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14:19 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Вратарь «Зенита» тоже за отставку Манчини

Голкипер выдал сам себя в Инстаграм.

Источник: РИА "Новости"

Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Юрий Лодыгин поставил лайк на сообщение фаната с хештегом #МанчиниАут.

Это кампания против тренера «Зенита». В последнее время многие болельщики очень недовольны результатами команды и работой Манчини.

Лодыгин скоро убрал свой лайк, но в сети успели сделать скриншоты.

Теперь болельщики публикуют эти скриншоты и шутят, что вратарь команды тоже поддерживает отставку тренера.

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