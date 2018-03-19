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Футболист «Спартака» помог болельщице выйти замуж
Селихов подарил девушке футболку.
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Селихов подарил девушке футболку.
На игре между чемпионата России между «Спартаком» и «Рубином» девушка вывесила интересный баннер на стадионе.
Она написала, что парень сделает ей предложение, если она достанет ему футболку Александра Селихова или Луиса Адриано.
Футболисты во время игры заметили оригинальный баннер, а уже после матча голкипер «Спартака» Селихов пошел к трибуне и отдал девушке вратарский свитер со своей фамилией.
Выходит, что ее парню теперь не отвертеться.