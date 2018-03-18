Дзюба может сыграть против «Зенита». Если заплатит 120 тысяч евро

Источник: Спорт-Экспресс

Игра запланирована на 22 апреля. Точная дата и время начала матча пока не утверждены.

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Напомним, что зимой 29-летний нападающий перешел в команду Миодрага Божовича на условиях аренды, при этом договор предусматривает возможность участия футболиста во встрече с сине-бело-голубыми, однако в таком случае сам игрок или «канониры» должны будут заплатить штраф в 120 тысяч евро.

Любопытно, что аналогичная сумма прописана и в соглашениях с другими арендованными зенитовцами — защитником Иваном Новосельцевым и форвардом Лукой Джорджевичем. (Сергей ЕГОРОВ).