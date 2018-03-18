«Казнь Арена»: Почему болельщики «Спартака» попали в давку

Источник: Спорт-Экспресс

Вячеслав КОРОТКИН

28 июня 2017 года. Казань. «Казань Арена». Только что закончился полуфинал Кубка конфедераций, в котором Португалия уступила Чили в серии пенальти. Очевидцами стали 40 855 зрителей, и, вне зависимости от настроения, вызванного результатом, ни у кого из них не возникает ни малейшего повода жаловаться на организацию матча. Полиции почти не видно, волонтеры приветливы, туалеты и точки питания работали как часы, с проходом на трибуны если и возникали сложности, то не критичные (скорее, проблема была с получением фан-ID, но только потому, что люди ехали получать его именно на арену, а не в другие точки). Та встреча подвела итог футбольного праздника (пишу без всякой иронии) в столице Татарии: в среднем на каждой из четырех игр турнира здесь побывали 38 759 человек. Немцы, мексиканцы, те же чилийцы с португальцами (что официальные делегации, что простые болельщики) покидали Казань в восторге и не скупились на теплые слова в адрес хозяев. Идиллия.

17 марта 2018 года. Казань. «Казань Арена». Идет уже середина первого тайма матча «Рубин» — «Спартак». Счет уже открыт. Но, как минимум, половина фанатов красно-белых задыхается в давке при входе на гостевые сектора. При этом на улице около 16 градусов мороза, а многие приехали с детьми. По свидетельству очевидцев, счастливчиков, которые «прорвались» через восемь металлоискателей (и это на толпу в четыре, по самым скромным оценкам, тысячи человек), уже внутри арены ждал еще один «сюрприз»: мужские туалеты закрыты, места общего пользования приходится делить с изумленными девушками. Организаторы бесплатно раздают кипяток, но за пластиковую посуду следует заплатить. После окончания встречи болельщики москвичей долго стоят под трибунами в ожидании, когда откроют выходы.

— Сегодня на утреннем разводе нам напомнили, что такое «Спартак». И сказали применять все возможные меры, чтобы на трибуне не было: 1) пьяных; 2) драк; 3) файеров, — рассказал после игры моим коллегам Артуру ЕНИКЕЕВУ и Филиппу ПАПЕНКОВУ капитан местной полиции. — Руководствуясь этой установкой, мы проводили тщательный досмотр. И я бы отметил, что никто особо не жаловался. При этом мы изъяли много петард. Почему не все люди успели попасть на трибуну к стартовому свистку? А потому что большинство подошло к самому началу! Хотя даже на билетах пишут: приходите заблаговременно. Поэтому образовалась пробка.

— Полиция говорит про тщательный досмотр? Но его не было! Могу говорить за себя и за шесть человек, которые заходили вместе со мной. Меня даже не досматривали! Остальных максимум попросили выложить телефоны на столик. Похлопали под мышками и все, — а это мнение болельщика «Спартака» Николая. — Почему тогда давка возникла? А потому что 6000 человек проходили в восемь рамок! Через такое малое количество даже при формальном досмотре невозможно пропустить столько людей. Вместо того, чтобы открыть ворота, нагнали ОМОН и всех тормозили, стюарды не справлялись. Если посчитать, что пропускная способность 24 человека в минуту (то есть по три на одну рамку), то за полтора часа пройдет только 2200 человек. Вот и весь расклад. А досмотра, повторю, не было.

Слава Богу, трагедии удалось избежать. Но итог все равно печален: прилично помятые бока, обморожения, простуда, да просто испорченное настроение, несмотря на то, что футбол получился боевым и интересным. И возгласы в соцсетях: «Да в Казани всегда так».

Июнь и март. Меньше года. Один тот же стадион. Или другой? Да, другой. Вот почему.

Кубок конфедераций стал витриной страны, ее визитной карточкой для всего мира. То же самое произойдет и во время чемпионата мира. Нет ни малейших сомнений в том, что этот турнир, как и сочинская Олимпиада, станет в плане организации лучшим в истории, здесь невозможно не согласиться с чиновниками ФИФА самого высокого ранга. Мы любим, умеем и хотим устраивать масштабные спортивные мероприятия на высочайшем уровне, дарить праздник гостям со всего мира.

