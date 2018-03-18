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01:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Денис Глушаков: Вы же после третьего тура говорили, что «Зенит» — чемпион

Откровенный Ещенко, тролль Глушаков и молчаливый «Рубин». После матча на «Казань-Арене» футболисты покидали стадион с разным настроением.

Игроки «Рубина» пробегали мимо журналистов чуть медленнее, чем в первом тайме матча. Могилевец зачем-то прошел туда и обратно два раза, но все равно отказал в общении. Подберезкин сослался на то, что разговаривал с клубным ТВ. Джанаев честно сказал, что никогда не дает интервью. Гранат и Кудряшов даже не повернули головы, когда их звали.

В итоге найти в себе силы подойти к журналистам нашли только испаноговорящие Сесар Навас и Нобоа, причем без переводчика. После этого «Рубин» может сколько угодно говорить об открытости, но это факт. Навас и Нобоа воодушевились, услышав родную речь. Это корреспондент из Мексики готовит болельщиков из своей страны к чемпионату мира и шлет воодушевляющие сюжеты из России.

Несмотря на провальную игру, капитан «Рубина» Навас был открыт и даже улыбался, приглашая мексиканских болельщиков в Россию на матчи.

А по игре Навас сказал следующее:

— Мы хорошо сыграли второй тайм, но не довольны результатом. В первом тайме совершали очень много ошибок, но после перерыва показали свою игру.

Одну из тех самых ошибок допустил как раз Навас…

Нобоа, несмотря на забитый гол, был чернее тучи:

— Гол — это хорошо, но он приносит радость, только если команда побеждает. Мы хорошо играли во втором тайме. Надо закрепить эту игру. У нас еще семь матчей, чтобы выйти в Лигу Европы. Ничего не потеряно.

У «Спартака» другие заботы. Отрыв от «Локо» сократился до пяти очков (хотя у команды Юрия Семина есть матч в запасе), и золотая гонка еще не окончена. Красно-белые не выходили из раздевалки 30 минут, а потом высыпали в автобус все вместе. Ответить на вопросы согласился только Ещенко. Защитник был откровенен.

— Бердыев сказал, что во втором тайме «Спартака» на поле не было видно. Согласны? (Чувствовалось, что эта фраза задела игрока — Прим. А. Е.).

— В последние 15 минут «Спартак» появился. Он начал создавать моменты и забил.

— Почему до этого его не было?

— Потому что «Рубину» нужно было атаковать и забивать. А мы сохраняли счет. Но когда «Рубин» дожал, мы снова стали играть в свой футбол.

— Было ощущение, что «Спартак» играет дома?

— Конечно. По-моему, трибуны только нас и поддерживали.

— Вы на связи с Черчесовым? Все отмечают, как здорово вы провели первые матчи второй части сезона.

— Номера его телефона нет (смеется). Если бы хотели, уже давно бы меня вызвали.

Во время загрузки произошла ошибка.

Еще минут через 20 из раздевалки вышли Комбаров, Самедов и Глушаков. Первые двое только согласились на пару селфи с болельщиками. Капитан уже ушел, но услышав реплику, что люди ехали из Москвы — вернулся.

— Очень трудная и важная победа. Было тяжелое поле, было холодно, но кто больше хотел, тот и победил, — сказал Глушаков. — Во втором тайме мы отдали инициативу — это наша вина. Но потом проявили бойцовские качества и забили.

— Чемпионская гонка в самом разгаре? — спросили у него.

— Конечно! Вы же говорили после третьего или пятого тура, что «Зенит» уже чемпион.

Артур ЕНИКЕЕВ
из Казани.

Рубин 1:2
Первый тайм: 0:1
Спартак М
17.03.2018, 19:00 Зрители: 14239 основной раунд: 23-й тур Казань Арена
Главные тренеры
Курбан Бердыев Массимо Каррера
Голы
61′ Кристиан Нобоа (Карадениз Гекдениз) 66
30 Софьян Ханни 18′
12 де Соуза Луиз Адриану (А. Самедов) 81′
Составы
Сослан Джанаев 35
Габриэл Энаке 26
22′ Федор Кудряшов 30
48′ Владимир Гранат 14
Гонсалес Сесар Навас (к) 44
Руслан Камболов 88
Павел Могилевец 18
Вячеслав Подберезкин 7
Кристиан Нобоа 66
Карадениз Гекдениз 61
Рифат Жемалетдинов 96
57 Александр Селихов
38 Андрей Ещенко
23 Дмитрий Комбаров
29 Илья Кутепов
33 Никола Максимович 9′
19 Александр Самедов
8 Денис Глушаков (к)
47 Роман Зобнин
12 де Соуза Луиз Адриану
11 Фернанду 60′
30 Софьян Ханни 68′
99 Педро Роша
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 4
8 Удары (всего) 8
5 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 0
5 Угловые 3
12 Фолы 16
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Валерий Данченко (Уфа, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Автогол
Гол с пенальти
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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