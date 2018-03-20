Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Северный удар по СПГ США: РФ распечатывает стратегическую кубышку
Перемены на кухне помогут похудеть
5 крутых вещей, которые могут сделать родителей счастливее
4 региона, где Путин получил меньше всего голосов на выборах
«Сама весна»: Наталья Водянова примерила солнечный образ
Текущие события
Футбол. Зарубежный
18.03
Сельта0
Малага0
Футбол. Зарубежный
18.03
Вильярреал2
Атлетико1
Футбол. Зарубежный
18.03
Наполи1
Дженоа0
Футбол. Зарубежный
18.03
Лацио1
Болонья1
Футбол. Зарубежный
18.03
Реал6
Жирона3
Футбол. Зарубежный
18.03
Марсель2
Лион3
Все события
СМИ: Анджелина Джоли в четвертый раз выходит замуж
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
Со сборной Бразилии тренировались игроки «Спартака»
Исландия может присоединиться к бойкоту ЧМ по футболу в России
Бывший муж Анфисы Чеховой зарабатывает на жизнь стриптизом
Мария Погребняк сама себе делает «уколы красоты»
Названы 5 способов справиться с последствиями бессонной ночи
Перемены на кухне помогут похудеть
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
В Милане построили башню из золота
Фоторепортажи
15«Локомотив» — 1, Торрес — 2, «Атлетико» — 5
20Довбня творит чудеса, Фернанду забивает гол-шедевр
01:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сергей Семак: Лично звал Дзюбу в «Уфу»

Башкирский клуб удачно начал весеннюю часть чемпионата России, сыграв вничью с «Динамо» (1:1) и одержав победы над «Анжи» (3:2) и «Краснодаром» (1:0). В интервью «СЭ» главный тренер «Уфы» оценил игру команды, рассказал о ситуации со своим новым контрактом и об интересе к Артему Дзюбе.

СЕЙДАХМЕТУ ДО МЕССИ ЕЩЕ КАК ДО ЛУНЫ

— Как вам игра «Уфы» в стартовых весенних турах?

— Для нас все прошло достаточно успешно, мы хорошо сыграли. Но это только три тура, вся борьба еще впреди. Какие-либо итоги можно будет подводить только после окончания чемпионата.

— В чем еще нужно прибавить?

— Пока все нормально. Двигаемся так, как можем. Самое главное — набираем очки. Плотность в таблице достаточно высокая. Несколько команд еще претендуют на то же место, какое у нас (шестое. — Прим. «СЭ»). Нас ждет тяжелая борьба на финише.

— Греет мысль о том, что «Уфа» близка к тому, чтобы попасть в еврокубки?

— В первую очередь, нужно думать о качестве игры. Если мы покажем то, на что способны, значит, можем заслужить место в еврокубковой зоне. Если нет, то будем понимать, что нам чего-то не хватило для этого.

— Какое место по итогам сезон признаете успешным?

— Пока сложно сказать. Задачу, которая ставилась перед началом сезона, команда выполняет (попадание в семерку сильнейших. — Прим. «СЭ»). А что будет дальше, в том числе, будет зависеть от того, как выступят наши соперники. Но пока мы имеем реальные шансы в итоге занять то место, на котором сейчас находимся.

— После матча с «Анжи» вы сказали, что у «Уфы» нет условий, чтобы нацеливаться на попадание в шестерку. Что вы имели в виду?

— Что касается условий — второстепенный вопрос. Команда у нас хоть и молодая, но нынешний состав позволяет чувствовать себя достаточно уверенно, чтобы в следующем сезоне ставить задачу для попадания в шестерку сильнейших.

— Как вам дебют Еркебулана Сейдахмета в матче с «Анжи»?

— Мне понравилось, как он действовал на поле. Сейдахмету даже удалось принять участие в наших голевых атаках. Мы понимаем, что футболист еще очень молодой, ему нужно многому научиться. Еркебулану расти и расти, но тренерский штаб приложит максимум усилий, чтобы его прогресс стал заметен не только нам, но и специалистам, и болельщикам.

— Его уже прозвали «казахстанским Месси». Оправдывает он такое прозвище?

