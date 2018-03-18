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14:30 (мск), источник: Р-Спорт

Тренер ФК «Зенит» Манчини заявил, что хотел бы вновь поработать в Англии

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини заявил, что хотел бы вновь возглавить команду английской футбольной премьер-лиги, однако предпочел бы поработать в клубе, который «давно ничего не выигрывал».

Источник: Reuters

«Конечно, я хочу получить опыт работы в других чемпионатах, но очевидно, что английская премьер-лига — возможно, лучший вариант.

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Я вернулся бы в Англию, но в команду, которая давно ничего не выигрывала. Здесь всегда аншлаг на трибунах, игроки никогда не жалеют себя на тренировках и в матчах", — сказал Манчини, которого цитирует Corriere dello Sport.

Итальянский специалист возглавил «Зенит» летом 2017 года. 53-летний тренер ранее работал в итальянских клубах «Лацио», «Фиорентине», «Интере», турецком «Галатасарае», в 2009—2013 годах — в английском «Манчестер Сити».

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