Вратарь «Зенита» тоже за отставку Манчини

Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Юрий Лодыгин поставил лайк на сообщение фаната с хештегом #МанчиниАут.



Это кампания против тренера «Зенита». В последнее время многие болельщики очень недовольны результатами команды и работой Манчини.



Лодыгин скоро убрал свой лайк, но в сети успели сделать скриншоты.



Теперь болельщики публикуют эти скриншоты и шутят, что вратарь команды тоже поддерживает отставку тренера.