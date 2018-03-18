Слово полиции и фанатам: все о давке в Казани

Еще до начала матча «Рубин» — «Спартак» в соцсетях стали одна за другой появляться жалобы спартаковских болельщиков на работу полиции и стюардов, которые осуществляли досмотр при входе на гостевую трибуну крайне медленно. Очередь почти не двигалась, при том что на улице было минус 16! При этом в толпе было много детей и женщин. Образовалась давка. Люди писали, что простоять пришлось около часа, кому-то разбили телефон. А еще… объединили мужской туалет с женским.

Болельщиков «Спартака» было очень много. Возможно, принимающая сторона просто не ожидала такого наплыва. На гостевой трибуне за воротами собралось более 4 тысяч человек.

После матча мы обратились за комментариями к обеим сторонам конфликта. Капитан казанской полиции заявил нам следующее:

— Сегодня на утреннем разводе нам напомнили, что такое «Спартак». И сказали применять все возможные меры, чтобы на трибуне не было: 1) пьяных 2) драк 3) файеров. Руководствуясь этой установкой, мы проводили тщательный досмотр. И я бы отметил, что никто особо не жаловался. При этом мы изъяли много петард. Почему не все люди успели попасть на трибуну к финальному свистку? А потому что большинство подошло к самому началу! Хотя даже на билетах пишут: приходите заблаговременно. Поэтому образовалась пробка.

После матча Николай подробнее рассказал «СЭ», что происходило при входе на сектор:

— Полиция говорит про тщательный досмотр? Но его не было! Могу говорить за себя и за шесть человек, которые заходили вместе со мной. Меня даже не досматривали! Остальных максимум попросили выложить телефоны на столик. Похлопали под мышками и все. Почему тогда давка возникла? А потому что 6000 человек проходили в восемь рамок! Через такое малое количество даже при формальном досмотре невозможно пропустить такое количество людей.

— Вместо того, чтобы открыть ворота, нагнали ОМОН и всех тормозили, — отметил он. — Стюарды не справлялись. Если посчитать, что пропускная способность 24 человека в минуту (то есть по три на одну рамку), то за полтора часа пройдет только 2200 человек. Вот и весь расклад. А досмотра, повторюсь, не было.

Вот такие полярные версии. А вы кому верите?