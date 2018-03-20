Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Прямой вопрос российского журналиста загнал Мэй в тупик
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Виктория Боня устроила роскошную вечеринку в честь дня рождения дочери
В киевской многоэтажке из вентиляции достали енота
Нюшу в ультракоротких шортах сравнили с хищницей
Текущие события
Футбол. Зарубежный
18.03
Сельта0
Малага0
Футбол. Зарубежный
18.03
Вильярреал2
Атлетико1
Футбол. Зарубежный
18.03
Наполи1
Дженоа0
Футбол. Зарубежный
18.03
Лацио1
Болонья1
Футбол. Зарубежный
18.03
Реал6
Жирона3
Футбол. Зарубежный
18.03
Марсель2
Лион3
Все события
Таких убытков не ждали: последствия в Латвии из-за разрыва с РФ
СМИ: Анджелина Джоли в четвертый раз выходит замуж
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
«Локо» и СКА побились в Ярославле. Армейцев вытащил Ковальчук
Размочили, потом победили. Как «Йокерит» сократил разрыв в серии
Нюшу в ультракоротких шортах сравнили с хищницей
«Сама весна»: Наталья Водянова примерила солнечный образ
Названы 5 способов справиться с последствиями бессонной ночи
Перемены на кухне помогут похудеть
В киевской многоэтажке из вентиляции достали енота
Появятся ли в России платные лифты?
Фоторепортажи
12Спартаковцы усилили сборную Бразилии
16Еврофутбол: покер Салаха, покер Роналду и другие события
00:38 (мск), источник: Известия

«Локомотив» намерен сохранить лидеров

Руководство «железнодорожников» надеется продлить контракты ряда ведущих футболистов клуба.

Источник: Известия

Главный фаворит нынешнего розыгрыша чемпионата России по футболу — «Локомотив» — заинтересован в продлении соглашений с группой своих игроков, составляющих костяк команды. Как сообщил «Известиям» председатель совета директоров «Локо» Анатолий Мещеряков, руководство красно-зеленых уже вступило в переговоры с футболистами, чьи контракты истекают грядущим летом. Однако пока этот процесс складывается не вполне гладко, отметил источник «Известий» в московском клубе.

В июне 2018 года заканчиваются действующие соглашения голкипера Антона Коченкова, защитников Виталия Денисова, Тараса Михалика, Неманьи Пейчиновича, полузащитника Дмитрия Тарасова, а также форварда Джефферсона Фарфана. Не каждый из них в нынешнем сезоне является игроком основного состава «Локо», но руководство клуба планирует удержать в команде всех футболистов из этого списка.

— Переговоры о продлении договоров активно ведутся, — рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией в «Локомотиве». — По каждому игроку процесс индивидуальный. Самым сложным является то, что клуб предлагает футболистам пойти на понижение зарплаты, но большинство из них не согласны на ухудшение условий. Некоторые взяли время на размышление. Джефферсон Фарфан является единственным, кому клуб предложил условия лучше тех, что предусмотрены в его действующем контракте. Не факт, что «железнодорожникам» удастся удержать всех своих игроков.

Эту информацию «Известиям» подтвердил и председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков. Функционер отметил важность каждого члена команды.

— Мы заинтересованы в продолжении трудовых отношений со всеми игроками, чьи контракты истекают, — заявил «Известиям» Анатолий Мещеряков. — За время, которое все эти футболисты провели в нашем клубе, они стали частью нашей большой «локомотивской» семьи. Переговоры ведутся. Как только будут какие-то результаты — мы сразу сообщим.

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович, находящийся в списке футболистов, чьи контракты с клубом истекают летом, пока не готов дать однозначный ответ на вопрос о продолжении сотрудничества с «железнодорожниками».

— Только ближе к концу сезона наступит какая-то ясность относительно моего будущего в клубе, и тогда я смогу что-то говорить на этот счет, — сказал футболист «Известиям».

По регламенту FIFA любой футболист, до окончания контракта которого остается менее полугода, может вступать в официальные переговоры с другими клубами. Не исключено, что некоторые игроки «Локомотива» такой возможностью уже воспользовались.

30-летний российский голкипер Антон Коченков выступает за «Локомотив» с лета 2015 года. Игрок несколько раз уходил в аренду. Защитник сборной Узбекистана Виталий Денисов (31 год) пополнил состав «железнодорожников» в январе 2013-го. 23-летний украинец Тарас Михалик, который способен сыграть как в защите, так и в опорной зоне, оказался в составе красно-зеленых летом 2013 года. Серб Неманья Пейчинович, которому в 2018-м исполнится 31 год, выступает за «Локо» с лета 2014-го. Полузащитник Дмитрий Тарасов является одним из главных старожилов столичной команды, выступая за нее с 2009 года. 33-летний перуанский вингер Джефферсон Фарфан играет за клуб с зимы 2017 года.

Локомотив М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Заслуженная компенсация
«Локомотив» намерен сохранить лидеров 
Со сборной Бразилии тренировались игроки «Спартака»
Исландия может присоединиться к бойкоту ЧМ по футболу в России
«Локо» и СКА побились в Ярославле. Армейцев вытащил Ковальчук
Размочили, потом победили. Как «Йокерит» сократил разрыв в серии
Футболист «Вильярреала» прибыл в расположение сборной России
Глава РФПЛ рассказал, сколько заработает чемпион России
Испанские СМИ: Карпин может перейти на работу в «Реал Сосьедад»
Спорт-Экспресс
Авто
Немцы сделали очень быструю «Волгу» ГАЗ-21 (и теперь продают) Немецкая компания eTower GmbH, которая находится неподалёку от Ганновера, выставила на продажу необычную «Волгу»
Hi-Tech
Взрывной интернет: в России разработали новый материал для сверхскоростной передачи данных Карбид кремния поможет квантовым линиям связи.
Кино
Госпитализирован актер Федор Добронравов Александр Ширвиндт рассказал подробности о состоянии артиста
Недвижимость
Полицейский продал чужую квартиру как свою
Путин поручил ограничить кадастровую стоимость недвижимости
В Москве построят 22 дома по программе реновации в этом году
Названы самые дорогие города мира
Леди
Бьюти-средства, которые изменили нашу сексуальную жизнь раз и навсегда Если у тебя есть время (ну хотя бы минут 15), то предлагаем вытащить на свет эти средства из косметички, чтобы настроить себя и его на более романтичный или дерзкий лад
Дети
Эммануил Виторган готовится снова стать отцом Супруга актера, Ирина Млодик, хочет родить еще одного ребенка
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь