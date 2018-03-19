Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Крымские татары поставили ультиматум правительству Киева
Великобритания отреагировала на высылку своих дипломатов из РФ
Татьяна Навка хочет родить еще одного ребенка
Предостережение Хокинга: о чем предупреждал гениальный ученый
СМИ: Светлана Ходченкова выходит замуж
Текущие события
Футбол. Зарубежный
18.03
Марсель2
Лион3
Футбол. Зарубежный
18.03
Реал6
Жирона3
Футбол. Зарубежный
18.03
Лацио1
Болонья1
Футбол. Зарубежный
18.03
Наполи1
Дженоа0
Футбол. Зарубежный
18.03
Сельта0
Малага0
Футбол. Зарубежный
18.03
Вильярреал2
Атлетико1
Все события
Западные СМИ заинтересованы вопросом Терезе Мэй от журналиста РФ
В семье Скрипаля назвали свою версию отравления
Финны обратились к РФ с ценным предложением по Крыму
Лондон сдает позиции: новый поворот дела Скрипаля
Месси назвал ЧМ-2018 последним шансом стать чемпионом мира
«Крестовский остров». Почему травм связок колена немного в РФПЛ
СМИ: Светлана Ходченкова выходит замуж
Валерия пришла на свадьбу к друзьям в платье за 100 тысяч рублей
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Перемены на кухне помогут похудеть
«Москва — это не Сараево»: в США резко оценили ультиматум Мэй
Британия осознала промах с Россией - СМИ
Фоторепортажи
13Хет-трик Левандовски, юбилей «Интера» и другие события выходных
16Еврофутбол: покер Салаха, покер Роналду и другие события
11:19 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Футболист «Спартака» помог болельщице выйти замуж

Селихов подарил девушке футболку.

На игре между чемпионата России между «Спартаком» и «Рубином» девушка вывесила интересный баннер на стадионе.

Она написала, что парень сделает ей предложение, если она достанет ему футболку Александра Селихова или Луиса Адриано.

Футболисты во время игры заметили оригинальный баннер, а уже после матча голкипер «Спартака» Селихов пошел к трибуне и отдал девушке вратарский свитер со своей фамилией.

Во время загрузки произошла ошибка.

Выходит, что ее парню теперь не отвертеться.

Спартак М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Месси назвал ЧМ-2018 последним шансом стать чемпионом мира
«Крестовский остров». Почему травм связок колена немного в РФПЛ
Триумф отстраненных: россияне мстят за Олимпиаду-2018
Касаткина стала первой ракеткой РФ
То, что тренер прописал. Акимову не взяли и в Тюмень
Губерниев: Шипулин — дикий самоед, но другого у нас нет
Дель Потро обыграл Федерера в финале турнира в Индиан-Уэллсе
Новости

Рекорд президента

Владимир Путин победил на выборах с 76,6% голосов. Явка избирателей составила 67,98%, что оказалось даже выше показателя 2012 года.
Авто
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления) Нам удалось поездить на предсерийных машинах, собранных на заводе в Санкт-Петербурге
Hi-Tech
Россиянин прилетел голосовать на дельтаплане Житель Нижегородской области добрался до участка весьма необычным способом.
Кино
Зима, уходи: 20 теплых фильмов для весеннего настроения За окном минус, а в душе вовсю цветут сады? Вдохновляйтесь на новые приключения, чувства и свершения вместе с этими теплыми весенними фильмами!
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
У петербуржцев из кранов потек бензин
В Лондоне выставили на продажу дом знаменитого художника
Леди
Бьюти-средства, которые изменили нашу сексуальную жизнь раз и навсегда Если у тебя есть время (ну хотя бы минут 15), то предлагаем вытащить на свет эти средства из косметички, чтобы настроить себя и его на более романтичный или дерзкий лад
Дети
Эммануил Виторган готовится снова стать отцом Супруга актера, Ирина Млодик, хочет родить еще одного ребенка
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь