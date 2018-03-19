Гранквист: «Краснодар» всё ещё пытается меня удержать
Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист, который летом возвращается в родной «Хельсингборг» на правах свободного агента, заявил, что российский клуб пытается повлиять на его решение.
Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист, который летом возвращается в родной «Хельсингборг» на правах свободного агента, заявил, что российский клуб пытается повлиять на его решение.
«Они всё ещё пытаются, но прекрасно знают мою ситуацию. Я был в “Краснодаре” на протяжении пяти лет и чувствовал, что это правильно. Это непростое решение, но я рад вернуться в “Хельсингборг”. Это мой дом», — цитирует Гранквиста Aftonbladet.
Ранее «Хельсингборг» подписал с Гранквистом контракт, который будет рассчитан на 3,5 года. После завершения карьеры Гранквист ещё три года будет работать спортивным директором клуба.
Ради возвращения в родной клуб 32-летний швед отказался от предложения «Краснодара» о новом контракте сроком на два года, по которому он заработал бы за этот период € 7 млн.
Гранквист является воспитанником «Хельсингборга», за основную команду которого выступал с 2004 по 2007 год. За «Краснодар» защитник выступает с 2013 года.