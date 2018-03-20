Игонин: Манчини — менеджер, а «Зениту» нужен тренер

«Надо разобраться, вы приглашаете тренера или менеджера. Потому что Манчини — менеджер, который набирает футболистов и даёт результат. А “Зениту” нужен именно тренер. Если Роберто не дали тех игроков, которые ему действительно обещали, — это один вопрос. А если мы будем от него сегодня требовать, чтобы он за неделю поставил игру, — это утопический вариант.



Я всегда за русского тренера. У нас есть свои воспитанники, которые сегодня дают результат. Думаю, если тому же Семаку дать те возможности, которые есть у “Зенита”, то как минимум будет понятная и узнаваемая игра. Мы не говорим, что завтра будут медали, но помимо медалейнам хочется смотреть футбол», — сказал Игонин в эфире телеканала «Санкт-Петербург».