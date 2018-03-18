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01:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Слово полиции и фанатам: все о давке в Казани

Болельщики «Спартака» вынуждены были час стоять на морозе перед входом на гостевой сектор. В том числе женщины и дети.

Еще до начала матча «Рубин» — «Спартак» в соцсетях стали одна за другой появляться жалобы спартаковских болельщиков на работу полиции и стюардов, которые осуществляли досмотр при входе на гостевую трибуну крайне медленно. Очередь почти не двигалась, при том что на улице было минус 16! При этом в толпе было много детей и женщин. Образовалась давка. Люди писали, что простоять пришлось около часа, кому-то разбили телефон. А еще… объединили мужской туалет с женским.

Болельщиков «Спартака» было очень много. Возможно, принимающая сторона просто не ожидала такого наплыва. На гостевой трибуне за воротами собралось более 4 тысяч человек.

После матча мы обратились за комментариями к обеим сторонам конфликта. Капитан казанской полиции заявил нам следующее:

— Сегодня на утреннем разводе нам напомнили, что такое «Спартак». И сказали применять все возможные меры, чтобы на трибуне не было: 1) пьяных 2) драк 3) файеров. Руководствуясь этой установкой, мы проводили тщательный досмотр. И я бы отметил, что никто особо не жаловался. При этом мы изъяли много петард. Почему не все люди успели попасть на трибуну к финальному свистку? А потому что большинство подошло к самому началу! Хотя даже на билетах пишут: приходите заблаговременно. Поэтому образовалась пробка.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

После матча Николай подробнее рассказал «СЭ», что происходило при входе на сектор:

— Полиция говорит про тщательный досмотр? Но его не было! Могу говорить за себя и за шесть человек, которые заходили вместе со мной. Меня даже не досматривали! Остальных максимум попросили выложить телефоны на столик. Похлопали под мышками и все. Почему тогда давка возникла? А потому что 6000 человек проходили в восемь рамок! Через такое малое количество даже при формальном досмотре невозможно пропустить такое количество людей.

— Вместо того, чтобы открыть ворота, нагнали ОМОН и всех тормозили, — отметил он. — Стюарды не справлялись. Если посчитать, что пропускная способность 24 человека в минуту (то есть по три на одну рамку), то за полтора часа пройдет только 2200 человек. Вот и весь расклад. А досмотра, повторюсь, не было.

Вот такие полярные версии. А вы кому верите?

Филипп ПАПЕНКОВ, Артур ЕНИКЕЕВ
из Казани

Рубин 1:2
Первый тайм: 0:1
Спартак М
17.03.2018, 19:00 Зрители: 14239 основной раунд: 23-й тур Казань Арена
Главные тренеры
Курбан Бердыев Массимо Каррера
Голы
61′ Кристиан Нобоа (Карадениз Гекдениз) 66
30 Софьян Ханни 18′
12 де Соуза Луиз Адриану (А. Самедов) 81′
Составы
Сослан Джанаев 35
Габриэл Энаке 26
22′ Федор Кудряшов 30
48′ Владимир Гранат 14
Гонсалес Сесар Навас (к) 44
Руслан Камболов 88
Павел Могилевец 18
Вячеслав Подберезкин 7
Кристиан Нобоа 66
Карадениз Гекдениз 61
Рифат Жемалетдинов 96
57 Александр Селихов
38 Андрей Ещенко
23 Дмитрий Комбаров
29 Илья Кутепов
33 Никола Максимович 9′
19 Александр Самедов
8 Денис Глушаков (к)
47 Роман Зобнин
12 де Соуза Луиз Адриану
11 Фернанду 60′
30 Софьян Ханни 68′
99 Педро Роша
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 4
8 Удары (всего) 8
5 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 0
5 Угловые 3
12 Фолы 16
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Валерий Данченко (Уфа, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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