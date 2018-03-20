Сергей Прядкин: Чемпион России получит около 6 000 000 долларов

Источник: Спорт-Экспресс

— Широко обсуждался инцидент в Казани перед встречей «Рубин» — «Спартак». Как осуществлялся досмотр болельщиков?

— В штатном режиме. В соответствии с рекомендациями УЕФА, а также регламентом чемпионата России для проведения досмотровых мероприятий организаторами было выделено достаточное количество контролеров-распорядителей. Болельщиков просили расстегивать куртки, чтобы не допустить проноса на трибуны пиротехники и стеклянных бутылок. Восемь входных групп, работавших на гостевом секторе, способны пропустить 4800 болельщиков в час, что вполне достаточно для комфортного и безопасного посещения игры.

— В таком случае почему произошла давка?

— Большинство болельщиков «Спартака» пришло на стадион за полчаса до стартового свистка, некоторые находились в состоянии алкогольного опьянения, пытались сломать металлические калитки и пронести в секторы запрещенные предметы. Все это увеличило время досмотра и, соответственно, прохода на «Казань Арену».

— Тогда почему премьер-лига принесла фанатам извинения?

— Людей приехало много, и не все попали на матч своевременно. Поэтому мы перед ними извиняемся. Хотим, чтобы зрители получали удовольствие от футбола, а не обсуждали процесс прохода на трибуны.

— Газон в Казани ужасного качества. В чем причины?

— У нас этой весной это уже вторая подобная ситуация. Первая случилась в Ростове перед встречей с «Зенитом». Но там поле за 10 дней до игры находилось в хорошем состоянии, а затем дончане проводили на нем по две тренировки в день — и в итоге качество покрытия снизилось.

— Что делать?

— Сейчас поле принимается за 10 дней до матча. Возможно, этот срок следует сократить. Такая ситуация, как в Казани, РФПЛ не устраивает.

Мы обратили внимание на то, что на аренах, находящихся в ведении частных владельцев, покрытия хорошие — в Краснодаре, Тушине, Санкт-Петербурге, на армейской. И в принципе погода в Москве стояла ничуть не лучше, чем в столице Татарстана. Значит, дело в подходе к работе с газоном.

При этом в городе три стадиона, которые могут соответствовать критериям РФПЛ, — помимо «Казань Арены» есть еще «Центральный» и на базе «Рубина». И странно, что в республике, где большое внимание уделяется футболу, такой газон. Да, очень холодно, погодная аномалия, но многое зависит от того, кто готовит арену. В воскресенье побывал в расположении сборной России, говорил с игроками. Мнение у них такое — поля в основном ровные и сухие, но картинка, конечно, не очень приятна глазу.

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— Этой весной на новых стадионах, где пройдут матчи ЧМ-2018, должны состояться несколько тестовых встреч. В какие даты?

— Предварительно так: в Екатеринбурге — 1 и 15 апреля, в Ростове-на-Дону — 15 и 29 апреля, в Казани — 6 мая. Это не окончательный список — чем больше игр, тем более качественной получится подготовка к чемпионату мира.

— В расписании ближайшего тура значится встреча «Амкар» — «Локомотив». Где она состоится — в Перми или в Уфе?

— В Перми приостановлено действие сертификата стадиона, на таком поле нельзя играть. Чтобы привести его в порядок, нужен определенный температурный режим. Газону пять лет, его необходимо менять, «Амкар» планирует сделать это летом.

— То есть до конца сезона пермяки будут вынуждены выступать вдали от родных стен?

— В ближайших турах принимать соперников дома для уральцев проблематично, ведь, повторю, приостановлено действие сертификата. Если комиссия РФС определит, что поле соответствует критериям качества, то матчи можно проводить.

— Какова ситуация с домашними встречами «Тосно»?

— У клуба есть хозяйственные вопросы со стадионом «Петровский», перенос в Саранск не связан с подготовкой газона или готовностью самого объекта. Клуб использует резервную арену.

— РФПЛ в ближайшее время проведет совещание по ряду проблем, связанных с медициной.

— Да, планируем организовать совещание комитета профессионального футбола по климатическим условиям — выработаем предложения по внесению изменений в регламент чемпионата.

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— Если температура ниже минус 15, то матч отменяется — такая строчка в нем появится?

— Предложение рабочей группы не только в этом. Целью была разработка алгоритма действий при неблагоприятных погодных условиях.

— Создана и рабочая группа по ребрендингу РФПЛ. Правда ли, что из всех предложенных новых названий выбор будет сделан из двух — либо оставить «премьер-лигу», либо переименовать в «высшую лигу»?

— Торопиться некуда. Все будет представлено на заседании коммерческого комитета РФПЛ, далее решение примет правление лиги. Предварительно предпочтение отдается «премьер-лиге» и «высшей лиге».

— Сколько получит чемпион за победу в турнире РФПЛ?

— Совсем точную сумму назвать не могу, где-то в около 6 миллионов долларов.