношения с Манчини всегда были хорошие, не допущу клевету!
Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин высказался по поводу своих отношений с главным тренером петербургской команды Роберто Манчини.
Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин высказался по поводу своих отношений с главным тренером петербургской команды Роберто Манчини.
Ранее голкипер поддержал хештег #МанчиниАут, который направлен против главного тренера клуба. Лодыгин лайкнул сообщение болельщика «Зенита», написавшего этот хештег в комментариях под одним из постов в официальном аккаунте клуба в «Инстаграме».
Позже вратарь удалил отметку «Нравится», комментарий болельщика был также удалён, но пользователь социальной сети под ником @voronov90 успел сделать скриншот и опубликовал его на своей странице.
«Не могу сидеть в стороне и смотреть на то, что я не делал! Отношения с тренером всегда были хорошие и