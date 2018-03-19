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21:52 (мск), источник: Советский спорт

Луис Адриано: Будем сражаться до конца и сделаем все, чтобы догнать «Локомотив»

Форвард «Спартака» Луис Адриано верит, что его команда может стать чемпионом России.

Источник: РИА "Новости"

— Ваш партнер по команде Зе Луиш давно не выходит на поле. Не боитесь, что можете не удержать хорошую форму из-за отсутствия конкуренции?

— К сожалению, у Зе сейчас травма, но мы все ждем его скорейшего выздоровления и возвращения на поле, он очень важен для нас. Я не беспокоюсь, что могу не удержать форму, даже не думаю об этом.

— Когда будет показывать свою лучшую игру Квинси Промес?

— По-моему, Квинси и сейчас неплохо играет. На поле мы всегда полагаемся на него и полностью доверяем.

— «Локомотив» — чемпион?

— «Локомотив» имеет хорошее преимущество, но чемпионат еще не завершен. Мы будем сражаться до конца и сделаем все, чтобы догнать их, — цитирует Адриано sport24.ru.

«Спартак» с 44 очками после 23 туров занимает второе место в чемпионате России. У лидирующего «Локомотива» 49 очков и игра в запасе.

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