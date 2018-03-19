Луис Адриано: Будем сражаться до конца и сделаем все, чтобы догнать «Локомотив»
Форвард «Спартака» Луис Адриано верит, что его команда может стать чемпионом России.
Форвард «Спартака» Луис Адриано верит, что его команда может стать чемпионом России.
— Ваш партнер по команде Зе Луиш давно не выходит на поле. Не боитесь, что можете не удержать хорошую форму
— К сожалению, у Зе сейчас травма, но мы все ждем его скорейшего выздоровления и возвращения на поле, он очень важен для нас. Я не беспокоюсь, что могу не удержать форму, даже не думаю об этом.
— Когда будет показывать свою лучшую игру Квинси Промес?
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— «Локомотив» — чемпион?
— «Локомотив» имеет хорошее преимущество, но чемпионат еще не завершен. Мы будем сражаться до конца и сделаем все, чтобы догнать их, — цитирует Адриано sport24.ru.
«Спартак» с 44 очками после 23 туров занимает второе место в чемпионате России. У лидирующего «Локомотива» 49 очков и игра в запасе.