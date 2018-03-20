Игонин: Манчини — менеджер, а «Зениту» нужен тренер
Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин высказал мнение по поводу работы главного тренера петербургской команды Роберто Манчини.
Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин высказал мнение по поводу работы главного тренера петербургской команды Роберто Манчини.
«Надо разобраться, вы приглашаете тренера или менеджера. Потому что Манчини — менеджер, который набирает футболистов и даёт результат. А “Зениту” нужен именно тренер. Если Роберто не дали тех игроков, которые ему действительно обещали, — это один вопрос. А если мы будем от него сегодня требовать, чтобы он за неделю поставил игру, — это утопический вариант.
Я всегда за русского тренера. У нас есть свои воспитанники, которые сегодня дают результат. Думаю, если тому же Семаку дать те возможности, которые есть у “Зенита”, то как минимум будет понятная и узнаваемая игра. Мы не говорим, что завтра будут медали, но помимо медалейнам хочется смотреть футбол», — сказал Игонин в эфире телеканала «Санкт-Петербург».