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09:19 (мск), источник: Чемпионат.com

«Если позовёт ЦСКА, приеду, посмотрю на Акинфеева и постараюсь стать первым»

Вратарь «СКА-Хабаровск» Александр Довбня рассказал «Чемпионату» о возможном переходе в ЦСКА и удачной игре против «Спартака».

Источник: РИА "Новости"

«В Европе футболистам без проблем можно выпить пива. А у нас на это табу»

— Вы начали профессиональную карьеру в финской «Хаке». Иван Соловьёв, поигравший за «Лахти», говорил, что отношение к игрокам там совершенно другое. Действительно ли футбол в Финляндии отличается от российского?
— А когда он там играл? В 2016-м? Тогда мы с ним не пересекались, я уехал раньше. У меня остались суперские воспоминания о Финляндии! Там всё совсем по-другому, относятся проще. Это Европа, а не Россия.

Употребление алкоголя и сигарет не воспринимают так, как у нас. Например, в Германии без проблем можно выпить пива. А у нас табу — если увидят, сразу проблемы. Но ведь футболисты — такие же люди, которые в какой-то момент могут позволить себе бутылку пива.

— Комфортно ли жилось в бытовом плане?
— Мне было хорошо. Финны помогали. Мы с женой знакомились с русскими женщинами, которые вышли замуж за финнов. Мы и сейчас с ними дружим. Приезжали к ним отдыхать, когда я играл в «Луче». На момент перехода в «Хаку» я не знал финский язык, с этим была определённая проблема. Мне переводили, пытались научить разговаривать.

Когда я только приехал в клуб, партнёры начали общаться со мной по-английски. А я на нём не говорил, разве что какие-то отдельные фразы знал. Валера Попович — царь местного футбола — мне очень тогда помогал. Это классный человек, мы до сих пор общаемся семьями. Мы начинаем общаться по-русски, нам говорят: «Нет, говорите по-фински». Я постепенно учил язык, так что даже сейчас понимаю и что-то могу сказать. Возможно, слова поставлю неправильно, но в Финляндии не растеряюсь.

«Я нищеброд. Буду горд, даже если то, чего я достиг сейчас, останется моим максимумом»

— Почему тогда вернулись в Россию?
— Моя зарплата в «Хаке» по футбольным меркам была копеечной. На меня был спрос, я был неплохим футболистом, поэтому спросил о повышении заплаты. Мне отказали. Я прошу поменьше, они говорят: «Нет!». Так происходило несколько раз, после чего я заявил, что уезжаю в Россию. Я был хорошим вратарём, знал себе цену — пусть не такую, что мог просить огромную зарплату, но хотел адекватных условий.

— За годы после возвращения не пожалели, что покинули Финляндию?
— Возможно, пожалел. В Нальчике при Красножане обещали, что меня оставят и подпишут контракт, но в итоге я оказался в клубе КФК — «МВД». В первой команде тренером был Дмитрий Тяпушкин, который сейчас работает в СКА. Кажется, он до сих пор не знает, что я там играл. В итоге команда закрылась из-за отсутствия финансирования. Я пошёл по командам и постепенно сам начал подниматься. Были в моей карьере владимирское «Торпедо», и «Нижний Новгород», и «Подолье». Затем я попал в московское «Торпедо».

— По просмотрам ездили за свой счёт?
— Нет. Если честно, я нищеброд. Родился в коммуналке, у меня бедные родители. Даже если то, что я достиг на данный момент, останется моим максимумом, я буду горд перед семьёй и детьми. Меня никто никуда не пихал, не продвигал, я всё делал сам. Да, мне помогали с просмотрами, но там я добивался всего самостоятельно.

— Вы пересекались с Григоряном в трёх командах. Общаетесь ли с ним?
— Нет. Я люблю Григоряна по-своему. Он крутой, может вывести на эмоцию и узнать, кто ты. Григорян — хороший психолог, который проверяет, насколько ты способен биться за команду. Он очень много для меня сделал. По сути, именно он вывел СКА в Премьер-Лигу, просто ушёл раньше на повышение. Именно с ним в Кубке России мы обыграли «Рубин» — 4:2. Он очень хорошо меня знает. У нас были и плохие, и хорошие моменты.

