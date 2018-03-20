«Если позовёт ЦСКА, приеду, посмотрю на Акинфеева и постараюсь стать первым»

Источник: РИА "Новости"

«В Европе футболистам без проблем можно выпить пива. А у нас на это табу»

— Вы начали профессиональную карьеру в финской «Хаке». Иван Соловьёв, поигравший за «Лахти», говорил, что отношение к игрокам там совершенно другое. Действительно ли футбол в Финляндии отличается от российского?

— А когда он там играл? В 2016-м? Тогда мы с ним не пересекались, я уехал раньше. У меня остались суперские воспоминания о Финляндии! Там всё совсем по-другому, относятся проще. Это Европа, а не Россия.

Употребление алкоголя и сигарет не воспринимают так, как у нас. Например, в Германии без проблем можно выпить пива. А у нас табу — если увидят, сразу проблемы. Но ведь футболисты — такие же люди, которые в какой-то момент могут позволить себе бутылку пива.

— Комфортно ли жилось в бытовом плане?

— Мне было хорошо. Финны помогали. Мы с женой знакомились с русскими женщинами, которые вышли замуж за финнов. Мы и сейчас с ними дружим. Приезжали к ним отдыхать, когда я играл в «Луче». На момент перехода в «Хаку» я не знал финский язык, с этим была определённая проблема. Мне переводили, пытались научить разговаривать.

Когда я только приехал в клуб, партнёры начали общаться со мной по-английски. А я на нём не говорил, разве что какие-то отдельные фразы знал. Валера Попович — царь местного футбола — мне очень тогда помогал. Это классный человек, мы до сих пор общаемся семьями. Мы начинаем общаться по-русски, нам говорят: «Нет, говорите по-фински». Я постепенно учил язык, так что даже сейчас понимаю и что-то могу сказать. Возможно, слова поставлю неправильно, но в Финляндии не растеряюсь.

«Я нищеброд. Буду горд, даже если то, чего я достиг сейчас, останется моим максимумом»

— Почему тогда вернулись в Россию?

— Моя зарплата в «Хаке» по футбольным меркам была копеечной. На меня был спрос, я был неплохим футболистом, поэтому спросил о повышении заплаты. Мне отказали. Я прошу поменьше, они говорят: «Нет!». Так происходило несколько раз, после чего я заявил, что уезжаю в Россию. Я был хорошим вратарём, знал себе цену — пусть не такую, что мог просить огромную зарплату, но хотел адекватных условий.

— За годы после возвращения не пожалели, что покинули Финляндию?

— Возможно, пожалел. В Нальчике при Красножане обещали, что меня оставят и подпишут контракт, но в итоге я оказался в клубе КФК — «МВД». В первой команде тренером был Дмитрий Тяпушкин, который сейчас работает в СКА. Кажется, он до сих пор не знает, что я там играл. В итоге команда закрылась из-за отсутствия финансирования. Я пошёл по командам и постепенно сам начал подниматься. Были в моей карьере владимирское «Торпедо», и «Нижний Новгород», и «Подолье». Затем я попал в московское «Торпедо».

— По просмотрам ездили за свой счёт?

— Нет. Если честно, я нищеброд. Родился в коммуналке, у меня бедные родители. Даже если то, что я достиг на данный момент, останется моим максимумом, я буду горд перед семьёй и детьми. Меня никто никуда не пихал, не продвигал, я всё делал сам. Да, мне помогали с просмотрами, но там я добивался всего самостоятельно.

— Вы пересекались с Григоряном в трёх командах. Общаетесь ли с ним?

— Нет. Я люблю Григоряна по-своему. Он крутой, может вывести на эмоцию и узнать, кто ты. Григорян — хороший психолог, который проверяет, насколько ты способен биться за команду. Он очень много для меня сделал. По сути, именно он вывел СКА в Премьер-Лигу, просто ушёл раньше на повышение. Именно с ним в Кубке России мы обыграли «Рубин» — 4:2. Он очень хорошо меня знает. У нас были и плохие, и хорошие моменты.

