Промес отдыхает. Луиз Адриану — главная звезда РФПЛ прямо сейчас

Источник: Спорт-Экспресс

Бразильца встречали в России со скепсисом. Ждали, что здесь он будет доигрывать. Но в ответ Луиз Адриану незаметно превратился в лидера «Спартака» Рубин — Спартак М Кошмар Наваса, позор полиции, класс Адриану. Как «Спартак» взял Казань.

12 апреля, в День космонавтики, Луизу Адриану исполнится 31. Самый сок. Для сравнения, Криштиану Роналду стукнуло уже 33, и ничего — держит марку. Так что к ветеранам бразильца причислять точно рано.

Хотя год назад, когда форвард приходил в «Спартак», многие болельщики были чуть ли не уверены, что его золотые сезоны уже позади. Что главные голы южноамериканец забил за «Шахтер», которому отдал восемь лет карьеры. Что неудача в «Милане» были показательна. И что Леонида Федуна снова грамотно раскрутили на деньги, и толку не будет.

Чемпионскую весну Адриану действительно провел в тени Промеса, Глушакова, Зобнина и прочих партнеров. И хотя забил два важных гола — в первом же своем матче за красно-белых в гостях у «Краснодара» (2:2) и в дерби с ЦСКА (2:1), вопросы по трансферу все равно оставались. К тому же нападающий несколько раз травмировался, и пессимисты решили, что «хрустальный режим» будет включаться постоянно.

Но в текущем сезоне все иначе. Травмы Адриану обходят стороной (в отличие от Зе Луиша). Ворота соперников он поражает регулярно — отличился уже 12 раз, начиная с гола «Локомотиву» в Суперкубке. От его точных ударов страдали «Динамо» и «Севилья», «Уфа» и снова «Локо», «Анжи» и «Зенит», по два раза «Краснодар» и «Атлетик».

В подыгрыше Адриану тоже великолепен — отдавал результативные передачи семь раз. Универсален — играл осенью и на острие, и из глубины, когда в порядке был Зе. В обороне отрабатывает по полной программе.

При этом четко видно, что Адриану в коллективе — свой: улыбчив с одноклубниками, и «пасть порвет» тому, кто вздумает их на поле обидеть.

Словом, бразилец по-настоящему раскрылся. Но критики все равно не успокаивались. По некоторым данным, в «Спартаке» Адриану зарабатывает около 4,5 миллиона евро в год. Некоторым казалось, что это слишком много.

Но уверен, после шедеврального субботнего гола «Рубину» такие разговоры окончательно стихнут. Потому что бразилец показал себя звездой планетарного масштаба. Так эффектно решать судьбу матчей способны только самые большие мастера. Конечно, оборона «Рубина» ошиблась, но речь именно о финальной фазе атаки. А в ней форвард сыграл божественно.

— Луиз Адриану забил потрясающий победный гол. Он на сегодня главная звезда российской лиги? — спросил я у Массимо Карреры на пресс-конференции после матча.

— Он классный игрок, и мы это не сегодня узнали. У него масса сильных качеств. И я горжусь, что тренирую его. Как и всех остальных футболистов «Спартака».

Итальянец ответил по традиции достаточно дипломатично, но даже мимика тренера выдавала: от Адриану он по-настоящему в восторге.

— Ну, где сегодня все Селюки и другие специалисты, которые прогнозировали провал не играющего в «Милане» Луиза Адриану? Их было очень много. Болельщики «Спартака», будьте благодарны вашему президенту и вашему главнокомандующему Массимо! Только они в него верили.

Такое обращение после казанского матча опубликовал в Твиттере Марко Трабукки — человек, который и привез Адриану в «Спартак».

Дмитрий Селюк — агент Яя Туре, известный своими резкими высказываниями, ответил:

— Не понял: пока я спал, «Спартак» выиграл Лигу чемпионов, а Адриану забил победный гол в ворота «Барселоны»? Или сейчас идет всенародное празднование гола в ворота «Рубина»? Я не говорил, что Адриану ужасен. Но говорил, что цена и качество несопоставимы. Продолжаю это утверждать. Марков из «Тосно» с зарплатой в разы меньше забил в этом сезоне больше. Чему радуетесь? Эта мнимая радость скрывает провальные приглашения Петковича и Роши.

В чем-то Селюк, может, и прав — нынешний «Рубин» действительно не столь силен, чтобы, обыграв его, прыгать от счастья до небес. Но если уж агент говорить о Петковиче и Роше, то нужно сказать и о Промесе. Он, напомню, в Казани не играл. Но во время матча об этом никто не вспоминал. Почему? А потому что роль лидера «Спартака» в атаке и вообще столь уверенно взял на себя Адриану, что и без голландца было хорошо.

Совсем недавно мы хором называли Квинси главным сокровищем российской премьер-лиги, но сейчас, кажется, есть другой кандидат. И можно только позавидовать Каррере — выбирать ему не нужно.