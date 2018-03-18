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14:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дзюба может сыграть против «Зенита». Если заплатит 120 тысяч евро

«СЭ» стало известно условие, при котором Артем Дзюба, арендованный тульским «Арсеналом» у «Зенита», может сыграть против команды из Санкт-Петербурга в матче 27-го тура чемпионата России.

Источник: Спорт-Экспресс

Игра запланирована на 22 апреля. Точная дата и время начала матча пока не утверждены.

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Напомним, что зимой 29-летний нападающий перешел в команду Миодрага Божовича на условиях аренды, при этом договор предусматривает возможность участия футболиста во встрече с сине-бело-голубыми, однако в таком случае сам игрок или «канониры» должны будут заплатить штраф в 120 тысяч евро.

Любопытно, что аналогичная сумма прописана и в соглашениях с другими арендованными зенитовцами — защитником Иваном Новосельцевым и форвардом Лукой Джорджевичем. (Сергей ЕГОРОВ).

Напомним, Дзюба перешел в «Арсенал» на правах аренды в январе 2018 года. В составе туляков форвард провел три матча в чемпионате России, забив 3 мяча и сделав 2 голевые передачи. В первой части сезона, выступая за «Зенит», он в 15 играх забил 1 гол и сделал 1 результативный пас.

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