Сергей Семак: Лично звал Дзюбу в «Уфу»

СЕЙДАХМЕТУ ДО МЕССИ ЕЩЕ КАК ДО ЛУНЫ

— Как вам игра «Уфы» в стартовых весенних турах?

— Для нас все прошло достаточно успешно, мы хорошо сыграли. Но это только три тура, вся борьба еще впреди. Какие-либо итоги можно будет подводить только после окончания чемпионата.

— В чем еще нужно прибавить?

— Пока все нормально. Двигаемся так, как можем. Самое главное — набираем очки. Плотность в таблице достаточно высокая. Несколько команд еще претендуют на то же место, какое у нас (шестое. — Прим. «СЭ»). Нас ждет тяжелая борьба на финише.

— Греет мысль о том, что «Уфа» близка к тому, чтобы попасть в еврокубки?

— В первую очередь, нужно думать о качестве игры. Если мы покажем то, на что способны, значит, можем заслужить место в еврокубковой зоне. Если нет, то будем понимать, что нам чего-то не хватило для этого.

— Какое место по итогам сезон признаете успешным?

— Пока сложно сказать. Задачу, которая ставилась перед началом сезона, команда выполняет (попадание в семерку сильнейших. — Прим. «СЭ»). А что будет дальше, в том числе, будет зависеть от того, как выступят наши соперники. Но пока мы имеем реальные шансы в итоге занять то место, на котором сейчас находимся.

— После матча с «Анжи» вы сказали, что у «Уфы» нет условий, чтобы нацеливаться на попадание в шестерку. Что вы имели в виду?

— Что касается условий — второстепенный вопрос. Команда у нас хоть и молодая, но нынешний состав позволяет чувствовать себя достаточно уверенно, чтобы в следующем сезоне ставить задачу для попадания в шестерку сильнейших.

— Как вам дебют Еркебулана Сейдахмета в матче с «Анжи»?

— Мне понравилось, как он действовал на поле. Сейдахмету даже удалось принять участие в наших голевых атаках. Мы понимаем, что футболист еще очень молодой, ему нужно многому научиться. Еркебулану расти и расти, но тренерский штаб приложит максимум усилий, чтобы его прогресс стал заметен не только нам, но и специалистам, и болельщикам.

— Его уже прозвали «казахстанским Месси». Оправдывает он такое прозвище?

— Посмотрим. Внешне похож — тоже небольшого роста, с отличной техникой. А насколько будет его прозвище иметь что-то общее с настоящим Месси, покажет только время. Лионель — гениальный футболист, Сейдахмету до него еще как до Луны.

— В перспективе у него есть шанс повторить успех Александра Зинченко и перебраться в топ-клуб?

— Скажем так — у него есть желание развиваться, прогрессировать, а в будущем и выступать за топ-клуб из Европы. А дальше многое будет зависеть и от него, и от команды, и от тренерского штаба. Будем работать для этого.

— Нельзя не отметить прогресс Дмитрия Живоглядова в этом сезоне. Как считаете, парень уже готов для сборной России? Особенно с учетом кадрового дефицита в линии защиты.

— Это не в моей компетенции оценивать. Есть главный тренер сборной, который вызывает тех игроков, которые ему нравятся, и которые будут помогать национальной команде играть хорошо. Что касается «Уфы», то я очень рад, что Дима раскрывает тот потенциал, который у него есть. В последних матчах он выглядел очень неплохо. Но есть еще многое, над чем ему нужно работать.

— В чем ему еще нужно прибавить, на ваш взгляд?

— Думаю, абсолютно во всех компонентах. У нас в команде нет звезд, поэтому каждый должен совершенствовать свою игру как в обороне, так и в атаке, и, в том числе, в тактической выучке.

— Действительно представители «Зенита» приезжали посмотреть на Живоглядова в одном из матчей «Уфы»?

— У меня нет такой информации.

Источник: Спорт-Экспресс

ДОГОВОРИЛИСЬ ПРОДЛИТЬ КОНТРАКТ С «УФОЙ» НА ДВА ГОДА

— Сообщалось об интересе «Уфы» к Артему Дзюбе. Почему не удалось договориться?

— Потому что у нас нет финансовой составляющей, позволяющей пригласить Артема. Или Олега Шатова с Иваном Новосельцевым. Для нас это очень дорого.