Но здесь возникают логичные вопросы: почему это происходит только «на экспорт» и почему нельзя превратить в точно такой же праздник российский чемпионат?

Ведь то, что случилось в Казани в субботу, далеко не единичный случай. Например, в декабре 2012-го и августе 2014-го фанатов, включая девушек, приехавших поддержать «Спартак», полиция заставляла раздеваться чуть ли не до нижнего белья, снимать обувь на толстой подошве, а в случае отказа просто не пускала на трибуны. Причем в первом случае это происходило в помещениях, где люди, разувшись, вынуждены были подолгу стоять на холодном кафеле. И дело не в том, что те встречи прошли не на новой «Казань Арене», а на Центральном стадионе. Ведь конструкционные особенности спортивных сооружений никак не влияют на отношение к болельщикам.

Таких историй, увы, множество. И не только в столице Татарии. Хотя если речь идет именно о ней, то стоит ли удивляться, что на футбол здесь в этом чемпионате России в среднем приходит 9270 зрителей за матч при вместимости 45 000? Тогда как средняя посещаемость домашних игр хоккейного «Ак Барса» в регулярке КХЛ составила 6548 человек (вместимость «Татнефть Арены» — 9300), а баскетбольный УНИКС собирает в родных стенах 3921 болельщика (вместимость «Баскетхолла» — 7000). То есть если футбольный стадион не заполняется и на треть (приезд «Спартака» — исключение), то хоккейный и баскетбольный дворцы на две трети и половину соответственно. Выходит, не только приезжим неуютно на «Казань Арене»?

Понятно, что публика на матчах того же Кубка конфедераций и РФПЛ разная. Хулиганам на международные турниры доступ закрыт — и это правильно. Но ведь есть перед глазами примеры того, как можно работать с любым контингентом болельщиков, не вызывая у них раздражения в ответ на неуклюжие действия ответственных за организацию. Сам не раз становился свидетелем, как четко справляются с потоками людей до и после игр на «Открытие Арене», тоже возведенной, в том числе, с прицелом на чемпионат мира. Причем досмотром занимаются волонтеры, а полиция, хотя и присутствует, почти незаметна, глаза фанатам уж точно не мозолит. Проход на стадион занимает от силы минут 20 — и то если речь идет об аншлаговых встречах, пустеют трибуны не менее стремительно (не за семь минут, как положено при возникновении внештатной ситуации, но и не за час). Да, гостям приходится ждать, пока выйдут все остальные, но это тоже не вечность. По крайней мере, народ не сгоняют под трибуны, дожидаться своей очереди болельщики могут сидя и не на ограниченном пространстве.

Отлично организовывают матчи и в Санкт-Петербурге, где, зная о не самой высокой пропускной способности входных групп, приглашают зрителей на стадион заранее, а чтобы они не скучали в ожидании стартового свистка, устраивают множество активностей — в каждом случае разные. Здорово работают с болельщиками в Черкизове (при том, арена там по сравнению с казанской, спартаковской и зенитовской не самая современная), где тоже подходят к работе со зрителями креативно. В восторге все, кто побывал на домашних встречах «Краснодара». Значит, можем. Было бы желание.

…6 июля 2018 года. Казань. «Казань Арена». Только что закончился четвертьфинал чемпионата мира, последняя встреча турнира для столицы Татарии. До этого здесь уже побывали французы и австралийцы, иранцы и испанцы, поляки и колумбийцы, корейцы и немцы, состоялась встреча 1/8 финала. Ни у кого не возникало ни малейшего повода жаловаться на организацию матчей. Полиции было почти не видно, волонтеры приветливы, туалеты и точки питания работали как часы, с проходом на трибуны никаких сложностей не возникало. Все гости покидали Казань в восторге и не скупились на теплые слова в адрес хозяев. Идиллия.

Сто, нет, тысяча процентов, что будет именно так.