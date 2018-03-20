Бывший тренер ЦСКА и «Халл Сити» Леонид Слуцкий назвал главные различия между российским и английским футболом в эфире программы «Вечерний Ургант».
Вратарь «Зенита» тоже за отставку Манчини
Голкипер выдал сам себя в Инстаграм.
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Голкипер выдал сам себя в Инстаграм.
Вратарь
Это кампания против тренера «Зенита». В последнее время многие болельщики очень недовольны результатами команды и работой Манчини.
Лодыгин скоро убрал свой лайк, но в сети успели сделать скриншоты.
Теперь болельщики публикуют эти скриншоты и шутят, что вратарь команды тоже поддерживает отставку тренера.