— Посмотрим. Внешне похож — тоже небольшого роста, с отличной техникой. А насколько будет его прозвище иметь что-то общее с настоящим Месси, покажет только время. Лионель — гениальный футболист, Сейдахмету до него еще как до Луны.

— В перспективе у него есть шанс повторить успех Александра Зинченко и перебраться в топ-клуб?

— Скажем так — у него есть желание развиваться, прогрессировать, а в будущем и выступать за топ-клуб из Европы. А дальше многое будет зависеть и от него, и от команды, и от тренерского штаба. Будем работать для этого.

— Нельзя не отметить прогресс Дмитрия Живоглядова в этом сезоне. Как считаете, парень уже готов для сборной России? Особенно с учетом кадрового дефицита в линии защиты.

— Это не в моей компетенции оценивать. Есть главный тренер сборной, который вызывает тех игроков, которые ему нравятся, и которые будут помогать национальной команде играть хорошо. Что касается «Уфы», то я очень рад, что Дима раскрывает тот потенциал, который у него есть. В последних матчах он выглядел очень неплохо. Но есть еще многое, над чем ему нужно работать.

— В чем ему еще нужно прибавить, на ваш взгляд?

— Думаю, абсолютно во всех компонентах. У нас в команде нет звезд, поэтому каждый должен совершенствовать свою игру как в обороне, так и в атаке, и, в том числе, в тактической выучке.

— Действительно представители «Зенита» приезжали посмотреть на Живоглядова в одном из матчей «Уфы»?

— У меня нет такой информации.

Источник: Спорт-Экспресс

ДОГОВОРИЛИСЬ ПРОДЛИТЬ КОНТРАКТ С «УФОЙ» НА ДВА ГОДА

— Сообщалось об интересе «Уфы» к Артему Дзюбе. Почему не удалось договориться?

— Потому что у нас нет финансовой составляющей, позволяющей пригласить Артема. Или Олега Шатова с Иваном Новосельцевым. Для нас это очень дорого.

— Вы лично общались с этими игроками, звали в «Уфу»?

— Звал Артема. Но «Арсенал» был более выгодным вариантом, прежде всего, для «Зенита». Да и для Дзюбы с Новосельцевым Тула поближе к Москве.

— Как вам игра Дзюбы сейчас?

— Артем замечательно выступает. Он забил уже три мяча, это о многом говорит. Самое главное для нападающего — забивать, с чем он прекрасно справляется. Видны настрой и желание, с которым он играет. Дзюба очень хочет выступить на домашнем чемпионате мира.

— Как думаете, Черчесов вызовет его, если он продолжит выступать в том же духе?

— Не могу ответить на этот вопрос, лучше спросите у Станислава Саламовича.

— Если бы вы были тренером «Зенита», Дзюба и Шатов играли бы у вас в основном составе?

— Я не тренер «Зенита», я возглавляю «Уфу». Не могу представить, как бы поступил на месте наставника петербуржцев.

В «ЗЕНИТ» НИКТО НЕ ЗОВЕТ

— У «Уфы» как раз следующая игра с «Зенитом». Будет ли она для вас особенно принципиальной, так как вы выступали за петербургскую команду, а также работали там тренером?

— Абсолютно нет. Для меня все матчи одинаково важные. Для нас нет легких соперников, мы никого из 15-ти команд не превосходим по мастерству. Поэтому игрокам просто необходимо выкладываться в каждой встрече на 100 процентов, чтобы зарабатывать очки.

— Но все же до «Зенита» всего пять очков. Неужели для «Уфы» это не важнейшая игра в сезоне?

— У них еще игра в запасе. Для нас это не определяющий матч.

— Понимаете Роберто Манчини, который часто жалуется на то, что ему не хватает игроков?

— Я не могу говорить за Роберто. Он более компетентен в тех вопросах, что касаются его команды. Я могу говорить только за «Уфу».

— Недавно итальянский журналист написал, что Семак — идеальная кандидатура на пост главного тренера «Зенита» в случае ухода Манчини. Вас не отвлекают такие разговоры?

— Нет, я даже не читал об этом.

