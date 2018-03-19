«Крестовский остров». Почему травм связок колена на самом деле немного

Источник: Спорт-Экспресс

Напомним, в этом году сборная России из-за травм колена потеряла защитников Васина (ЦСКА, травма получена в матче Лиги Европы с «Црвеной Звездой») и Джикию («Спартак» — в матче на сборах), а также форварда Кокорина («Зенит» — в матче Лиги Европы с «Лейпцигом»).

— Травм «крестов» много или очень много — о чем говорит статистика?

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— Травм не много, а ровно столько же, сколько и раньше. Просто в оценках журналисты оперируют эмоциями и приводят в пример резонансные случаи. Сейчас медицинский комитет РФС собирает и анализирует подробнейшую статистику по клубам премьер-лиги и ФНЛ, после чего представит свои выводы. Предварительно скажу так — роста травматизма «крестов» нет, цифры аналогичны тем, что мы видим в Европе. В России — что в РФПЛ, что в ФНЛ есть много команд, в которых давно не было травм крестообразных связок. И поэтому нельзя говорить, что таких повреждений стало больше.

— В какой команде РФПЛ ноль «крестов» за последние годы?

— Из тех, кто уже прислал данные, в 2017 — 2018 году не было таких травм в «СКА-Хабаровск», «Уфе», «Ахмате», «Урале», «Тосно», «Амкаре». В «Рубине» несколько лет не было «крестов». В большинстве других команд их тоже не более одной. 14 клубов ФНЛ предоставили статистику — в 5−6 командах вообще таких травм за последние годы не случалось.

— Маммана получил повреждение на плохом поле в Ростове, а Кокорин — на идеальном газоне в Петербурге. Получается, качество газона не влияет на травматизм?

— Скажу больше — Саша травмировался на хорошем поле в начале встречи, проведя при этом не полный матч в предыдущем туре в Ростове.

То есть об усталости речи не идет.

— Какие факторы важны?

— Нужно разбираться индивидуально. Например, в клубах ФНЛ «кресты» рвутся точно не чаще, чем в премьер-лиге. Но качество полей там иное, и перелеты пожестче. Условия восстановления похуже, а травм не больше.

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— Кто же в группе риска?

— Я бы сформулировал факторы, зависящие от игроков, — лишний вес, мышечный дисбаланс, который можно измерить, но почему-то часто не измеряется, и физическое перенапряжение. На эти три фактора можно повлиять.

— То есть футболистам в большей степени надо спрашивать не с поля, а с самих себя — за формой следить надо?

— Не стал бы так говорить. К травме связок приводит комплекс причин. Лишнего веса у профессиональных спортсменов в разгар сезона не бывает, например. Просто спортсмены должны минимизировать риски, на которые они могут повлиять. Клуб — минимизировать риски, на которые футболист повлиять не может: поля, более комфортные переезды, закупку аппаратуры для восстановления и функционального мониторинга, производители экипировки — выбрать оптимальное и самое безопасное решения по сцеплению бутс.

— Сроки восстановления после операций на колене значительно сократились — с 6−7 месяцев до 4−5. Почему так?

— По нашей статистике для клубов РФПЛ — минимальный срок восстановления составляет 4 с половиной месяца, максимальный — 7, средний — 5 с половиной.

Клубы ФНЛ оперируются в Москве и Петербурге, там сроки подольше — разброс от 6 до 9 месяцев. Но все случаи индивидуальны. Например, баскетболист Антон Понкрашов через три с половиной месяца после первого «креста» уже сыграл на чемпионате Европы, его ничего не беспокоило. Но это все же исключение из правил.

— Насколько вероятно, что Джикия успеет набрать форму к чемпионату мира?

— Вы можете сами сложить цифры, исходя из сказанного мной ранее. Джикия получил травму в середине января, прибавьте 4,5 месяца. Восстановиться Георгий в лучшем случае сможет к 30 мая, когда вовсю будет идти сбор перед ЧМ-2018.

— Исходя из этого, в вопросе участия Джикия пора поставить точку?

— Мы можем ориентироваться на наши ожидания, но сами знаете, это наши проблемы. Есть статистика, которая говорит о том, что, к сожалению, Георгий с большой долей вероятности не успеет в полном объеме восстановиться к чемпионату мира. И мне кажется, надо перестать эту тему на каждом углу мусолить и дать ему спокойно восстановиться.

— Как проходит восстановление Джикии и Васина?

— По моим данным, все хорошо, все по плану, но лучше уточнять у врачей «Спартака» и ЦСКА.

— В отношении Руслана Камболова ведется предварительное разбирательство по допинг-пробе, взятой в 2015 году. Каковы результаты и нет ли опасений, что это дело будет не закрыто до старта ЧМ-2018, и игрок может не попасть в заявку?