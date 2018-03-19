Заключительный тур чемпионата России по футболу сезона-2017/18 пройдет 13 мая

После 23 туров в турнирной таблице чемпионата России лидирует московский «Локомотив», набрав 49 очков и имея игру в запасе, матчи со своими конкурентами он проведет в 27-м и 28-м турах. Гостевой матч с «Краснодаром» пройдет 30 апреля и начнется в 19:00 мск, с санкт-петербургским «Зенитом» — 5 мая в 16:30 мск. «Зенит» и «Краснодар» также проведут очную встречу в Санкт-Петербурге, которая состоится 7 апреля в 16:30 мск. «Краснодар» в таблице идет четвертым с 40 очками, «Зенит» с 39 очками — пятым.