— Вы лично общались с этими игроками, звали в «Уфу»?

— Звал Артема. Но «Арсенал» был более выгодным вариантом, прежде всего, для «Зенита». Да и для Дзюбы с Новосельцевым Тула поближе к Москве.

— Как вам игра Дзюбы сейчас?

— Артем замечательно выступает. Он забил уже три мяча, это о многом говорит. Самое главное для нападающего — забивать, с чем он прекрасно справляется. Видны настрой и желание, с которым он играет. Дзюба очень хочет выступить на домашнем чемпионате мира.

— Как думаете, Черчесов вызовет его, если он продолжит выступать в том же духе?

— Не могу ответить на этот вопрос, лучше спросите у Станислава Саламовича.

— Если бы вы были тренером «Зенита», Дзюба и Шатов играли бы у вас в основном составе?

— Я не тренер «Зенита», я возглавляю «Уфу». Не могу представить, как бы поступил на месте наставника петербуржцев.

В «ЗЕНИТ» НИКТО НЕ ЗОВЕТ

— У «Уфы» как раз следующая игра с «Зенитом». Будет ли она для вас особенно принципиальной, так как вы выступали за петербургскую команду, а также работали там тренером?

— Абсолютно нет. Для меня все матчи одинаково важные. Для нас нет легких соперников, мы никого из 15-ти команд не превосходим по мастерству. Поэтому игрокам просто необходимо выкладываться в каждой встрече на 100 процентов, чтобы зарабатывать очки.

— Но все же до «Зенита» всего пять очков. Неужели для «Уфы» это не важнейшая игра в сезоне?

— У них еще игра в запасе. Для нас это не определяющий матч.

— Понимаете Роберто Манчини, который часто жалуется на то, что ему не хватает игроков?

— Я не могу говорить за Роберто. Он более компетентен в тех вопросах, что касаются его команды. Я могу говорить только за «Уфу».

— Недавно итальянский журналист написал, что Семак — идеальная кандидатура на пост главного тренера «Зенита» в случае ухода Манчини. Вас не отвлекают такие разговоры?

— Нет, я даже не читал об этом.

— Готовы ли вы возглавить «Зенит», если вас позовут?

— Я — тренер «Уфы». И меня пока никто не зовет. А разговаривать в контексте «что было бы, если бы» я не хочу, это неправильно.

— Зато сообщалось о том, что руководство «Уфы» предлагало продлить вам контракт.

— У нас с Шамилем Камиловичем Газизовым (генеральным директором клуба. — Прим. «СЭ») есть договоренность о продлении контракта. А его подписание — лишь формальность.

— Если не секрет, на какой срок договорились продлить соглашение?

— На два года.

— Планируете поставить подписи по окончании сезона?

— Посмотрим. Может, даже раньше. Это непринципиально. Самое главное — есть договоренность, и все моменты, которые интересны для меня и для «Уфы», учтены. Никаких разногласий в переговорах не возникло абсолютно.

— То есть вы четко можете сказать, что в следующем сезоне продолжите работу в «Уфе»?

— Могу сказать, что у меня будет контракт с «Уфой». А где я буду работать, зависит от того, будут ли какие-либо предложения. Но пока никаких нет, и я планирую продолжить сотрудничество.

— Какой видите свою тренерскую карьеру в ближайшие несколько лет? Может, хотите возглавить тот же «Зенит» или сборную?

— Я вижу свою карьеру только там, где я востребован. И на данный момент это только «Уфа».

Источник: Спорт-Экспресс

ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ ПРОЙТИ ЛЕТНЮЮ СТАЖИРОВКУ В «МАНЧЕСТЕР СИТИ»

— Газизов недавно рассказал, что «Уфа» могла подписать игрока из «Манчестер Сити». Приоткроете тайну, кто это был?

— Лучше пусть секреты раскрывает сам Шамиль Камилович. Но действительно был вариант с арендой нападающего из «Сити». К сожалению, не получилось, клуб не был заинтересован в том, чтобы футболист получал практику у нас. Ему нашли более серьезное место.

— Зимой могли пройти стажировку в «Сити», но не получилось. Планируете сделать это летом?

— Посмотрим, будет ли возможность. Конечно, желание есть. Но это не должно мешать нашему тренировочному процессу.

— Получается, если поедете, то на небольшой промежуток времени?