— Готовы ли вы возглавить «Зенит», если вас позовут?

— Я — тренер «Уфы». И меня пока никто не зовет. А разговаривать в контексте «что было бы, если бы» я не хочу, это неправильно.

— Зато сообщалось о том, что руководство «Уфы» предлагало продлить вам контракт.

— У нас с Шамилем Камиловичем Газизовым (генеральным директором клуба. — Прим. «СЭ») есть договоренность о продлении контракта. А его подписание — лишь формальность.

— Если не секрет, на какой срок договорились продлить соглашение?

— На два года.

— Планируете поставить подписи по окончании сезона?

— Посмотрим. Может, даже раньше. Это непринципиально. Самое главное — есть договоренность, и все моменты, которые интересны для меня и для «Уфы», учтены. Никаких разногласий в переговорах не возникло абсолютно.

— То есть вы четко можете сказать, что в следующем сезоне продолжите работу в «Уфе»?

— Могу сказать, что у меня будет контракт с «Уфой». А где я буду работать, зависит от того, будут ли какие-либо предложения. Но пока никаких нет, и я планирую продолжить сотрудничество.

— Какой видите свою тренерскую карьеру в ближайшие несколько лет? Может, хотите возглавить тот же «Зенит» или сборную?

— Я вижу свою карьеру только там, где я востребован. И на данный момент это только «Уфа».

Источник: Спорт-Экспресс

ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ ПРОЙТИ ЛЕТНЮЮ СТАЖИРОВКУ В «МАНЧЕСТЕР СИТИ»

— Газизов недавно рассказал, что «Уфа» могла подписать игрока из «Манчестер Сити». Приоткроете тайну, кто это был?

— Лучше пусть секреты раскрывает сам Шамиль Камилович. Но действительно был вариант с арендой нападающего из «Сити». К сожалению, не получилось, клуб не был заинтересован в том, чтобы футболист получал практику у нас. Ему нашли более серьезное место.

— Зимой могли пройти стажировку в «Сити», но не получилось. Планируете сделать это летом?

— Посмотрим, будет ли возможность. Конечно, желание есть. Но это не должно мешать нашему тренировочному процессу.

— Получается, если поедете, то на небольшой промежуток времени?

— На большой в любом случае не получилось бы. К сожалению, в период отпуска туда не съездить, так как в это время «Манчестер Сити» тоже будет отдыхать.

Уфа
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Манчестер Сити
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Олимпийцы продают машины. И правильно делают
Со сборной Бразилии тренировались игроки «Спартака»
Исландия может присоединиться к бойкоту ЧМ по футболу в России
«Локо» и СКА побились в Ярославле. Армейцев вытащил Ковальчук
Размочили, потом победили. Как «Йокерит» сократил разрыв в серии
Футболист «Вильярреала» прибыл в расположение сборной России
Глава РФПЛ рассказал, сколько заработает чемпион России
Испанские СМИ: Карпин может перейти на работу в «Реал Сосьедад»
Спорт-Экспресс
Авто
Немцы сделали очень быструю «Волгу» ГАЗ-21 (и теперь продают) Немецкая компания eTower GmbH, которая находится неподалёку от Ганновера, выставила на продажу необычную «Волгу»
Hi-Tech
Взрывной интернет: в России разработали новый материал для сверхскоростной передачи данных Карбид кремния поможет квантовым линиям связи.
Кино
Госпитализирован актер Федор Добронравов Александр Ширвиндт рассказал подробности о состоянии артиста
Недвижимость
Полицейский продал чужую квартиру как свою
Путин поручил ограничить кадастровую стоимость недвижимости
В Москве построят 22 дома по программе реновации в этом году
Названы самые дорогие города мира
Леди
Бьюти-средства, которые изменили нашу сексуальную жизнь раз и навсегда Если у тебя есть время (ну хотя бы минут 15), то предлагаем вытащить на свет эти средства из косметички, чтобы настроить себя и его на более романтичный или дерзкий лад
Дети
Эммануил Виторган готовится снова стать отцом Супруга актера, Ирина Млодик, хочет родить еще одного ребенка
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь