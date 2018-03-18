«Казнь Арена»: Почему болельщики «Спартака» попали в давку
В субботу в Казани возникли серьезные проблемы с организацией матча российской
В субботу в Казани возникли серьезные проблемы с организацией матча российской
Вячеслав КОРОТКИН
28 июня 2017 года. Казань. «Казань Арена». Только что закончился полуфинал Кубка конфедераций, в котором Португалия уступила Чили в серии пенальти. Очевидцами стали 40 855 зрителей, и, вне зависимости от настроения, вызванного результатом, ни у кого из них не возникает ни малейшего повода жаловаться на организацию матча. Полиции почти не видно, волонтеры приветливы, туалеты и точки питания работали как часы, с проходом на трибуны если и возникали сложности, то не критичные (скорее, проблема была с получением
17 марта 2018 года. Казань. «Казань Арена». Идет уже середина первого тайма матча «Рубин» — «Спартак». Счет уже открыт. Но, как минимум, половина фанатов
— Сегодня на утреннем разводе нам напомнили, что такое «Спартак». И сказали применять все возможные меры, чтобы на трибуне не было: 1) пьяных; 2) драк; 3) файеров, — рассказал после игры моим коллегам Артуру ЕНИКЕЕВУ и Филиппу ПАПЕНКОВУ капитан местной полиции. — Руководствуясь этой установкой, мы проводили тщательный досмотр. И я бы отметил, что никто особо не жаловался. При этом мы изъяли много петард. Почему не все люди успели попасть на трибуну к стартовому свистку? А потому что большинство подошло к самому началу! Хотя даже на билетах пишут: приходите заблаговременно. Поэтому образовалась пробка.
— Полиция говорит про тщательный досмотр? Но его не было! Могу говорить за себя и за шесть человек, которые заходили вместе со мной. Меня даже не досматривали! Остальных максимум попросили выложить телефоны на столик. Похлопали под мышками и все, — а это мнение болельщика «Спартака» Николая. — Почему тогда давка возникла? А потому что 6000 человек проходили в восемь рамок! Через такое малое количество даже при формальном досмотре невозможно пропустить столько людей. Вместо того, чтобы открыть ворота, нагнали ОМОН и всех тормозили, стюарды не справлялись. Если посчитать, что пропускная способность 24 человека в минуту (то есть по три на одну рамку), то за полтора часа пройдет только 2200 человек. Вот и весь расклад. А досмотра, повторю, не было.
Слава Богу, трагедии удалось избежать. Но итог все равно печален: прилично помятые бока, обморожения, простуда, да просто испорченное настроение, несмотря на то, что футбол получился боевым и интересным. И возгласы в соцсетях: «Да в Казани всегда так».
Июнь и март. Меньше года. Один тот же стадион. Или другой? Да, другой. Вот почему.
Кубок конфедераций стал витриной страны, ее визитной карточкой для всего мира. То же самое произойдет и во время чемпионата мира. Нет ни малейших сомнений в том, что этот турнир, как и сочинская Олимпиада, станет в плане организации лучшим в истории, здесь невозможно не согласиться с чиновниками ФИФА самого высокого ранга. Мы любим, умеем и хотим устраивать масштабные спортивные мероприятия на высочайшем уровне, дарить праздник гостям со всего мира.
Но здесь возникают логичные вопросы: почему это происходит только «на экспорт» и почему нельзя превратить в точно такой же праздник российский чемпионат?
Ведь то, что случилось в Казани в субботу, далеко не единичный случай. Например, в декабре 2012-го и августе 2014-го фанатов, включая девушек, приехавших поддержать «Спартак», полиция заставляла раздеваться чуть ли не до нижнего белья, снимать обувь на толстой подошве, а в случае отказа просто не пускала на трибуны. Причем в первом случае это происходило в помещениях, где люди, разувшись, вынуждены были подолгу стоять на холодном кафеле. И дело не в том, что те встречи прошли не на новой «Казань Арене», а на Центральном стадионе. Ведь конструкционные особенности спортивных сооружений никак не влияют на отношение к болельщикам.
Таких историй, увы, множество. И не только в столице Татарии. Хотя если речь идет именно о ней, то стоит ли удивляться, что на футбол здесь в этом чемпионате России в среднем приходит 9270 зрителей за матч при вместимости 45 000? Тогда как средняя посещаемость домашних игр хоккейного «Ак Барса» в регулярке КХЛ составила 6548 человек (вместимость «Татнефть Арены» — 9300), а баскетбольный УНИКС собирает в родных стенах 3921 болельщика (вместимость «Баскетхолла» — 7000). То есть если футбольный стадион не заполняется и на треть (приезд «Спартака» — исключение), то хоккейный и баскетбольный дворцы на две трети и половину соответственно. Выходит, не только приезжим неуютно на «Казань Арене»?
Понятно, что публика на матчах того же Кубка конфедераций и РФПЛ разная. Хулиганам на международные турниры доступ закрыт — и это правильно. Но ведь есть перед глазами примеры того, как можно работать с любым контингентом болельщиков, не вызывая у них раздражения в ответ на неуклюжие действия ответственных за организацию. Сам не раз становился свидетелем, как четко справляются с потоками людей до и после игр на «Открытие Арене», тоже возведенной, в том числе, с прицелом на чемпионат мира. Причем досмотром занимаются волонтеры, а полиция, хотя и присутствует, почти незаметна, глаза фанатам уж точно не мозолит. Проход на стадион занимает от силы минут 20 — и то если речь идет об аншлаговых встречах, пустеют трибуны не менее стремительно (не за семь минут, как положено при возникновении внештатной ситуации, но и не за час). Да, гостям приходится ждать, пока выйдут все остальные, но это тоже не вечность. По крайней мере, народ не сгоняют под трибуны, дожидаться своей очереди болельщики могут сидя и не на ограниченном пространстве.
Отлично организовывают матчи и в
…6 июля 2018 года. Казань. «Казань Арена». Только что закончился четвертьфинал чемпионата мира, последняя встреча турнира для столицы Татарии. До этого здесь уже побывали французы и австралийцы, иранцы и испанцы, поляки и колумбийцы, корейцы и немцы, состоялась встреча 1/8 финала. Ни у кого не возникало ни малейшего повода жаловаться на организацию матчей. Полиции было почти не видно, волонтеры приветливы, туалеты и точки питания работали как часы, с проходом на трибуны никаких сложностей не возникало. Все гости покидали Казань в восторге и не скупились на теплые слова в адрес хозяев. Идиллия.
Сто, нет, тысяча процентов, что будет именно так.
Нужно обязательно сохранить подобное и после ЧМ-2018. Пусть турнир научит нас уважать не только других, но, в первую очередь, и самих себя. Иначе
|Курбан Бердыев
|Массимо Каррера
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|4
|8
|Удары (всего)
|8
|5
|Удары в створ
|4
|1
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|16
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Валерий Данченко (Уфа, Россия)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин (Владимир, Россия)