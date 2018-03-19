Орлов: Оздоев — это не футболист основы «Зенита», Зырянов сыграл бы лучше

«Мастер выдаёт всегда не ниже своего уровня, а иногда и выше. Вот в полузащиту «Зенит» последним приобрёл Оздоева. При всём к нему уважении, ну это не игрок основного состава «Зенита» сегодня. Он вышел и не помог, не стал тем стабильным мастером. Думаю, если бы Костя Зырянов сейчас вышел, он бы принёс больше пользы. И Шатов, конечно.