Гранквист: «Краснодар» всё ещё пытается меня удержать

Источник: РИА "Новости"

«Они всё ещё пытаются, но прекрасно знают мою ситуацию. Я был в “Краснодаре” на протяжении пяти лет и чувствовал, что это правильно. Это непростое решение, но я рад вернуться в “Хельсингборг”. Это мой дом», — цитирует Гранквиста Aftonbladet.

Ранее «Хельсингборг» подписал с Гранквистом контракт, который будет рассчитан на 3,5 года. После завершения карьеры Гранквист ещё три года будет работать спортивным директором клуба.

Ради возвращения в родной клуб 32-летний швед отказался от предложения «Краснодара» о новом контракте сроком на два года, по которому он заработал бы за этот период € 7 млн.