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22:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Каким будет климатический регламент российского футбола

С сезона-2018/19 в регламенты футбольных соревнований будут внесены несколько изменений в части, касающиеся условий проведения игр.

Во вторник пройдет совещание врачей РФПЛ по вопросам антидопинга, но на нем же рассмотрят мнения по закреплению в регламентах конкретных температурных параметров, которые позволят четче принимать решения по проведению или отмене матча при аномально низких температурах.

По играм профессионального футбола все на стадии обсуждения предложений. Главная вводная, с которой не спорит никто, касается встреч на морозе. Планируется, что в регламент будет внесен конкретный атмосферный параметр — при температуре ниже минус 15 градусов матч или отменяется, или для его проведения требуется согласие обеих команд. То есть в официальных документах появится то, что ранее присутствовало (и в итоге реализовано в Самаре перед четвертьфиналом Кубка России «Крылья Советов» — «Спартак») в рекомендациях УЕФА. Есть и предложения по жаре, когда проведение игры становится небезопасным для участников. В частности — при температуре выше плюс 25 градусов — паузы на питье планируется сделать официальными.

Как будет измеряться температура воздуха? Это планируется делать на боковой линии поля на высоте 1 метр за час до проведения матча.

С детским и юношеским футболом все более понятно. В возрастной категории до 16 лет — при температуре ниже минус 15 градусов — перенос матча станет обязательным.

При температуре в диапазоне «от минус 10 до минус 15» — длительность каждого из таймов уменьшится на 5 минут от стандартного времени для данной возрастной группы.

При температуре выше плюс 28 градусов матч переносится на вечернее или утреннее время (после 19.00 или до 12.00).

Если и в указанные промежутки времени температура выше 28 градусов, длительность каждого из таймов уменьшается на 5 минут от стандартного времени для данной возрастной группы.

При температуре свыше плюс 28 градусов судья обязан проследить за обеспеченностью команд водой (или изотониками) из расчета 1,5 литра на человека.

Во время проведения многодневных турниров в мае, июне, июле, августе и сентябре перед каждой встречей главным судьей соревнований производится взвешивание футболистов: если вес стал меньше более чем на 1 килограмм по сравнению с предыдущим днем, то футболист не допускается к участию в игре.

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