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«Если судить по прессе, в РФПЛ я играю хорошо лишь два матча — со «Спартаком»

— Можно ли сказать, что «Спартак» — ваш любимый клиент?
— Когда Довбня хорошо играет против «Спартака», говорят, что это кураж. Что это значит? Что я не тренируюсь в течение 15 лет, не езжу на сборы? Получается, вся Премьер-Лига играет на мастерстве, а я — на кураже? Я ведь не только против «Спартака» играл хорошо, таких матчей было много. Ещё играя за «Луч», я отразил четыре пенальти в матче с «Томью» в четвертьфинале Кубка. А если судить по прессе, я будто две игры провожу — со «Спартаком» в чемпионате. Но ведь это такой же топ-клуб, как как ЦСКА, «Рубин», «Краснодар». Даже «Динамо», которое сейчас не айс, является топ-клубом, потому что есть имя и звёзды. Мы обыгрывали «Спартак» в Кубке России. Почему об этом столько не говорили?

— Может, чемпионат приоритетнее?
— Да какая разница? У них не играло 2−3 человека из основы. Кубок — такой же турнир, и каждый футболист хочет его завоевать. А ведь «Спартак» в том сезоне выиграл чемпионат, а мы были клубом ФНЛ! СКА никто не хочет видеть в Премьер-Лиге, потому что на Дальний Восток долго лететь. Но это же Россия! Мы тоже не от хорошей жизни здесь живём с семьями.

— Почему «Спартаку» так тяжело играть против СКА?
— СКА просматривает соперника, делает выводы и знает, как играть против «Спартака».

— А у вас нет личного отношения к красно-белым цветам?
— У меня ко всем соперникам есть личное отношение. Представьте: вы играете против топ-клуба. Естественно, вы хотите показать всё, на что способны! Я хочу оказаться на том же уровне. Считаю, что я не хуже игроков, которые играют в ведущих клубах. Если они хотят это проверить, пускай вызовут меня на просмотр. Я приеду и попытаюсь это доказать. Я — человек-работа! Хочу выходить на поле и доказывать, что я лучше других. А «Спартак» — это «народная» команда, топовый клуб. В детстве за него болел, у меня шарф был.

«Никогда в жизни не буду вторым. Я и по знаку гороскопа овен»

— Как воспринимаете информацию, что в вас заинтересован ЦСКА?
— Если я окажусь в топ-клубе, постараюсь доказать, что я классный футболист.

— Возможно, не просто так с украинского ваша фамилия переводится как «молот»?
— Да, знаю это, папа рассказывал. Моя фамилия соответствует характеру.

— Но Акинфеев вряд ли покинет ЦСКА. Готовы стать вторым номером?
— Я никогда в жизни не буду вторым. Мне без разницы: Акинфеев, Лунёв, Габулов или Беленов. Мне нравятся эти вратари, но даже при них я буду пытаться стать основным. Я и по знаку гороскопа овен. Такой я: всегда буду до последнего идти и никогда не отступлю.

— Знакомы с кем-то из перечисленных вами голкиперов?
— Лунёв — мой друг. Когда я пришёл в «Торпедо», его убирали из команды. Но мы до сих пор дружим, созваниваемся, обсуждаем недостатки в нашей игре. Андрей — классный человек, который не зазнался. Он остался таким же, каким был всегда.

— Снабжаете ли Андрея дальневосточной икрой?
— Конечно. Перед каждым моим приездом в Москву связываюсь с Андреем на эту тему и привожу.

— С Акинфеевым общались после игр против ЦСКА?
— Нет. Никак и никогда. Я бы очень хотел встретиться с Акинфеевым: поговорить, потренироваться, посмотреть. Он ведь старше меня только на год, но достиг намного больше. Я хотел бы посмотреть, насколько он круче меня. Готов поехать на просмотр в ЦСКА ради этого.

— Оказавшись перед Акинфеевым, что вы ему скажете?
— Я бы представился. Затем мы вышли бы на поле, и я посмотрел бы на его плюсы. Думаю, минусов у него нет. Я хочу оценить себя на его фоне. Сделать выводы, насколько я хорош.

— Есть ли в СКА оптимизм по поводу возможного сохранения прописки в Премьер-Лиге?
— Конечно. Будем стараться зацепиться. Дальний Восток всегда отличается тем, что здесь собираются мужики, которые бьются до последнего. Есть легенда, что этот регион либо принимает человека, либо нет. Видимо, мужиков он всегда затягивает.

СКА-Хабаровск
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