Денис Глушаков: Вы же после третьего тура говорили, что «Зенит» — чемпион

Игроки «Рубина» пробегали мимо журналистов чуть медленнее, чем в первом тайме матча. Могилевец зачем-то прошел туда и обратно два раза, но все равно отказал в общении. Подберезкин сослался на то, что разговаривал с клубным ТВ. Джанаев честно сказал, что никогда не дает интервью. Гранат и Кудряшов даже не повернули головы, когда их звали.

В итоге найти в себе силы подойти к журналистам нашли только испаноговорящие Сесар Навас и Нобоа, причем без переводчика. После этого «Рубин» может сколько угодно говорить об открытости, но это факт. Навас и Нобоа воодушевились, услышав родную речь. Это корреспондент из Мексики готовит болельщиков из своей страны к чемпионату мира и шлет воодушевляющие сюжеты из России.

Несмотря на провальную игру, капитан «Рубина» Навас был открыт и даже улыбался, приглашая мексиканских болельщиков в Россию на матчи.

А по игре Навас сказал следующее:

— Мы хорошо сыграли второй тайм, но не довольны результатом. В первом тайме совершали очень много ошибок, но после перерыва показали свою игру.

Одну из тех самых ошибок допустил как раз Навас…

Нобоа, несмотря на забитый гол, был чернее тучи:

— Гол — это хорошо, но он приносит радость, только если команда побеждает. Мы хорошо играли во втором тайме. Надо закрепить эту игру. У нас еще семь матчей, чтобы выйти в Лигу Европы. Ничего не потеряно.

У «Спартака» другие заботы. Отрыв от «Локо» сократился до пяти очков (хотя у команды Юрия Семина есть матч в запасе), и золотая гонка еще не окончена. Красно-белые не выходили из раздевалки 30 минут, а потом высыпали в автобус все вместе. Ответить на вопросы согласился только Ещенко. Защитник был откровенен.

— Бердыев сказал, что во втором тайме «Спартака» на поле не было видно. Согласны? (Чувствовалось, что эта фраза задела игрока — Прим. А. Е.).

— В последние 15 минут «Спартак» появился. Он начал создавать моменты и забил.

— Почему до этого его не было?

— Потому что «Рубину» нужно было атаковать и забивать. А мы сохраняли счет. Но когда «Рубин» дожал, мы снова стали играть в свой футбол.

— Было ощущение, что «Спартак» играет дома?

— Конечно. По-моему, трибуны только нас и поддерживали.

— Вы на связи с Черчесовым? Все отмечают, как здорово вы провели первые матчи второй части сезона.

— Номера его телефона нет (смеется). Если бы хотели, уже давно бы меня вызвали.

Еще минут через 20 из раздевалки вышли Комбаров, Самедов и Глушаков. Первые двое только согласились на пару селфи с болельщиками. Капитан уже ушел, но услышав реплику, что люди ехали из Москвы — вернулся.

— Очень трудная и важная победа. Было тяжелое поле, было холодно, но кто больше хотел, тот и победил, — сказал Глушаков. — Во втором тайме мы отдали инициативу — это наша вина. Но потом проявили бойцовские качества и забили.

— Чемпионская гонка в самом разгаре? — спросили у него.

— Конечно! Вы же говорили после третьего или пятого тура, что «Зенит» уже чемпион.