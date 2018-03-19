Футболист «Спартака» помог болельщице выйти замуж

На игре между чемпионата России между «Спартаком» и «Рубином» девушка вывесила интересный баннер на стадионе.



Она написала, что парень сделает ей предложение, если она достанет ему футболку Александра Селихова или Луиса Адриано.



Футболисты во время игры заметили оригинальный баннер, а уже после матча голкипер «Спартака» Селихов пошел к трибуне и отдал девушке вратарский свитер со своей фамилией.