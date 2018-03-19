Каким будет климатический регламент российского футбола

Во вторник пройдет совещание врачей РФПЛ по вопросам антидопинга, но на нем же рассмотрят мнения по закреплению в регламентах конкретных температурных параметров, которые позволят четче принимать решения по проведению или отмене матча при аномально низких температурах.

По играм профессионального футбола все на стадии обсуждения предложений. Главная вводная, с которой не спорит никто, касается встреч на морозе. Планируется, что в регламент будет внесен конкретный атмосферный параметр — при температуре ниже минус 15 градусов матч или отменяется, или для его проведения требуется согласие обеих команд. То есть в официальных документах появится то, что ранее присутствовало (и в итоге реализовано в Самаре перед четвертьфиналом Кубка России «Крылья Советов» — «Спартак») в рекомендациях УЕФА. Есть и предложения по жаре, когда проведение игры становится небезопасным для участников. В частности — при температуре выше плюс 25 градусов — паузы на питье планируется сделать официальными.

Как будет измеряться температура воздуха? Это планируется делать на боковой линии поля на высоте 1 метр за час до проведения матча.

С детским и юношеским футболом все более понятно. В возрастной категории до 16 лет — при температуре ниже минус 15 градусов — перенос матча станет обязательным.

При температуре в диапазоне «от минус 10 до минус 15» — длительность каждого из таймов уменьшится на 5 минут от стандартного времени для данной возрастной группы.

При температуре выше плюс 28 градусов матч переносится на вечернее или утреннее время (после 19.00 или до 12.00).

Если и в указанные промежутки времени температура выше 28 градусов, длительность каждого из таймов уменьшается на 5 минут от стандартного времени для данной возрастной группы.

При температуре свыше плюс 28 градусов судья обязан проследить за обеспеченностью команд водой (или изотониками) из расчета 1,5 литра на человека.