Заключительный тур чемпионата России по футболу сезона-2017/18 пройдет 13 мая
ТАСС, 19 марта. Матчи последнего, 30-го тура чемпионата России по футболу сезона-2017/18 состоятся 13 мая. Об этом сообщает
ТАСС, 19 марта. Матчи последнего, 30-го тура чемпионата России по футболу сезона-2017/18 состоятся 13 мая. Об этом сообщает
Традиционно все матчи заключительного тура первенства страны начинаются в одно время. В нынешнем сезоне встречи 30-го тура начнутся в 14:00 мск.
Также опубликован календарь 24−29-х туров чемпионата России. Матчи 24-го тура пройдут 31 марта и 1 апреля, 25-го —
После 23 туров в турнирной таблице чемпионата России лидирует московский «Локомотив», набрав 49 очков и имея игру в запасе, матчи со своими конкурентами он проведет в 27-м и 28-м турах. Гостевой матч с «Краснодаром» пройдет 30 апреля и начнется в 19:00 мск, с
Второе место в таблице занимает московский «Спартак», уступающий железнодорожникам пять очков.
Третьим в чемпионате идет московский ЦСКА (41 очко). Армейцы 22 апреля сыграют с «Краснодаром» (начало — 16:30 мск), 29 апреля — с «Зенитом» (16:30).