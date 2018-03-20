Лодыгин: Отношения с Манчини всегда были хорошие, не допущу клевету!

«Не могу сидеть в стороне и смотреть на то, что я не делал! Отношения с тренером всегда были хорошие и по-настоящему рабочие, мы “Зенит” и должны добиваться результата вместе. Я прошёл через много трудностей и не допущу клевету на себя, команду и клуб! Я благодарен “Зениту” и его болельщикам за всё, что было и, дай Бог, будет! Моя вторая семья — это “Зенит”! Разногласия бывают, но мы не перестанем трудиться, биться, помогать и уважать друг друга! Таков я и моя Вера! Спасибо!» — написал Лодыгин в «инстаграме».