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«Если судить по прессе, в РФПЛ я играю хорошо лишь два матча — со «Спартаком»

— Можно ли сказать, что «Спартак» — ваш любимый клиент?

— Когда Довбня хорошо играет против «Спартака», говорят, что это кураж. Что это значит? Что я не тренируюсь в течение 15 лет, не езжу на сборы? Получается, вся Премьер-Лига играет на мастерстве, а я — на кураже? Я ведь не только против «Спартака» играл хорошо, таких матчей было много. Ещё играя за «Луч», я отразил четыре пенальти в матче с «Томью» в четвертьфинале Кубка. А если судить по прессе, я будто две игры провожу — со «Спартаком» в чемпионате. Но ведь это такой же топ-клуб, как как ЦСКА, «Рубин», «Краснодар». Даже «Динамо», которое сейчас не айс, является топ-клубом, потому что есть имя и звёзды. Мы обыгрывали «Спартак» в Кубке России. Почему об этом столько не говорили?

— Может, чемпионат приоритетнее?

— Да какая разница? У них не играло 2−3 человека из основы. Кубок — такой же турнир, и каждый футболист хочет его завоевать. А ведь «Спартак» в том сезоне выиграл чемпионат, а мы были клубом ФНЛ! СКА никто не хочет видеть в Премьер-Лиге, потому что на Дальний Восток долго лететь. Но это же Россия! Мы тоже не от хорошей жизни здесь живём с семьями.

— Почему «Спартаку» так тяжело играть против СКА?

— СКА просматривает соперника, делает выводы и знает, как играть против «Спартака».

— А у вас нет личного отношения к красно-белым цветам?

— У меня ко всем соперникам есть личное отношение. Представьте: вы играете против топ-клуба. Естественно, вы хотите показать всё, на что способны! Я хочу оказаться на том же уровне. Считаю, что я не хуже игроков, которые играют в ведущих клубах. Если они хотят это проверить, пускай вызовут меня на просмотр. Я приеду и попытаюсь это доказать. Я — человек-работа! Хочу выходить на поле и доказывать, что я лучше других. А «Спартак» — это «народная» команда, топовый клуб. В детстве за него болел, у меня шарф был.

«Никогда в жизни не буду вторым. Я и по знаку гороскопа овен»

— Как воспринимаете информацию, что в вас заинтересован ЦСКА?

— Если я окажусь в топ-клубе, постараюсь доказать, что я классный футболист.

— Возможно, не просто так с украинского ваша фамилия переводится как «молот»?

— Да, знаю это, папа рассказывал. Моя фамилия соответствует характеру.

— Но Акинфеев вряд ли покинет ЦСКА. Готовы стать вторым номером?

— Я никогда в жизни не буду вторым. Мне без разницы: Акинфеев, Лунёв, Габулов или Беленов. Мне нравятся эти вратари, но даже при них я буду пытаться стать основным. Я и по знаку гороскопа овен. Такой я: всегда буду до последнего идти и никогда не отступлю.

— Знакомы с кем-то из перечисленных вами голкиперов?

— Лунёв — мой друг. Когда я пришёл в «Торпедо», его убирали из команды. Но мы до сих пор дружим, созваниваемся, обсуждаем недостатки в нашей игре. Андрей — классный человек, который не зазнался. Он остался таким же, каким был всегда.

— Снабжаете ли Андрея дальневосточной икрой?

— Конечно. Перед каждым моим приездом в Москву связываюсь с Андреем на эту тему и привожу.

— С Акинфеевым общались после игр против ЦСКА?

— Нет. Никак и никогда. Я бы очень хотел встретиться с Акинфеевым: поговорить, потренироваться, посмотреть. Он ведь старше меня только на год, но достиг намного больше. Я хотел бы посмотреть, насколько он круче меня. Готов поехать на просмотр в ЦСКА ради этого.

— Оказавшись перед Акинфеевым, что вы ему скажете?

— Я бы представился. Затем мы вышли бы на поле, и я посмотрел бы на его плюсы. Думаю, минусов у него нет. Я хочу оценить себя на его фоне. Сделать выводы, насколько я хорош.